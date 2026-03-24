Longines 巨擘馬年限量表 林柏宏霸氣上手

Mario Maurer日前現身香港沙田「浪琴香港國際賽事」（Hong Kong International Racing）活動。圖／Longines提供

品牌文化向來與馬術、飛行、潛水息息相關的浪琴表（Longines）日前邀請品牌好友、台灣藝人林柏宏帥氣站台，除了分享歲末年終的送禮哲學，更大方戴上超級天文台Ultra-Chron Classic經典腕表、以及巨擘系列的馬年生肖紀念表，展現一如大銀幕的精準與帥氣表現。

由於浪琴表長年贊助全世界經典馬術活動，先前浪琴表泰國品牌好友Mario Maurer便曾現身香港沙田馬場，正是為了參加2025年的「浪琴香港國際賽事」（Hong Kong International Racing）活動，活動中Mario Maurer配戴一只巨擘Master系列全日曆月相表。由於他在亞洲已擁有不俗人氣，當被問到最想和哪位台灣明星合作時，Mario Maurer表示最想和日前演出「96分鐘」的林柏宏（Austin Lin）同場飆戲，事實上林柏宏同樣也是浪琴表的品牌好友，或展現出Mario Maurer的慧眼識英雄、「星星」相惜。

獨處時刻、浪漫相伴

節日心意禮2款推薦

而今年甫以電影「96分鐘」大獲好評的林柏宏，當被詢問佳節不同送禮情境時，首先推薦了先行者系列Zulu Time子夜藍款式，因為深藍色的面盤讓他聯想到平安夜，適合與自己的內心獨處；想將心意傳遞給另一半？PrimaLuna新月系列表款的月相則像是兩個人相處時的浪漫寧靜，並推薦18K雙金的Mini DolceVita迷你多情系列，見證甜美一瞬。

林柏宏手上並配戴兩只亮點新作，一只為高振頻Ultra-Chron Classic經典腕表，表款延續了品牌始自1967年的專利「Ultra-Chron」高振頻傳奇，不僅從面盤的十字紋、立體的鏡面小時時標、宛如閃電般的Ultra-Chron Logo致敬1960年代，浪琴表獨家的L836.6高振頻機芯動力儲存並可達52小時，整只表款再獲得Timelab認證，並有37與40毫米兩種尺寸、皮帶與精鋼鍊帶等不同配置。

林柏宏同時演繹了另一款巨擘系列的馬年生肖紀念表，表款是與中國徐悲鴻美術館合作，將後者知名畫作「奔馬」的神韻再現於機芯鍍金自動盤上，唯妙唯肖。42毫米的煙燻漸層紅色面盤上使用金色的柳葉形指針，並搭配金色時標、6點鐘方向的小秒針，全球限量2,026只。

Longines迷你多情系列Mini DolceVita 18K雙金腕表，石英機芯、時間顯示、小秒針，鑲嵌鑽石總重約0.456克拉。圖／Longines提供

浪琴(Longines)近日發表巨擘系列的馬年生肖紀念表，限量2,026只。圖／Longines提供

浪琴Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表一次發表37與40毫米兩種尺寸，並個別搭配皮帶或精鋼鍊帶。圖／Longines提供