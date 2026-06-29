致敬好萊塢黃金年代 Dior跨越現實與夢境

大秀由一襲鮮黃的罌粟花低腰洋裝展開。圖／Dior提供

瑪琳黛德麗（Marlene Dietrich）說：「沒有Dior，就沒有Dietrich！」她在好萊塢 的20世紀黃金時代，以獨特的煙嗓、穿著西裝的中性風格與極具魅力的眼神，打破了傳統女性形象，成為傳奇時尚指標；彷彿回到1949年她與導演希區考克合作「慾海驚魂」（Stage Fright）之際，Dior 2027的早春系列，以服裝的語彙，重新訴說了好萊塢黃金時代電影的夢幻故事。

奔赴洛杉磯

秀品牌與電影的連結

這是創意總監Jonathan Anderson接手Dior後的首個度假系列大秀，選址洛杉磯威爾榭大道（Wilshire Boulevard）上的洛杉磯郡藝術博物館（LACMA）。由普立茲克建築獎得主Peter Zumthor設計新落成的David Geffen展覽館中，巨大的弧形水泥牆、交錯的街燈與充滿復古風情的敞篷車構成彷如黑色電影（Film Noir）的場景，強烈的表現主義式燈光刻意營造出歪斜的線條，模特兒的巨大剪影揭開了這場秀。

Christian Dior在創立品牌之前，便於1942年開始為電影設計服裝，「品牌與電影之間一直有著深厚連結。而在1950年，他參與的2部電影上映：「Les Enfants Terribles」以及「慾海驚魂」—後者正是此系列的重要靈感起點之一。」首度於歐洲以外地方舉辦大秀的Anderson解說這次大秀為何選在洛杉磯的好萊塢，「Christian Dior明白，在戰後時代，『夢想』對人們的重要性—它是一種逃離現實的方式。而好萊塢，本身就是『夢工廠』。這一切其實都屬於同一場文化跨界的轉變。」

這次跨越夢境與現實的轉變，從黛德麗在「慾海驚魂」中穿著的一件Dior外套展開：品牌經典的Bar Jacket本季以更為隨性且解構的方式呈現，有的帶有抽鬚細節與磨損邊緣，比例隨性地放大，廓形因為布料的選用而柔化，呈現出更為鬆弛的氛圍，彷彿從經典的老電影中、傳奇女神的身上走進了日常。其中一套品牌經典灰色的羊毛法蘭絨大衣，面料上巧妙地覆蓋著類似威尼斯百葉窗般的幾何光影條紋，完美呼應了黑色電影中陰暗交錯的影像，游離在真實與虛構間。

日常感升級

伸展台開出一片花田

而日常也同時昇華成為高級訂製服：看似被撕裂的寬鬆牛仔褲和丹寧外套，其實破洞處是用極其精細的銀鏈手工刺繡方式縫製，模仿棉線纖維的質感，以法國繁複的高級訂製服工藝重新詮釋了洛城街頭鬆弛的潮流文化。在黑色電影的強烈對比光影中，大量運用了光澤感的垂墜布料和以閃爍金屬光澤絲線織就的各式面料，讓穿著者在黑暗中也幽微地閃爍光芒。

花卉向來是Dior品牌的標誌，加州罌粟花無疑是本系列的重要靈感，奶油黃、金盞花色等溫暖明亮的彩色花朵，在伸展台上宛如一片盛開的花田。層疊的薄紗刺繡禮服上手工立體玫瑰與貼花，以溫柔低飽和的色彩，與搖曳的流蘇和放低的腰線營造出復古電影的氛圍感。睡袍式長大衣、寬松落肩垂墜剪裁、和大量隨性披穿的布料，都散發著這種復古優雅卻又很當代鬆弛的高級氣息。

「當我想到洛杉磯，我會想到Ruscha的作品。它對『日常性』有種迷人的觀看方式，同時又與這座城市的宏偉感緊密相連。」Anderson說。與傳奇藝術家Ed Ruscha跨界合作的襯衫，融入藝術家筆下對洛杉磯日常加油站、標誌牌的敏銳觀察，展現出令人著迷的世俗感。男裝中更出現了亮片西裝與睡衣式襯衫，在鬆弛中不失華麗。

城市元素夯

包款帶上汽車烤漆感

洛杉磯的元素也延伸到各式配件上：Saddle馬鞍包換上了帶有汽車烤漆質感的外殼，並搭配汽車鑰匙形狀的吊飾。鸚鵡螺外殼為靈感的金屬匣式晚宴包，以及充滿玩心的瓢蟲與蝸牛造型晚宴包，都成為大秀上的亮點。男模特兒頭上的帽飾則是出自傳奇大師Philip Treacy，將羽毛以極度精確的技術排列成「Dior」、「Star」、「Buzz」、「Flow」等字母形態，是對Isabella Blow的致敬。

Anderson更刻意在秀中穿插了一件單側抓皺紅色禮服，腰間點綴一朵抽象的巨型花卉，「Christian Dior總會在系列進行到一半時放入一件紅色洋裝。單純只是為了讓觀眾『醒過來』。我覺得這是個值得重新實驗的手法。」

大秀現場星光熠熠，展現了品牌與好萊塢深厚的歷史淵源。Dior全球大使、BLACKPINK成員Jisoo、金球獎影后安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、流行天后麥莉（Miley Cyrus），以及莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）皆出席看秀。

大秀中間刻意穿插一款單側抓皺紅色禮服，承襲Christian Dior每場秀都會安插一件紅色洋裝以吸引觀眾注意力的傳統。圖／Dior提供

鸚鵡螺造型的硬殼手提包是話題商品之一。圖／Dior提供

緞帶捲曲流蘇長禮服搭配寬鬆的長大衣。圖／Dior提供

Jisoo出席Dior 2027早春系列大秀。圖／Dior提供

銀鏈刺繡丹寧技術製作出似被撕裂的寬鬆牛仔裙。圖／Dior提供

Miley Cyrus（由左到右）、Mikey Madison、Sabrina Carpenter、Lauren Hutton、Greta Lee、Jisoo、Anya Taylor-Joy。圖／Dior提供

花卉向來是品牌的重要傳統元素。圖／Dior提供

Dior 2027早春系列大秀選址洛杉磯郡藝術博物館舉辦發表。圖／Dior提供