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OMEGA見證傳奇 Rory McIlroy衛冕美國高球名人賽

記者釋俊哲／綜合報導
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Rory McIlroy是高爾夫職業名將，亦是OMEGA多年的品牌大使。圖／OM...
Rory McIlroy是高爾夫職業名將，亦是OMEGA多年的品牌大使。圖／OMEGA提供

職業高爾夫名將、歐米茄品牌大使Rory McIlroy日前在美國名人賽（The Masters）中連續第2年贏得冠軍，除了獲得職業生涯第6座大賽頭銜，Rory McIlroy更是史上第4位在名人賽中獲得二連霸的球星，走過了職涯低谷、再攀全新高峰。

具領袖氣質的Rory McIlroy多次在公開場合展現自信直率，然此種自信並非榮耀成就後的傲慢，更來自於長年訓練的自我肯定，在媒體與球迷間擁有高度正向口碑。

過去曾在名人賽多次失利，讓年輕時已站上高峰的Rory McIlroy曾被稱為「最接近大滿貫卻最少（件）綠夾克的球員（之一）」。此處所指的綠夾克（Green Jacket）等同於美國名人賽冠軍，只有當年奪冠的球員才有資格披上專屬綠夾克。因此本次奪冠除了讓Rory McIlroy高幅度減輕壓力，也讓人看到他再度回到技術、體能、判斷力的巔峰，更成為高爾夫史上第6位「生涯大滿貫」（Career Grand Slam）的球星，並讓與之長年合作的OMEGA與有榮焉。

在頒獎儀式上，Rory McIlroy配戴了一款18K玫瑰金表殼搭配棕色皮表帶的OMEGA碟飛中置陀飛輪限量版，其中置陀飛輪的設計改變了傳統輪系的配置邏輯，改將陀飛輪（與整個擒縱）裝置安放於機芯正中央，除了需要重新設計機械結構，更帶有美學的宣示。

值得一提的是，中置陀飛輪與18K金的秒針相連，在陀飛輪運轉的同時，秒針也在面盤正中央兀自轉動；雖然該款式目前已停產，但一如Rory McIlroy在職業高爾夫球留下的成就，對後晉與新生代球星的砥礪，如秒針般踏實前行。

OMEGA 18K玫瑰金中置陀飛輪腕表。圖／OMEGA提供
OMEGA 18K玫瑰金中置陀飛輪腕表。圖／OMEGA提供

自2015年開始推行「大師天文台認證」，至今10年有成、提升了鐘表產業對於精準、...
自2015年開始推行「大師天文台認證」，至今10年有成、提升了鐘表產業對於精準、性能的認知。圖／OMEGA提供

精華 FAQ

  • 他成功衛冕美國名人賽，連續兩年奪冠，並收下職業生涯第六座大賽頭銜。這場勝利也象徵他走出過去名人賽屢屢失利的陰影，重返巔峰。

  • 因為名人賽衛冕極不容易，能連兩年穿上綠夾克代表穩定與頂尖實力。這也讓他在高爾夫史上的地位更進一步，成為少數締造連霸紀錄的球員。

  • 他佩戴的是OMEGA碟飛中置陀飛輪限量版，採18K玫瑰金表殼與棕色皮表帶。此錶把陀飛輪置於機芯中央，兼具機械創新與鮮明美學。

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