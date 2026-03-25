周杰倫西裝裡面沒有穿 「太陽之子」發佈會 Dior西裝上身項鍊藏巧思

周杰倫穿著Dior 2026秋季時裝配Étoile des Vents項鍊。(杰威爾音樂提供)

華語流行天王周杰倫 時隔三年推出第16張專輯「太陽之子」，日前為全新專輯同名主打歌「太陽之子」MV舉辦全球首播發表會，活動上，身為Dior他身著Dior 2026秋季時裝系列黑色雙排扣獵裝搭配黑色長褲，胸前疊戴兩條Étoile des Vents玫瑰金鑲鑽項鍊與徽章項鍊，瀟灑之中展現英氣與自信風範，為整體造型注入畫龍點睛。

延續Dior創意總監Jonathan Anderson於2026夏季系列中對歷史語彙與華麗美學的探索，Dior 2026秋季時裝系列的服飾揉合中古世紀徽章元素與十八世紀的精緻工藝、以及當代的學院風，呈現氣質獨具的多元風格交織。服裝的輪廓以經典檔案為核心，重釋品味與永恆：標誌性的Bar Jacket、Delft印花寬版短褲、長大衣，混搭重新詮釋的橄欖球衫、飛行外套、條紋襯衫等經典單品，整體設計兼具前衛與細節，並延伸至樂福鞋、運動鞋、柔軟郵差包等配件。刺繡、洛可可風Diorette裝飾、放大家徽印花層次豐富。Donegal羊毛呢演繹英式經典，丹寧融入美式語彙，並延伸至燕尾服剪裁。設計流露貴族著衣趣味的同時，展現當代精神。

周杰倫胸前配戴的兩條Étoile des Vents項鍊，則出自Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane之手。她將Rose des Vents系列中象徵航向與幸運的八芒星羅盤玫瑰進一步簡化，去除繁複鑲嵌結構，以更俐落純粹的線條呈現，展現俐落的摩登氣質，同時呼應Christian Dior所珍視的幸運星意象，為整體造型增添寓意與精神層次。

周杰倫穿著Dior 2026秋季時裝配Étoile des Vents項鍊。(杰威爾音樂提供)

周杰倫配戴的Étoile des Vents玫瑰金鑲鑽項鍊。(Dior提供)

周杰倫配戴的Étoile des Vents玫瑰金鑲鑽徽章項鍊。(Dior提供)