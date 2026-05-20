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BVLGARI Tubogas新包宛如珠寶藝術品

記者孫曼／綜合報導
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FW26米蘭時裝周Pia Jauncey演繹Tubogas Sphere晚宴包。...
FW26米蘭時裝周Pia Jauncey演繹Tubogas Sphere晚宴包。圖／寶格麗提供

頂級精品品牌寶格麗（BVLGARI）於米蘭時裝周期間發表2026秋冬包款與配件系列，從蛇形意象到古羅馬圖騰，透過珍稀材質、精細裝飾與鮮明色彩詮釋義式奢華，讓包款宛如可攜帶的珠寶藝術品。

全新Tubogas系列包款以寶格麗經典Tubogas珠寶工藝為靈感，將金屬螺旋結構的柔韌線條轉化為包款設計。Tubogas Sphere晚宴包以方形輪廓搭配鍍金黃銅提把，裝飾的球形呼應1970年代Tubogas手鐲設計元素，提供兩種寶石配色。Tubogas Parentesi Top Handle晚宴包以黑色天鵝絨打造，彷彿雕塑的提把呼應經典Parentesi圖騰，搭配可拆式鍊帶。

最具辨識度的蛇形設計在Serpenti系列持續演化。Serpenti Cuore 1968包款以心形輪廓為主體，蛇形金屬提把手工拼貼琺瑯，共有綠松石、祖母綠、 珍珠白與黑色。迷你尺寸的Serpenti Cuoricino包除了黑色、紫紅、金色納帕皮革款式，亦有皇家紅寶石色水晶鑲嵌版本。更為修長的Serpenti Forever Elongated Top Handle手提包提供多種顏色與材質，其中暖陶棕色絨面牛皮版本為全新材質，表面經細緻打磨與雙滾筒染色處理，呈現柔軟質地。

靈感源自古羅馬卡拉卡拉浴場馬賽克圖紋的Calla系列，Serpentine水晶托特包以Calla扇形亮片與水晶手工縫製，營造細緻光影效果與立體紋理。扇形圖騰亦運用於Serpenti Forever與Serpentine托特包上。

發揚品牌扇形設計語彙的Divas' Dream系列中，以拱頂結構為標誌的Divas' Dream Marquise包換上全新祖母綠色小羊皮與夜幕紫色亮面水蛇皮。Ginkgo手拿包則結合金色金屬元素與水晶裝飾。

BVLGARI Calla系列Ginkgo水晶手拿包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Calla系列Ginkgo水晶手拿包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Cuore 1968祖母綠色小牛皮提包與BVL...
BVLGARI Serpenti Cuore 1968祖母綠色小牛皮提包與BVLGARI Serpenti Cuoricino洋紅色緞面小牛皮迷你提包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Divas' Dream Marquise夜幕紫色亮面水蛇皮手提...
BVLGARI Divas' Dream Marquise夜幕紫色亮面水蛇皮手提包。圖／寶格麗提供

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