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經典Roadster Crush煥新回歸 Cartier造型美學再進化

記者孫曼／專題報導
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Baignoire黃K金腕表，今年以巴黎飾釘煥新登場。圖／卡地亞提供
Baignoire黃K金腕表，今年以巴黎飾釘煥新登場。圖／卡地亞提供

Roadster重現江湖

●今年話題之一是Roadster系列的回歸。誕生於2002年的Roadster腕表是卡地亞向1950年代經典豪華跑車致敬的設計，以酒桶形表殼為基礎，流暢弧線復刻跑車車身線條、錐形表冠致敬經典跑車車輪輪轂、表盤紋理模擬汽車儀表盤，3點位放大日期窗如跑車車頭燈，為最醒目的標誌特色。2012年停產的Roadster，在運動感和正裝間完美平衡，一直是收藏界熱門品項。

卡地亞保留Roadster經典流線造型，重新調整比例、拉伸線條、優化人體工學，讓源自跑車的設計元素更為突出。標誌的錐形表冠與表圈、表殼融為一體，以車頭燈造型呈現的日期放大鏡被彰顯，表圈新增四枚鉚釘裝飾，傳達力量美學。大型與中型款分別搭載1847MC、1899MC兩款卡地亞工作坊精製自動上鍊機芯，並配備能自行更換表帶的QuickSwitch快拆系統，交替拋光與霧面質感的金屬鍊節。

Crash鏤空腕表鉑金再現 Tortue精緻進化

●藏家鍾愛的Cartier Privé系列，以鉑金重新演繹此系列最具標誌性的三款造型腕表：Tank Normale腕表、Tortue單按鈕計時碼表和Crash鏤空腕表。其中Crash鏤空腕表是Cartier Privé系列問世後推出的首個表款，別具意義，最初誕生於1967年，堪稱「搖擺倫敦」（Swinging London）時期的經典標誌；Tortue單按鈕計時碼表重新演繹Collection Privée Cartier Paris系列於1998年推出的一款時計；Tank Normale則重現一款1934年的歷史經典。

而2024年曾透過Cartier Privé系列限量復刻的Tortue腕表，在今年以全新系列共5款作品，重現這個1912年推出的獨特造型表殼傑作。經卡地亞設計工作室徹底重新設計，呈現全新造型與比例，整體更為圓潤飽滿，表盤細節更為立體精緻。新作採拋光黃K金、鑲鑽玫瑰金或鑲鑽白K金打造，後兩者提供優雅精巧的小型款和迷你款兩種尺寸。同時推出的還有一款鉑金表圈鑲嵌長梯形鑽石的晚宴款，搭載手上鍊機芯；刻畫品牌精神標誌美洲豹的大師工藝內填琺瑯腕表，白K金與黃K金兩種型號分別限量100枚。

Santos‑Dumont鍊帶優雅復古 手鐲表展現精湛珠寶技術

●飛行表Santos系列迎來搭載1904-CH MC型計時機芯的大型款計時碼表（47x40毫米），忠實延續系列的簡約設計，同時加倍凸顯其機械魅力。Santos‑Dumont腕表新作搭配全新15排、共394枚鍊節組成的K金鍊帶，是以1920年代柔軟金鍊為靈感，詮釋復古格調與現代工藝的融合。

女表部分，經典橢圓造型的Baignoire，今年以巴黎飾釘煥新登場。源自1920年代的經典元素，拋光全數手工完成，讓金質表面呈現建築般的幾何美感，腕表與手環融為一體；其中一款以雪花式鑲嵌圓鑽表面，手環部分更精心以亭部倒置方式鑲嵌鑽石，巧妙呼應巴黎飾釘的雕塑造型。全新亮相的珠寶表Myst de Cartier系列，延續1930年代創意總監貞杜桑的雕塑感風格，採用精湛的寶石鑲嵌與漆藝演繹美洲豹斑紋，並運用隱形彈性結構，使手環腕表如雕塑般貼合手腕，研發實力與美學追求一氣呵成。

Santos‑Dumont黃K金腕表，配可更換復古黃K金表鍊、卡地亞430MC型...
Santos‑Dumont黃K金腕表，配可更換復古黃K金表鍊、卡地亞430MC型手上鍊機芯。圖／卡地亞提供

Myst de Cartier腕表，黃K金、鑽石、縞瑪瑙。圖／卡地亞提供
Myst de Cartier腕表，黃K金、鑽石、縞瑪瑙。圖／卡地亞提供

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Tortue鉑金手上鍊腕表，41x33毫米鉑金表圈鑲嵌長方梯形切割鑽石、卡地亞430MC型手上鍊機械機芯、隨附灰色鱷魚皮革表帶。圖／卡地亞提供

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Cartier Privé-Les Opus系列Crash鉑金腕表，45.34毫米×25.18毫米鉑金表殼、卡地亞1967MC型工作坊精製手上鍊機芯，獨立編號限量款。圖／卡地亞提供

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Roadster黃K金與精鋼自動腕表中型款，42.5x34.9毫米黃K金與精鋼表殼與快拆表鍊、卡地亞1899MC自動上鍊機芯，隨附鱷魚皮革表帶。圖／卡地亞提供

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Roadster精鋼自動腕表大型款，47x38毫米精鋼表殼與快拆表鍊、卡地亞1847MC自動上鍊機芯，隨附鱷魚皮革表帶。圖／卡地亞提供

Tortue Panthere美洲豹大師工藝黃K金腕表，表盤及表殼飾以內填琺瑯、...
Tortue Panthere美洲豹大師工藝黃K金腕表，表盤及表殼飾以內填琺瑯、寶石鑲嵌，限量發售100枚。圖／卡地亞提供

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