我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「郵差被狗咬最多」 洛杉磯連三年居全美之首

世界盃／梅西、C羅6度參戰寫歷史 本屆最年輕選手僅17歲

三重伊賀 成為忍者的旅行

記者羅建怡／專題報導˙攝影
聽新聞
test
0:00 /0:00
手裏劍變身甜點。
手裏劍變身甜點。

至今仍難以言傳的「忍者」，不僅存留於動漫或卡通，它也是一段真實的歷史。若要追溯忍者之源，必得來到三重縣的伊賀市，此地從戰國時代即以情報戰與潛伏技術聞名，現在則化身為「忍者之里」，從吃喝住玩到沉浸式體驗，讓旅人恍若穿越了時空，來一趟「成為忍者」的旅行。

此次，我們以最舒適便利的近鐵周遊券暢遊伊賀，慢遊忍者的故鄉。

▌萬川集海 古代版生存遊戲

在伊賀，當一天忍者，真的是太精采的動漫實況旅行。從密傳古書到忍者列車，這也是一場潛行於歷史的旅程。

清晨的伊賀，空氣中帶著山城的靜謐，老宅錯落、綠蔭環抱，很有一種屬於忍者、低調不張揚卻深藏著故事的氣息。要追尋忍術源頭，得從「萬川集海」開始，這本江戶時代編纂的忍術典籍，被視為伊賀流忍術的集大成之作，記錄了情報蒐集、潛入技巧到生存知識等實戰內容。如今，這本古書不再存於歷史文獻中，而是被轉化為一座可以「親身體驗」的空間，也是全新的景點，就名為「萬川集海」。

這座新開幕的體驗館，直接將「忍術」變成一場任務遊戲，同行旅友稱之「古代版的生存遊戲」。潛入之前，得先換上一身黑的忍者服裝、戴上安全帽，從黑暗中行走學起，忽而鑽入地道、或翻越狹窄的山坡，甚至邊隱身邊得走完山谷裡危機重重的吊橋、橋下即是深淵……最後才算完成忍者的修行，取得證書，正式成為初階忍者。

館內還設有忍者主題餐廳與商店，處處充滿忍者風格。近日開幕的忍者客房，僅有3間，同樣得摸黑按下神祕之鍵，進入洞穴、找尋休憩之所，客房皆為上下鋪設計，最棒的是，住客可自由體驗忍者空間，習得更高忍術。

▌忍者博物館 真人展演忍術

想理解忍者真實的樣貌，那必得走一趟伊賀流忍者博物館。

博物館中最精采之處，是那棟看似普通、實則機關重重的「忍者屋敷」。暗門、密道、隱藏樓梯，每一處都是為了「逃生與隱匿」而設計，因為忍者的任務核心，從來不為戰鬥，而是潛伏、探祕與生存。

此外，館內還收藏了超過400種的忍具，從手裏劍到各種暗器一應俱全，並透過真人實戰演出，從忍術動作、速度與力量兼具的展演，讓人瞬間理解「忍者為何存在」。有旅人形容，這裡不像是劇場，更像一堂立體的歷史課。

▌街區到電車 忍者無處不在

在伊賀，走在路間，隨處可見的地面孔蓋、小型雕塑，或川流於街道的公車、車站，處處都有忍者圖形，就連電車通勤也可以很忍者。

行駛於伊賀鐵道的「忍者電車」，從踏入票口就感受到忍者隨行。剪票處上方隱藏著忍者，車頭正是忍者凌厲雙眼，就連車內握把都繪有不同的忍者武器，稍一抬眼，一身黑的忍者正隱身在行李架上探查四周，只露出沉靜的雙眼。

這條鐵道串起伊賀上野城、忍者博物館與市區景點，是忍者聚落間最具特色的交通選擇，也讓「移動」成為旅遊的一部分。

▌分散式旅宿 入住前先解謎

忍者體驗太有趣，強烈推薦在伊賀多留幾日，近年興起的NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町是最佳入住選擇。業者將百年町家改造為分散式的旅宿，將整座城下町變身為一間「沒有圍牆的飯店」，旅人需帶著地圖找到夜宿之所，途遇重重忍者，逛遊街區也很有趣。

因每間老房舍的歷史與規畫不同，拿鑰匙的瞬間，也像玩一場解謎遊戲。木造建築外飄揚著藍色布簾，進入充滿歷史感的木門、日式優雅庭院，開啟房門，緩緩來到夜宿的榻榻米空間，極其安靜的街道，時間似在此地也慢了下來。

▌主題餐廳 體驗忍者的三餐

在伊賀，就連忍者吃喝，也成賣點。萬川集海內的忍者餐廳，將「忍者飲食」轉化為現代料理，從擺盤到食材都帶點任務感，尤其料理人時而大吼開蓋，時又戲劇感十足的翻煮，秀味十足。此外，當地也有許多結合在地食材（如伊賀牛）的餐廳，以忍者為主題布置，或是手裏劍直接變身餐食。在此，忍者即生活。

特別推薦一款忍者餅乾，據說靈感源自過去忍者攜帶的乾糧，被稱「日本最硬」餅乾，難以一口咬下，硬度十分，口感扎實，入口後慢慢待其化開，帶點甜香，佐杯水，快速飽足。

有趣的忍者列車。
有趣的忍者列車。

車站名也掛上忍者，從踏進車站那一刻，恍如時有忍者隨行。
車站名也掛上忍者，從踏進車站那一刻，恍如時有忍者隨行。

博物館的接待人員特別身著忍者裝扮。
博物館的接待人員特別身著忍者裝扮。

老宅改建為旅宿，充滿歷史感，住來也舒適。
老宅改建為旅宿，充滿歷史感，住來也舒適。

餐桌上也見忍者。
餐桌上也見忍者。

街道上偶遇忍者巴士。
街道上偶遇忍者巴士。

街道地面的孔蓋也有忍者。
街道地面的孔蓋也有忍者。

老房舍翻新為住所，典雅幽靜。
老房舍翻新為住所，典雅幽靜。

小小伴手禮，忍者化身可愛貓咪。
小小伴手禮，忍者化身可愛貓咪。

最硬餅乾以忍者食物為發想，很適合當伴手禮。
最硬餅乾以忍者食物為發想，很適合當伴手禮。

上一則

馬斯克超狂身家：財富超越125國GDP 美國家庭得工作1100萬年

下一則

從Surface到Solara 微軟開發大會發表一系列AI軟硬體 全面轉進AI代理

延伸閱讀

雪鄉溫泉之旅

雪鄉溫泉之旅
牛仔像下留個影

牛仔像下留個影
偶遇鎖橋

偶遇鎖橋
臺灣漫遊錄為何頻獲大獎？有愛情美食和旅行 「不將文化簡化為創傷」

臺灣漫遊錄為何頻獲大獎？有愛情美食和旅行 「不將文化簡化為創傷」

熱門新聞

有些投資房地產的高所得夫妻會讓其中一人取得房地產專業人士身分，再以租賃虧損扣抵如W-2薪資和1099收入的所得稅，有人甚至免繳所得稅。繳稅示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

2026-05-26 19:35
小紅書網友分享高齡婆婆健康抗老作息。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Kampus Production ）

93歲婆婆體檢數據驚呆美國醫師 華人揭頂級抗老祕訣

2026-06-01 19:35
如果很喜歡吃海鮮自助餐，醫師建議一定要留意是否有交叉汙染的警訊。海鮮自助餐示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Change C.C ）

若海鮮自助餐有這一現象 最好立刻走人

2026-05-30 20:25
網友分享「無限高麗菜」作法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Victoria Emerson ）

清爽高麗菜食譜「半顆不夠吃」 網狂推：減脂又沒生菜腥味

2026-05-25 22:25
四星座嘴硬心軟，在戀愛中容易受委屈。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Keenan Constance ）

4星座「嘴硬心軟」易受委屈 巨蟹把難過藏心裡、他默默付出最專一

2026-06-01 00:25
專家建議退休人士刪減九項生活開支，如串流服務、汽車保險等費用，一年可省下將近三萬元。長者理財示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元

2026-05-25 20:25

超人氣

更多 >
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺