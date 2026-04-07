我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

川普通牒違反國際法？聯國喊震驚 QA解釋他恐涉戰爭罪

創意總監Anderson首秀 Dior花樣美學盛放

記者孫曼／專題報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白色刺繡洋裝如放大版鈴蘭花朵、球狀仙客來花耳飾。圖／Dior提供
白色刺繡洋裝如放大版鈴蘭花朵、球狀仙客來花耳飾。圖／Dior提供

Dior品牌創意總監Jonathan Anderson日前假巴黎羅丹美術館（Rodin Museum）發表了他入主品牌後的首個高級訂製服系列，大秀猶如一座華麗盛放的花園。熠熠星光包括品牌大使安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、陳庭妮、巨星蕾哈娜（Rihanna）、劉嘉玲等。不過最特別的嘉賓，則是啟發這場大秀的品牌前創意總監John Galliano。

首度創作高級訂製服的Anderson認為，高訂「是1座創意、思想與工藝的實驗室，也是一種觀看世界的方式。」他從不斷演變的大自然中汲取靈感，歷經千萬年形成的隕石與化石、18世紀的古老布料與肖像微型畫等，這些承載記憶與時間痕跡的物件也成為他的創作催化劑，巧妙地融入這被他視為一座「奇趣收藏室」（Wunderkammer）的系列中，透過創作活化過往、意使高級訂製服的傳承能在時間的長河中得以前行不止。

2束仙客來花 巧妙象徵著接棒

大秀的起點是Anderson接下前創意總監John Galliano贈與的仙客來花束。在他為Dior打造首個系列時他就想邀請Galliano來分享成果；Galliano隨後帶著兩束仙客來花到訪；這場大秀彷彿Anderson對前輩的回禮；也使得這束花成為接棒創意的詩意符號，象徵著品牌歷史的交接、工藝傳承的生命力。事實上，出於創辦人迪奧先生對園藝的熱愛，花卉一直是Dior的靈魂，這個系列也可視為Anderson對迪奧先生經典「花樣女性」（femme fleur）形象的回應。

也就是說，在這個系列中，花卉所代表的自然，與工藝所代表的人文緊密交會，古舊的文物、技術與新的時代美學相互碰撞。大秀的場景設計精準地傳達了這樣的概念：在美術館花園中，銀色的帳篷內部被改造成鏡面世界，天花板懸掛著由繁茂苔蘚與絲製花朵構成的頂棚，倒映在鏡面伸展台上，營造出一種既真實又虛幻的氛圍；模特兒彷彿在一個巨大的顯微鏡下行走，女性的曲線被賦予輕盈的律動感。

流線刺繡洋裝 像放大版鈴蘭花

開場的3套球狀褶皺洋裝，流動的線條如花苞般將女子幻化為花，不僅讓人想起迪奧先生在1947年創造的New Look沙漏輪廓，更融入陶藝家Magdalene Odundo的擬人化陶瓷器皿的曲線，將之轉化為環繞身體的布料藝術。如人等身大的花裙和精緻珠繡的小花交錯盛放，輕盈絲料剪裁構成具象的大型花卉，有的花束則以密集的刺繡微型化呈現。鈴鐺狀的洋裝看起來像是迪奧先生最愛的鈴蘭花（Lily of the Valley）被放大，Raf Simons的精準剪裁和John Galliano擅長的斜裁垂墜感，都能在此系列中被看到。

Anderson大膽地將針織服納入訂製服，並首次推出手工塑型的包款。部分刺繡與拼貼包款及鞋履採用了18世紀的法國布料製作，包款材料涵蓋裝飾石材至彩色漆面，上翹方頭的鞋履靈感來自資料庫中的Roger Vivier設計，裝飾擬真鱗片效果、絲質花瓣、橢圓牌飾及蓬鬆紗線。胸針上有18世紀微型肖像畫，多款厚手鐲與戒指由裝飾石與隕石碎片打造，仙客來花在秀上以絲製花瓣的形式出現在模特兒的耳飾、鞋履及涼鞋上，各種形式的自然界素材被巧妙熔冶於一。

為了讓更多人認識高級訂製服，Dior即日起於羅丹美術館舉行「Grammar of Forms」公眾展覽。除了Anderson的首個訂製系列、Christian Dior的經典檔案作品，還有啟發本次設計的陶藝家Magdalene Odundo之雕塑作品。

Dior發表Jonathan Anderson的首個高訂2026春夏系列。圖／D...
Dior發表Jonathan Anderson的首個高訂2026春夏系列。圖／Dior提供

立體花朵刺繡洋裝。圖／Dior提供
立體花朵刺繡洋裝。圖／Dior提供

不對稱漸層彩色羽飾花朵刺繡垂墜長洋裝。圖／Dior提供
不對稱漸層彩色羽飾花朵刺繡垂墜長洋裝。圖／Dior提供

劉嘉玲出席Dior 2026春夏高訂系列大秀。圖／Dior提供
劉嘉玲出席Dior 2026春夏高訂系列大秀。圖／Dior提供

品牌大使安雅泰勒喬伊出席Dior 2026春夏高訂系列大秀。圖／Dior提供
品牌大使安雅泰勒喬伊出席Dior 2026春夏高訂系列大秀。圖／Dior提供

品牌大使陳庭妮穿著Dior 2026春夏系列出席Dior 2026春夏高級訂製服...
品牌大使陳庭妮穿著Dior 2026春夏系列出席Dior 2026春夏高級訂製服發表會。圖／Dior提供

半透明旋渦狀的不對稱立體洋裝配動物造型手拿包。圖／Dior提供
半透明旋渦狀的不對稱立體洋裝配動物造型手拿包。圖／Dior提供

蕾哈娜出席Dior 2026春夏高訂系列大秀。圖／Dior提供
蕾哈娜出席Dior 2026春夏高訂系列大秀。圖／Dior提供

劉嘉玲

上一則

瘦得愈快老得愈快？減重熱潮被忽略的真相 醫師解謎

延伸閱讀

從投資人到花藝家 他在舊金山用一束花重寫人生

從投資人到花藝家 他在舊金山用一束花重寫人生
美知名雕塑家考爾德 300件作品巴黎盛大展出

美知名雕塑家考爾德 300件作品巴黎盛大展出
樂高+大都會博物館 推出莫內名畫積木 可自組掛家中

樂高+大都會博物館 推出莫內名畫積木 可自組掛家中
花藝師趙一俊35歲來美 出書記錄紐約10年創作路

花藝師趙一俊35歲來美 出書記錄紐約10年創作路

熱門新聞

專家建議，早期退休除了需要積極的理財規劃，社會連結才是維持健康心理的關鍵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

37歲高薪菁英存夠錢宣布「再也不工作」 三個月後變化令老父憂心

2026-04-02 20:25
洗毛巾和浴巾時加入約半杯小蘇打，就能洗出像飯店那樣蓬鬆柔軟的毛巾。毛巾示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mads Leif Hansen ）

洗浴巾時加入一物 洗後如飯店毛巾般蓬鬆柔軟

2026-04-01 22:25
專業飛釣手兼前魚販推薦到超市選購海鮮的五個秘訣。海鮮示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mike Bergmann）

專業釣手分享買海鮮必知5秘訣 這種常見魚絕不買

2026-04-01 19:25
每個星座在面對時間與經驗累積時，展現出的固執程度也會不同。（取材自免費圖庫pakutaso）

愈老愈難溝通？12星座「頑固」排行：天秤反差最大

2026-04-03 23:48
鄧麗君逝世31年至今，依然是歌迷心目中永遠的「一代歌后」。(阿爾發音樂提供)

鄧麗君驟逝31年真相首曝 管家被下封口令「延誤救援臨終前手腳痙攣」

2026-04-01 23:27
金牛座在情緒掌控上表現相對穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

穩定冷靜「不做衝動決策」 12星座情緒管理能力他最突出

2026-04-02 22:25

超人氣

更多 >
史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩