Louis Vuitton Trunk Edition全方位的男士衣櫥

Trunk Edition系列在輪廓上採現代寬鬆剪裁，於休閒與正式之間取得平衡。圖／路易威登提供

由路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝創意總監「菲董」（Pharrell Williams）打造的2026秋冬男裝Trunk Edition，將於明年2月5日正式上市。系列名稱源自品牌1854年誕生的首件帆布行李箱，象徵路易威登歷久彌新的工藝精神與實用美學。本季以「完整男士衣櫥」為概念，從剪裁、材質到配件，勾勒出可因應換季、自在切換日夜場合的當代優雅風格。

Trunk Edition系列在輪廓上採現代寬鬆剪裁，於休閒與正式之間取得平衡。整體色調以米色、藍色、棕色與黑色等自然中性色為主，低調耐看。每件服裝皆附有壓印Trunk Edition字樣的皮革吊牌，呼應系列「持久耐用」的設計理念，也象徵如經典行李箱般可長久陪伴的價值。

材質運用是本系列一大重點。透氣絲毛混紡帆布西裝兼顧挺度與舒適性，真絲羊絨混紡與雙面羊毛羊絨外套則以輕盈無內襯設計，提升活動自由度。休閒單品包括磨砂皮革卡車司機夾克、羊絨針織連帽衫，以及棉絲混紡丹寧工作套裝，洗鍊卻不失實穿性。

LV Touch男士皮具系列成為Trunk Edition的延伸亮點。包款以柔軟粒面小牛皮製作，搭配麂皮細節與V字車縫線，向品牌旅行精神致敬。鞋履則涵蓋樂福鞋、拖鞋與套穿式運動鞋，兼顧機能與舒適，滿足現代男士的全方位需求。

解密法國第一夫人

典雅俐落穿搭細節

當今法國第一夫人碧姬馬克宏（Brigitte Macron）向來被視為外交場合中的時尚指標，她的穿著風格不以浮誇取勝，而是在精準剪裁與經典配件中，展現成熟自信的優雅氣質。她經常被捕捉到選穿路易威登女裝，透過簡潔線條、沉穩色調與細節質感，傳達法國女性特有的從容與力量。

在正式場合，碧姬馬克宏常選擇結構俐落的女士套裝，既呼應第一夫人的莊重形象，也保有女性柔和氣息，並搭配洗鍊優雅的路易威登經典包款。Capucines包以細緻皮革與低調設計著稱，象徵巴黎式的經典優雅；Speedy Trunk與Slim Trunk則承襲品牌硬箱工藝，透過金屬包角與箱扣細節，為造型增添歷史深度與現代感。

她也常以典雅貴氣但不過度奢華的珠寶為造型畫龍點睛。Color Blossom高級珠寶系列以Monogram花朵為靈感，透過珍珠母貝、紅玉髓、孔雀石等寶石色彩，為中性色系服裝注入柔亮光澤；Pure V頂級珠寶則以俐落的V字線條，勾勒出建築感輪廓，低調卻極具辨識度，展現果斷而自信的女性形象。

碧姬馬克宏身穿訂製香草科技布斜紋布夾克，腰部飾有馬丁格爾褶襉細節，搭配同色系修身長褲，手拿Slim Trunk包。圖／路易威登提供

Capucines BB包。圖／路易威登提供

低調而耐看的米色、藍色、棕色與黑色等自然中性色為主調。圖／路易威登提供