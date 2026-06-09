VACHERON CONSTANTIN工藝美學新作 探索無限可能

Égérie月相Spring Blossom腕表，37毫米18K 5N粉紅金表殼、粉色珍珠貝母表盤、1088 L自動上鍊機芯，配搭柔軟粒面小牛皮表帶飾以手工微繪的精緻花卉，限量發行100枚。圖／江詩丹頓提供

2026年鐘表與奇蹟高級鐘表展（Watches & Wonders Geneva）在日內瓦拉開序幕，擁有超過270年深厚製表歷史的江詩丹頓（Vacheron Constantin）今年以「Explore All Ways Possible」作為年度主題，發表一系列融合高階製表工藝與藝術美學的新作，也呼應品牌創辦人François Constantin於1819年寫下的座右銘。

為了具象化年度主題，江詩丹頓展場及櫥窗特別攜手中國知名插畫師江杉（Shan Jiang）跨界合作。江杉擅長將其家鄉上海的都市氣息與傳統意象結合，筆觸細膩且富想像力，透過他的視覺藝術，開啟融合技術、歷史與文化的廣闊探索旅程。

中文名為縱橫四海的Overseas是今年焦點：新作從挑戰製表技術的超薄自動上鍊腕表、探索四方的Overseas Cardinal Points兩地時間系列，到充滿浪漫詩意的Égérie月相Spring Blossom腕表，以及優雅重現的Historiques American 1921，江詩丹頓以當代視角，重新定義「Explore All Ways Possible」的創新探索。

巔峰之作 全新2550超薄機芯

從1955年厚度僅1.64毫米的1003機芯推出以來，江詩丹頓在超薄機芯領域的成就始終備受肯定。全新2550超薄自動上鍊機芯歷時7年研發，厚度僅2.4毫米，能提供長達80小時的動力儲存，是因機芯採用創新的機械架構：將鉑金微型自動盤直接嵌入主夾板以節省空間，並採用懸浮式雙發條盒與緊湊式單槓桿齒輪系，打造「上下疊置」的發條盒設計，不僅優化扭矩輸出，更因共用一個發條盒蓋而厚度大減。

首發搭載這枚機芯的Overseas超薄自動上鍊腕表，整體厚度僅7.35毫米，是該系列史上最纖薄的作品。表殼與表鍊首度採用鉑金打造，搭配復古韻味的鮭魚色旭日紋噴砂表盤，向品牌1940年代的歷史傳承致敬，限量編號255枚。

縱橫四海 四方四色兩地時間

回應探險家兼攝影師Cory Richards在登頂珠穆朗瑪峰時對精密時計的極致要求，因而誕生的Overseas Cardinal Points兩地時間腕表，是「Explore All Ways Possible」年度主題的最佳體現。全系列共4款腕表，表盤4款配色分別代表羅盤上的基本方位及其獨特景致：白色象徵冰天雪地的北方、棕色展現遼闊平原的南方、綠色代表茂密叢林的西方、藍色則是海天一色的東方。

全系列均以輕盈耐用的鈦金屬打造41毫米表殼，並由品牌自製5110 DT／3自動上鍊機芯所驅動，22K金自動盤裝飾風向玫瑰羅盤圖案，一眼可辨的橙色箭型指針指示家鄉時間與晝夜變化；腕表搭配專利表帶快拆系統，隨附鈦金屬表鍊、橙色橡膠表帶與表盤同色橡膠表帶，無需工具即可在3種風格間輕鬆切換。

經典回歸 繁花盛放粉色情詩

對於熟悉江詩丹頓的鐘表收藏家來說，Historiques American 1921永遠有其不可取代的地位。這款誕生於「咆哮的二十年代」的不對稱表盤時計，起初是為了方便駕駛者無需轉動手腕即可讀時而設計的「司機腕表」。今年透過Historiques系列再度回歸，全新版本維持經典的枕形表殼與傾斜45度的表盤布局，搭配全新銀色粒紋表盤、亮藍色阿拉伯數字時標與18K金藍色指針，搭載品牌自製的4400 AS手動上鍊機芯，配仿舊處理深藍色小牛皮表帶，提供36.5毫米與40毫米兩種尺寸。

限量發行100枚的Égérie月相Spring Blossom腕表則是一首獻給女性的粉色情詩。誕生於2020年的Égérie系列，創作經常受到高級訂製時裝（Haute Couture）啟發。今年推出的新作在粉色粒面小牛皮表帶上裝飾手工微繪的繁花圖案，是江詩丹頓首度將微繪工藝從表盤延伸至表帶；搭配淺粉色珍珠貝母表盤上的褶皺紋飾，巧妙模擬高級禮服旋轉時的裙擺，偏心設計的月相顯示在金邊雲朵中若隱若現，散發優雅靈動氣息。

藝術大師 攜羅浮宮再寫續篇

江詩丹頓與羅浮宮自2019年正式建立藝術與文化合作夥伴關係，今年品牌再度續寫精彩篇章，推出4款MÉTIERS D'ART藝術大師系列Tribute to great civilisations腕表，分別致敬古埃及法老時期、亞述帝國、古希臘和羅馬帝國這4大輝煌燦爛的古代文明。

江詩丹頓首度挑戰使用與羅浮宮館藏原作同質同源的石材進行寶石精雕，如產自希臘小島的帕羅斯大理石或西奈半島的石灰岩砂岩，以重現雕像的立體質感；系列薈萃手工雕刻、微砌馬賽克、細鑲工藝、內填琺瑯、佛朗克琺瑯及金質鑲貼等多達9種精美技法。

新作包括展現法老神祕側面輪廓並以古埃及項鍊的寶石內嵌裝飾為靈感的阿肯那頓半身像；以精雕石材再現人首翼獸，搭配紅瑪瑙鑲嵌與紅色佛朗克琺瑯底盤的薩爾貢二世拉瑪蘇神像；以潔白大理石雕琢並採用寶石細鑲與黑色無指針的2460 G4/2自動上鍊機芯，保留表面為完整畫布。每一枚腕表均限量發行15枚。

Overseas Cardinal Points兩地時間腕表提供對應東西南北的4款不同面盤色調。圖／江詩丹頓提供

搭載全新自製2550超薄機芯的Overseas超薄自動上鍊腕表，整體厚度僅7.35毫米。圖／江詩丹頓提供

MÉTIERS D'ART藝術大師系列Tribute to great civilisations腕表—Buste d'Akhénaton阿肯那頓半身像，限量發行15枚。圖／江詩丹頓提供

Les Cabinotiers閣樓工匠三問報時陀飛輪鏤雕腕表，45毫米18K 4N粉紅金表殼、2755 TMR SQ機芯，日內瓦印記認證、獨一無二的時計。圖／江詩丹頓提供

Historiques American 1921腕表，36.5毫米18K 5N粉紅金表殼、4400 AS機芯，日內瓦印記認證。圖／江詩丹頓提供

MÉTIERS D'ART藝術大師系列Tribute to great civilisations腕表—Athéna de Velletri維萊特裡的雅典娜，限量發行15枚。圖／江詩丹頓提供