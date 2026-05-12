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宋慧喬再現經典長髮美出新高度 法式莊園同場李冰冰、蘇菲瑪索賞珠寶

記者孫曼／即時報導
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宋慧喬、蘇菲瑪索、李冰冰與眾多超模出席Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「...
宋慧喬、蘇菲瑪索、李冰冰與眾多超模出席Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」法國發表活動。(Chaumet提供)

法國經典珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet），日前選址巴黎近郊歷史古蹟沃德賽奈修道院（Abbaye des Vaux‑de‑Cernay）發表2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」，並舉辦星光熠熠的頂級珠寶晚宴。包括品牌大使宋慧喬李冰冰、蘇菲瑪索、柴崎幸等跨國巨星，均配戴品牌珠寶華麗登場。

此次展出藉由古蹟與自然的交融，打造沉浸式珠寶體驗。擁有悠久歷史的前西多會修道院，在19世紀經羅斯柴爾德男爵夫人整修重生，宏偉拱頂與田園秘境相互映襯，現場以自然意象妝點，完美體現Chaumet此系列作品向自然致敬的精神。

「A Journey through Nature」頂級珠寶系列，從自然萬象中汲取靈感，延續Chaumet兩世紀以來的自然主義美學傳統，各式植物、花果、香料的有機柔軟線條、蓬勃色彩與生動姿態都以精湛工藝會為永恆珠寶，傳達出大自然的細緻層次與詩意氛圍。

品牌大使宋慧喬配戴的Peppercorn項鍊與耳環，就是出自「A Journey through Nature」，以細膩線條和璀璨美鑽，詮釋自然靈感帶來的清新優雅，氣質溫婉動人。李冰冰所配戴的Vanilla Flower系列項鍊與耳環，以澄澈鮮明的黃鑽點綴香草花的花蕊，不對稱的設計襯托從容優雅的法式魅力。蘇菲瑪索身上的Mint Leaf項鍊，則鑲嵌了一顆重達17.46克拉的海藍寶石，以清澈透亮的藍，描繪出薄荷的清新之美。

宋慧喬出席Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「A Journey thro...
宋慧喬出席Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」法國發表活動。(Chaumet提供)

蘇菲瑪索於法國出席Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「A Journey ...
蘇菲瑪索於法國出席Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」發表活動。(Chaumet提供)

李冰冰出席Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「A Journey thro...
李冰冰出席Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」法國發表活動。(Chaumet提供)

柴崎幸出席Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「A Journey thro...
柴崎幸出席Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」法國發表活動。(Chaumet提供)

宋慧喬配戴的Peppercorn 18K白金耳環，鑲嵌DE VVS等級的明亮式切...
宋慧喬配戴的Peppercorn 18K白金耳環，鑲嵌DE VVS等級的明亮式切割鑽石。(Chaumet提供)

宋慧喬配戴的Peppercorn 18K白金項鍊，鑲嵌DE VVS等級的明亮式切...
宋慧喬配戴的Peppercorn 18K白金項鍊，鑲嵌DE VVS等級的明亮式切割鑽石。(Chaumet提供)

李冰冰配戴的Vanilla Flower 18K白金及黃金項鍊，鑲嵌1顆D FL...
李冰冰配戴的Vanilla Flower 18K白金及黃金項鍊，鑲嵌1顆D FL Type IIa等級的枕形切割鑽石，約重10.71克拉，以及多顆黃鑽及明亮式切割鑽石。(Chaumet提供)

Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「A Journey through N...
Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」作品。(Chaumet提供)

李冰冰配戴的Vanilla Flower 18K白金及黃金耳環，鑲嵌2顆D FL...
李冰冰配戴的Vanilla Flower 18K白金及黃金耳環，鑲嵌2顆D FL Type IIa等級的枕形切割鑽石，各約重2.05及2.04克拉，以及黃鑽和明亮式切割鑽石。(Chaumet提供)

蘇菲瑪索配戴的Mint Leaf 18K白金項鍊，鑲嵌1顆17.46克拉的海藍寶...
蘇菲瑪索配戴的Mint Leaf 18K白金項鍊，鑲嵌1顆17.46克拉的海藍寶石，以及多顆Akoya珍珠、海藍寶石及明亮式切割鑽石。(Chaumet提供)

Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「A Journey through N...
Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」現場。攝影師 Stephane Aït。(Chaumet提供)

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