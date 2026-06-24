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H. Moser & Cie.+Reebok 催生疾速者Pump腕表

記者孫曼／專題報導
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28毫米疾速者雙針腕表(Streamliner Two Hands)，28.3毫...
28毫米疾速者雙針腕表(Streamliner Two Hands)，28.3毫米不鏽鋼表殼配酒紅色煙燻冰霜紋理表盤、HMC 410自動機芯。圖／亨利慕時提供

獨立製表品牌亨利慕時（H. Moser & Cie.）於2026年日內瓦鐘表與奇蹟表展上，以充氣氣球裝置傳遞「奢華升級」（elevated luxury）理念。新作中最受矚目的莫過於與運動品牌Reebok的跨界聯名，以及以稀有鉭金屬打造的表款，均搭上今年創新材質的潮流。

球鞋經典設計 變上鏈裝置

亨利慕時與Reebok共同研發的疾速者Pump腕表（Streamliner Pump），源於品牌CEO Edouard Meylan本身對於Reebok經典球鞋的熱愛。腕表將80年代Pump球鞋最經典的橘色按鈕，轉化為機械機芯的上鏈裝置：只需按壓這顆位於表側的陽極處理鋁合金按鈕，即可將能量傳遞至發條盒，每按壓一次可獲得超過一小時的動力儲存，至多按74下即可上滿鍊。

Streamliner Pump表殼採用少見輕盈堅韌的鍛造石英纖維打造，每一枚腕表都擁有獨一無二的霧面波紋。HMC 103手動上鏈機芯由Cal 5001改造，並內建特殊鈦金屬石棺式結構確保100米的防水性能。此系列黑、白兩色各限量250枚，購買後至官網登記即可獲得一雙同色Reebok Pump球鞋。

勇創者萬年曆 視覺更簡約

全新勇創者萬年曆（Endeavour Perpetual Calendar Concept Tantalum）採用稀有的鉭金屬製作表殼與表盤，呈現深灰色略帶藍色的冷峻光澤的金屬色調。因鉭金屬熔點接近3000°C、極其堅硬且穩定因此加工難度極高，表盤由整塊鉭金屬切割而成，以最簡約的視覺呈現最複雜的萬年曆功能，連品牌logo都捨去，僅飾以原始的拉絲太陽放射紋，搭載具備7天動力儲存的HMC 800機芯，限量50枚。

而全球限量20枚的勇創者三問報時圓柱陀飛輪鏤空腕表，則是一改品牌向來極簡低調的呈現，毫無保留地展示機械之美：在通透的表鏡下可見10點鐘位置的三問音錘與音簧置於表盤側、搭載筒狀游絲的飛行陀飛輪機芯，可清楚鑑賞全鏤空的HMC 909手動上鍊機芯的運作。鈦金屬表殼與專門研發的共鳴箱設計優化三問音質，使之成為一台精密的聲學裝置。

疾速者系列 有更小尺寸

亨利慕時擴展了Streamliner疾速者系列的選擇，以往最小只做到39毫米，今年則推出34毫米與28毫米的雙針腕表。兩款腕表設計男女皆宜，均搭載自動上鏈機械機芯，表盤均採用繁複手工雕刻的冰霜紋理裝飾，配合流暢的一體式不鏽鋼鍊帶：28毫米款配拋光鍊帶；34毫米尺寸則與去年推出的42毫米款式一樣採用啞光霧面拋光金屬鍊帶。

疾速者Pump腕表白色款，40毫米白色鍛造石英表殼、HMC 103手動上鍊自製機...
疾速者Pump腕表白色款，40毫米白色鍛造石英表殼、HMC 103手動上鍊自製機芯，與Reebok跨界合作，限量250枚。圖／亨利慕時提供

勇創者三問報時圓柱陀飛輪鏤空腕表(Endeavour Minute Repeat...
勇創者三問報時圓柱陀飛輪鏤空腕表(Endeavour Minute Repeater Cylindrical Tourbillon Skeleton)，40毫米鈦金屬表殼、HMC 909手動上鍊機芯，限量20枚 。圖／亨利慕時提供

精華 FAQ

  • 聯名款Streamliner Pump把Reebok經典Pump球鞋的橘色按鈕，改造成腕表上鏈裝置，按壓即可蓄能，兼具玩味、機械感與品牌故事。

  • 鉭金屬具高熔點、極硬且穩定，加工難度極高，卻能呈現深灰藍色冷峻光澤；亨利慕時以此打造表殼與表盤，凸顯極簡但複雜的工藝對比。

  • 亨利慕時將疾速者系列尺寸下探至34毫米與28毫米，兩款皆為雙針自動上鏈設計，搭配手工冰霜紋理表盤與一體式不鏽鋼鍊帶。

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