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GUCCI新世代風格84變

記者釋俊哲／綜合報導
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狂野的蟒蛇皮(壓)紋，呈現華麗狂野的聯想。圖／GUCCI提供
狂野的蟒蛇皮(壓)紋，呈現華麗狂野的聯想。圖／GUCCI提供

GUCCI全新發表的Generation Gucci形象廣告，由創意總監Demna親自掌鏡，以近似造型目錄的語法，發表84套各具姿態的時裝，展現GUCCI對新世代精神的輕快側寫。

系列中1990年代的懷舊氛圍不言而喻。短版窄身夾克配上誇張墊肩，賦予女性一種中性的自信氣場，無論搭配長靴或短裙，皆在俐落中偷渡了反叛意志；絲綢亮面的睡衣式外套散發花花公子般的玩世不恭，與蟒蛇皮壓紋外套交織出一場放浪形骸的對手戲。其中Look 8、Look 36與Look 37更像是一種靈魂的三重皮相，是青春賀爾蒙的具象化，將結實身軀轉化為展現活力的時尚載體。

包款成為系列的靈魂重擊，Paparazzo包款巧妙交融Web織帶與Horsebit馬銜鍊，極寬的綠紅綠織帶以有史以來最搶眼的比例橫跨包身，彷彿將所有美好一袋隨身、即刻啟程。經典的Jackie 1961則以新比例重塑傳奇，壓軸的Dionysus酒神包，在本季換上更俐落的方形比例，鮮豔大紅色調讓人聯想到熱情紅唇，為整體造型點睛。

GUCCI透過84套風格巡禮，人像以最乾淨、運用攝影棚常見的木箱回歸本質的凝視，每一組造型都是一種GUCCI的替身、一種精神意志的顯影，像是隨拍隨見的拍立得，毫不遮掩，直面型格。

絲綢亮面般的睡袍式大衣，呈現GUCCI花花公子般的玩世不恭。圖／GUCCI提供
絲綢亮面般的睡袍式大衣，呈現GUCCI花花公子般的玩世不恭。圖／GUCCI提供

重新出發的Dionysus酒神包除了具有俐落方正輪廓，並帶來皮革、水晶等多重質材...
重新出發的Dionysus酒神包除了具有俐落方正輪廓，並帶來皮革、水晶等多重質材呈現。圖／GUCCI提供

精華 FAQ

  • 此系列以近似造型目錄的方式呈現84套時裝，透過乾淨直接的人像與棚拍語言，強調新世代精神、個人姿態與GUCCI的當代表述。

  • 服裝揉合1990年代懷舊氛圍與中性輪廓，包含短版窄身夾克、誇張墊肩與亮面睡衣式外套，兼具俐落、玩世不恭與反叛氣質。

  • Paparazzo、Jackie 1961與Dionysus最受矚目，其中Paparazzo以Web織帶結合Horsebit，Dionysus則改為方形比例並以鮮紅色調成為亮點。

GUCCI

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