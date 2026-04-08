CHANEL 輕盈飄逸 美如飛鳥

以薄紗裝飾的套裝營造出如羽毛又如鱗片的輕盈視覺效果。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）日前在巴黎大皇宮（Grand Palais）揭曉由藝術總監Matthieu Blazy創作的2026春夏高級訂製服系列。這場備受矚目的首秀以一首無名俳句「飛鳥棲蕈頂，拈來美景入畫卷，轉瞬逝無蹤」為發想，在大皇宮的玻璃穹頂下，模特兒輕鬆地穿梭在各色巨型蕈菇佇立的秀場中，彷彿踏入充滿詩意與超現實色彩的自然祕境。

顛覆設計 把軟呢、包包變輕透

秀場設計源自詩歌的浪漫想像，泡泡糖粉、桃紅與暖黃色構成的迷幻場景跨越虛構與現實，隨著迪士尼經典動畫「睡美人」的歌曲踏入「愛麗絲夢遊仙境」；身著香奈兒高級訂製服的女子，彷彿在大自然中短暫駐足的飛鳥，隨時即將輕盈起飛：服裝的設計多半輕盈飄逸，斜紋軟呢變成透視的雪紡套裝，各種隨著身體輕盈律動的羽飾流蘇，在幾乎不使用真實羽毛的情況下，營造出栩栩如生的羽毛質感與繽紛色彩。

「高級訂製服是香奈兒的靈魂所在，它是品牌的根基和極致表現。這些華服不僅是設計師的作品，更展現了穿著者的風格。服裝一旦穿上，就會產生屬於自己的真實故事並引發情感共鳴，如同一張畫布，供女性揮灑創意，訴說自己的故事。」Matthieu Blazy說。換言之，香奈兒高訂不僅是設計師的創作，更是穿著者情感與故事的載體。這種「共同創作」的理念貫穿全系列，頌揚每個女性獨立自主的靈魂。

大秀首先登場的一系列粉彩色調真絲透視雪紡（silk mousseline），以顛覆性的手法重新詮釋香奈兒經典的斜紋軟呢套裝，連皮穿鍊的翻蓋包都變得輕透飄逸。層層透明材質可見精工刺繡的情書、N°5香水、紅色唇膏…這些香奈兒的象徵符號和感情信物，或藏於口袋、或縫於襯裡、或掛在標誌性的金屬鍊帶下，甚至化為珠寶，彷彿將女性的內在情感轉化為外在的服裝表現，把豐富的內心世界對外揭露。

蘑菇意象 巧妙融入衣飾、鞋跟

Blazy大秀的核心主題之一是女性轉化為飛鳥的過程：形態各異、造型獨特，由香奈兒高級訂製服Flou（洋裝）工作坊與Tailleur（套裝）工作坊以傳統工藝打造，並由Le 19M工坊的織造師、刺繡師、褶飾師攜手完成。最複雜的剪裁結合精巧的刺繡、層疊、褶飾與編織技術，營造出色彩斑斕、栩栩如生的羽毛效果，從沉穩洗鍊、體現極致剪裁功力的黑烏鴉、樸素的灰斑鳩、豔麗的粉紅琵鷺、身材修長的蒼鷺，到擁有醒目羽冠的葵花鳳頭鸚鵡，這場「變形記」透過象徵自由的鳥，刻畫解放的過程。

蘑菇的意象也以各種形式貫穿了系列不同的設計：例如，雙色鞋的鞋跟被雕琢成蘑菇造型，而褶飾上衣則模仿了蘑菇傘蓋下的菌褶構造。在香奈兒紐約Métiers d'Art工坊系列大秀開秀的印度名模Bhavitha Mandava，則壓軸演繹了全新風格的香奈兒新娘，以一套飾有亮片的兩件式襯衫裙裝，搭配輕盈的羽毛頭飾登場，行走間流動的律動完美詮釋了俳句詩意：令人驚嘆的美如飛鳥，轉瞬逝無蹤。

包括品牌大使妮可基嫚（Nicole Kidman）與蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）、饒舌歌手A$AP Rocky、葛蕾西（Gracie Abrams）、潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）、周迅、金高銀等，都出席了這場別具意義的高訂首秀。

雪紡紗套裝下襬裝飾色彩繽紛的蘑菇刺繡。圖／香奈兒提供

品牌大使Tilda Swinton出席香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供

品牌大使周迅出席香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供

蘑菇造型鞋跟。圖／香奈兒提供

彷如羽毛的裙襬是由精緻的工藝打造。圖／香奈兒提供

新任藝術總監Matthieu Blazy打造的首個香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供

品牌大使金高銀出席香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供

斜紋軟呢裙裝上輕盈如羽毛的流蘇絲線賦予整體輕盈感。圖／香奈兒提供