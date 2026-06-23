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GUCCI魔幻腕表 走入森林花園

記者釋俊哲／專題報導
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GUCCI Bamboo竹節手表，時間顯示，型號為YA170502。圖／GUCC...
GUCCI Bamboo竹節手表，時間顯示，型號為YA170502。圖／GUCCI提供

●經典的設計具有時代性的美學意義，因而在風格單品間自由切換。GUCCI以品牌經典的Horsebit馬銜鍊與Bamboo竹節元素為靈感，發表全新系列表款，前者將野性、抽象隱喻的馬銜鍊調伏得柔美、兼具建築感，後者則將竹節轉化為手表鍊節，充滿辨識度與裝飾性，同時多款高級時計更從典藏資料中脫穎而出，借助工藝與寶石鑲嵌，為GUCCI的時計宇宙再添全新篇章。

新款的Bamboo系列表款帶來了22×17毫米尺寸，這次並發表精鋼搭配銀色面盤、精鋼搭配黑色面盤、精鋼搭配竹節手鍊，以及PVD金色搭配銀色面盤四種配置，將源自東方文化中高風亮節的竹節轉化為時尚語彙。

原本在馬術文化中扮演關鍵字結構功能的Horsebit馬銜鍊是力量、也是自省姿態的展現。新作呈現了馬銜扣的幾何變形，表殼從圓形改造為鮮明的馬銜扣輪廓，並搭配銀色馬銜鍊結，呈現義大利的自由奔放；另有銀色、PVD黃金色的皮帶款，分別搭配酒紅色、白色與黑色面盤，像是南歐風格的時光寶石，優雅隨身。

GUCCI同時加碼發表多款G-Timeless Métiers d'Art藝術工藝腕表，個別聚焦在1980年代GUCCI典藏圖案的再詮釋、大明火琺瑯重現經典絲巾，以及1996年發表的Flora花卉印花，表款大量和法國羽毛藝術家Nelly Saunier合作，呈現浪漫、雅致的有機之美。

G-Timeless Métiers d'Art腕表整體靈感源自1980年代初GUCCI的典藏絲巾，栩栩如生的仙鶴選用了玫瑰金勾勒出輪廓，交錯鑲嵌不規則的圓形鑽石、長方形鑽石與白色大明火琺瑯，鋪陳出仙鶴登場的空靈背景，此時12點鐘方向的陀飛輪則像是宇宙中心，更以象徵神祕的玫瑰金星芒，運作旋轉之際、分秒有光。

集合大嘴鳥、寬闊蔥綠葉片、孔雀羽毛的G-Timeless腕表則領人走入一方魔幻森林。創作原始來自GUCCI 1980年代的典藏圖像，其面盤裝飾同樣仰賴了Nelly Saunier的慧心巧手，尤其12點方向鐘的陀飛輪飾以一朵珍珠母貝微繪的紫紅色朱槿，透過突出的雄蕊柱、絲絨感的花瓣，不僅帶來熱情的象徵，更有幾分義大利18世紀園林文化中貴族與異國情趣的聯想。

還有一只重現1966年GUCCI原創Flora花卉印花的G-Timeless Métiers d'Art腕表。面盤上重現了雛菊、火焰百合、三色堇、水仙與百合花，伴隨著或雀躍或靈動的蚱蜢、蜻蜓、蝴蝶、瓢蟲、甲蟲，成為一方GUCCI的溫室花園；其繁複龐雜的「生物體系」是GUCCI運用微繪、手工雕刻與寶石鑲嵌等多重技法「培育」而成，尤其像是蚱蜢與蜻蜓以白金打造再加上精雕、彩繪等修飾技法。黑色為底的面盤並在八點鐘方向小巧加以GUCCI字樣，在魔幻斑斕中，構建出屬於GUCCI的時計宇宙，宏大也幽微、生生不息。

GUCCI Horsebit馬銜鍊精鋼手表，酒紅色表帶與面盤、時間顯示，型號為Y...
GUCCI Horsebit馬銜鍊精鋼手表，酒紅色表帶與面盤、時間顯示，型號為YA168502。圖／GUCCI提供

結合羽毛藝術、寶石鑲嵌、精雕、大明火琺瑯多重工藝，讓GUCCI以高級手表呈現繁複...
結合羽毛藝術、寶石鑲嵌、精雕、大明火琺瑯多重工藝，讓GUCCI以高級手表呈現繁複的工藝之美。圖／GUCCI提供

GUCCI G-Timeless Métiers d'Art腕表，白金、鑲嵌鑽石...
GUCCI G-Timeless Métiers d'Art腕表，白金、鑲嵌鑽石、大明火琺瑯、羽毛鑲嵌藝術、熱帶花園主題、價格店洽。圖／GUCCI提供

義大利畫家Vittorio Accornero在1966年原創的Flora花卉印...
義大利畫家Vittorio Accornero在1966年原創的Flora花卉印花，成為今日GUCCI的寶藏花園。圖／GUCCI提供

GUCCI G-Timeless Métiers d'Art腕表，白金、鑲嵌鑽石...
GUCCI G-Timeless Métiers d'Art腕表，白金、鑲嵌鑽石、大明火琺瑯、羽毛鑲嵌藝術、仙鶴花卉主題。圖／GUCCI提供

精華 FAQ

  • 本次新作主要取材自Horsebit馬銜鍊與Bamboo竹節兩大經典元素，並延伸到典藏圖案、Flora花卉印花與藝術工藝腕表，展現品牌從歷史符號到當代美學的轉化。

  • Bamboo系列採22×17毫米小尺寸設計，提供精鋼銀面、精鋼黑面、精鋼搭竹節鍊，以及PVD金色配銀面等配置，將竹節意象轉化為辨識度高的時尚語彙。

  • 該系列以仙鶴、大嘴鳥、孔雀羽毛與Flora花卉印花入題，結合Nelly Saunier羽毛工藝、琺瑯、微繪與寶石鑲嵌，讓面盤宛如魔幻森林與溫室花園。

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