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27春夏巴黎男裝周／孔劉、j-hope排排坐 LV把浪牆與沙灘搬進巴黎

記者孫曼／即時報導
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孔劉出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供)
孔劉出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供)

巴黎男裝周期間，路易威登（Louis Vuitton）男裝創意總監Pharrell Williams選在巴黎國際大學城打造一座巨型人造浪潮與沙丘場景，在6月23日晚間盛夏高溫下發表2027春夏男裝系列。以「A Dandy Experience」（雅痞體驗）為主題，融會加州衝浪文化、旅行精神與法式雅痞氣質，讓秀場宛如一場月光下的海岸派對。

本季靈感源自衝浪者的生活方式。Pharrell將傳統西裝輪廓重新鬆弛化，以城市與海岸之間的旅行者為主角，透過寬鬆雙排扣西裝、針織衫、連帽上衣與機能外套，營造不經意的優雅。潛水服材質與高性能剪裁面料交錯運用，磨舊、修補與日曬褪色效果則模擬衝浪者長年與海浪共處的生活痕跡。整體設計延續他近年持續深化「新雅痞」風格，並以更自由、波希米亞的方式重新定義男性的優雅。

工藝細節依然是焦點。Pharrell持續探索錯視（Trompe l'oeil）技法，透過特殊紡織與立體加工，讓看似平凡的面料在近距離觀看時呈現豐富層次。酸性色調、棋盤格紋與滑板文化圖騰穿插其中，呼應他自身的街頭文化背景。配件部分則延續路易威登的旅行基因：Monogram迷你包、衝浪板造型配件、低筒滑板鞋及大量皮革旅行袋成為亮點，鞋款輪廓帶有濃厚滑板鞋風格，而海洋元素則透過串珠刺繡與手工裝飾呈現。秀場中央停放的銀色露營車與玻璃屋裝置，也象徵衝浪者自由移動的生活哲學。品牌同時宣布支持法屬玻里尼西亞珊瑚修復計畫，預計種植1000株珊瑚，將永續理念納入本季敘事之中。

大秀當晚前排星光雲集，除了「大熊餐廳」的Jeremy Allen White等西洋明星，包括韓流天團BTS成員j-hope、孔劉、朱一龍、龔俊、平野紫耀、王嘉爾、施柏宇、泰國人氣演員Fourth Nattawat等都出席看秀。

Jeremy Allen White出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易...
Jeremy Allen White出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供)

BTS成員j-hope出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供)
BTS成員j-hope出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供)

朱一龍出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供)
朱一龍出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供)

Monogram緊身連身衣讓人想起潛水衣。(路易威登提供)
Monogram緊身連身衣讓人想起潛水衣。(路易威登提供)

NCT127成員悠太Yuta出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供...
NCT127成員悠太Yuta出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供)

王嘉爾出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供)
王嘉爾出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供)

施柏宇出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供)
施柏宇出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供)

路易威登2027春夏男裝系列大秀在巴黎國際大學城打造衝浪場景。(路易威登提供)
路易威登2027春夏男裝系列大秀在巴黎國際大學城打造衝浪場景。(路易威登提供)

連帽上衣與多口袋背心傳遞出街頭潮流氣息。(路易威登提供)
連帽上衣與多口袋背心傳遞出街頭潮流氣息。(路易威登提供)

寬鬆的雅痞風格西裝與衝浪板。(路易威登提供)
寬鬆的雅痞風格西裝與衝浪板。(路易威登提供)

鬆弛的西裝輪廓和垂墜感布料散發休息氣息。(路易威登提供)
鬆弛的西裝輪廓和垂墜感布料散發休息氣息。(路易威登提供)

丹寧褲上點綴的珠繡猶如藤壺。(路易威登提供)
丹寧褲上點綴的珠繡猶如藤壺。(路易威登提供)

波西米亞風格編織披肩搭配丹寧與卡其褲。(路易威登提供)
波西米亞風格編織披肩搭配丹寧與卡其褲。(路易威登提供)

龔俊出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供)
龔俊出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供)

平野紫耀出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供)
平野紫耀出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供)

路易威登2027春夏男裝系列大秀在巴黎國際大學城打造衝浪場景。(路易威登提供)
路易威登2027春夏男裝系列大秀在巴黎國際大學城打造衝浪場景。(路易威登提供)

魏浚笙出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供)
魏浚笙出席路易威登2027春夏男裝系列大秀。(路易威登提供)

精華 FAQ

  • Pharrell Williams在巴黎國際大學城搭建巨型浪潮與沙丘場景，以「A Dandy Experience」為主題，營造月光下的海岸派對氛圍，呼應衝浪與旅行意象。

  • 設計以衝浪者生活方式為靈感，將西裝鬆弛化，加入針織衫、連帽上衣、機能外套與潛水服材質，並透過磨舊、修補與褪色效果呈現自然歲月感。

  • 前排出席者包括j-hope、孔劉、朱一龍、龔俊、平野紫耀、王嘉爾等。品牌同時宣布支持法屬玻里尼西亞珊瑚修復計畫，預計種植1000株珊瑚。

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