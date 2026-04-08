我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳全紅嬋遭「282人微信群霸凌」訓練中心報警：向畸形飯圈文化說不

川普稱「伊朗受夠了」預告進駐荷莫茲「待下來」

CHANEL 輕盈飄逸 美如飛鳥

記者孫曼／專題報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以薄紗裝飾的套裝營造出如羽毛又如鱗片的輕盈視覺效果。圖／香奈兒提供
以薄紗裝飾的套裝營造出如羽毛又如鱗片的輕盈視覺效果。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）日前在巴黎大皇宮（Grand Palais）揭曉由藝術總監Matthieu Blazy創作的2026春夏高級訂製服系列。這場備受矚目的首秀以一首無名俳句「飛鳥棲蕈頂，拈來美景入畫卷，轉瞬逝無蹤」為發想，在大皇宮的玻璃穹頂下，模特兒輕鬆地穿梭在各色巨型蕈菇佇立的秀場中，彷彿踏入充滿詩意與超現實色彩的自然祕境。

顛覆設計 把軟呢、包包變輕透

秀場設計源自詩歌的浪漫想像，泡泡糖粉、桃紅與暖黃色構成的迷幻場景跨越虛構與現實，隨著迪士尼經典動畫「睡美人」的歌曲踏入「愛麗絲夢遊仙境」；身著香奈兒高級訂製服的女子，彷彿在大自然中短暫駐足的飛鳥，隨時即將輕盈起飛：服裝的設計多半輕盈飄逸，斜紋軟呢變成透視的雪紡套裝，各種隨著身體輕盈律動的羽飾流蘇，在幾乎不使用真實羽毛的情況下，營造出栩栩如生的羽毛質感與繽紛色彩。

「高級訂製服是香奈兒的靈魂所在，它是品牌的根基和極致表現。這些華服不僅是設計師的作品，更展現了穿著者的風格。服裝一旦穿上，就會產生屬於自己的真實故事並引發情感共鳴，如同一張畫布，供女性揮灑創意，訴說自己的故事。」Matthieu Blazy說。換言之，香奈兒高訂不僅是設計師的創作，更是穿著者情感與故事的載體。這種「共同創作」的理念貫穿全系列，頌揚每個女性獨立自主的靈魂。

大秀首先登場的一系列粉彩色調真絲透視雪紡（silk mousseline），以顛覆性的手法重新詮釋香奈兒經典的斜紋軟呢套裝，連皮穿鍊的翻蓋包都變得輕透飄逸。層層透明材質可見精工刺繡的情書、N°5香水、紅色唇膏…這些香奈兒的象徵符號和感情信物，或藏於口袋、或縫於襯裡、或掛在標誌性的金屬鍊帶下，甚至化為珠寶，彷彿將女性的內在情感轉化為外在的服裝表現，把豐富的內心世界對外揭露。

蘑菇意象 巧妙融入衣飾、鞋跟

Blazy大秀的核心主題之一是女性轉化為飛鳥的過程：形態各異、造型獨特，由香奈兒高級訂製服Flou（洋裝）工作坊與Tailleur（套裝）工作坊以傳統工藝打造，並由Le 19M工坊的織造師、刺繡師、褶飾師攜手完成。最複雜的剪裁結合精巧的刺繡、層疊、褶飾與編織技術，營造出色彩斑斕、栩栩如生的羽毛效果，從沉穩洗鍊、體現極致剪裁功力的黑烏鴉、樸素的灰斑鳩、豔麗的粉紅琵鷺、身材修長的蒼鷺，到擁有醒目羽冠的葵花鳳頭鸚鵡，這場「變形記」透過象徵自由的鳥，刻畫解放的過程。

蘑菇的意象也以各種形式貫穿了系列不同的設計：例如，雙色鞋的鞋跟被雕琢成蘑菇造型，而褶飾上衣則模仿了蘑菇傘蓋下的菌褶構造。在香奈兒紐約Métiers d'Art工坊系列大秀開秀的印度名模Bhavitha Mandava，則壓軸演繹了全新風格的香奈兒新娘，以一套飾有亮片的兩件式襯衫裙裝，搭配輕盈的羽毛頭飾登場，行走間流動的律動完美詮釋了俳句詩意：令人驚嘆的美如飛鳥，轉瞬逝無蹤。

包括品牌大使妮可基嫚（Nicole Kidman）與蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）、饒舌歌手A$AP Rocky、葛蕾西（Gracie Abrams）、潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）、周迅、金高銀等，都出席了這場別具意義的高訂首秀。

雪紡紗套裝下襬裝飾色彩繽紛的蘑菇刺繡。圖／香奈兒提供
雪紡紗套裝下襬裝飾色彩繽紛的蘑菇刺繡。圖／香奈兒提供

品牌大使Tilda Swinton出席香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈...
品牌大使Tilda Swinton出席香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供

品牌大使周迅出席香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
品牌大使周迅出席香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供

蘑菇造型鞋跟。圖／香奈兒提供
蘑菇造型鞋跟。圖／香奈兒提供

彷如羽毛的裙襬是由精緻的工藝打造。圖／香奈兒提供
彷如羽毛的裙襬是由精緻的工藝打造。圖／香奈兒提供

新任藝術總監Matthieu Blazy打造的首個香奈兒2026春夏高級訂製服大...
新任藝術總監Matthieu Blazy打造的首個香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供

品牌大使金高銀出席香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供
品牌大使金高銀出席香奈兒2026春夏高級訂製服大秀。圖／香奈兒提供

斜紋軟呢裙裝上輕盈如羽毛的流蘇絲線賦予整體輕盈感。圖／香奈兒提供
斜紋軟呢裙裝上輕盈如羽毛的流蘇絲線賦予整體輕盈感。圖／香奈兒提供

以大量布料褶飾營造出裙擺豐沛的份量感。圖／香奈兒提供
以大量布料褶飾營造出裙擺豐沛的份量感。圖／香奈兒提供

上一則

睡前喝牛奶讓孩子長不高？ 醫揭「精製糖」是關鍵

下一則

彭博：駁延期之說 蘋果折疊iPhone仍將於9月發表

延伸閱讀

樂高+大都會博物館 推出莫內名畫積木 可自組掛家中

樂高+大都會博物館 推出莫內名畫積木 可自組掛家中
周杰倫西裝裡面沒有穿 「太陽之子」發佈會 Dior西裝上身項鍊藏巧思

周杰倫西裝裡面沒有穿 「太陽之子」發佈會 Dior西裝上身項鍊藏巧思
Hermès Véronique Nichanian告別作

Hermès Véronique Nichanian告別作
Louis Vuitton Trunk Edition全方位的男士衣櫥

Louis Vuitton Trunk Edition全方位的男士衣櫥

熱門新聞

專家建議，早期退休除了需要積極的理財規劃，社會連結才是維持健康心理的關鍵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

37歲高薪菁英存夠錢宣布「再也不工作」 三個月後變化令老父憂心

2026-04-02 20:25
洗毛巾和浴巾時加入約半杯小蘇打，就能洗出像飯店那樣蓬鬆柔軟的毛巾。毛巾示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mads Leif Hansen ）

洗浴巾時加入一物 洗後如飯店毛巾般蓬鬆柔軟

2026-04-01 22:25
每個星座在面對時間與經驗累積時，展現出的固執程度也會不同。（取材自免費圖庫pakutaso）

愈老愈難溝通？12星座「頑固」排行：天秤反差最大

2026-04-03 23:48
專業飛釣手兼前魚販推薦到超市選購海鮮的五個秘訣。海鮮示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mike Bergmann）

專業釣手分享買海鮮必知5秘訣 這種常見魚絕不買

2026-04-01 19:25
鄧麗君逝世31年至今，依然是歌迷心目中永遠的「一代歌后」。(阿爾發音樂提供)

鄧麗君驟逝31年真相首曝 管家被下封口令「延誤救援臨終前手腳痙攣」

2026-04-01 23:27
金牛座在情緒掌控上表現相對穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

穩定冷靜「不做衝動決策」 12星座情緒管理能力他最突出

2026-04-02 22:25

超人氣

更多 >
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」

毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場