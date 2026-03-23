我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普午夜發1句話 最後通牒倒數20小時…暗示美軍將重拳出擊？

紐約驚傳客機與消防車碰撞 網傳有人員死傷 機頭撞爛畫面曝

Jackie Slim包致敬經典 Evening水晶鑲嵌藏Logo

記者釋俊哲／專題報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
GUCCI Mercato帆布托特包。圖／GUCCI提供
GUCCI Mercato帆布托特包。圖／GUCCI提供

●包款系列涵蓋經典的Bamboo竹節包、鬆弛慵懶的Brera、Evening晚宴包，隨身輕巧的Lunetta，以及強勢回歸的Jackie系列。不容錯過的Evening晚宴包共有粉紅與銀兩色並在包款表面施以水晶鑲嵌，整體更為修長小巧外並使用了細膩的竹節元素、釦環與鍊結。Jackie Slim重新致敬品牌1961的經典Jackie包，除回歸原始的管狀彈簧鎖，流暢的扁平化輪廓也像是整體世代的輕巧特質。同時為符合先前「開胃酒女孩」（Miss Aperitivo）的風格速寫，本季也有一款GUCCI Aperitivo晚宴包靈感出自義大利的餐前小酌社交文化，24小時形塑一種貫穿日夜的愉悅暢快。

風格巡禮的尾聲來到配件系列，義大利sprezzatura文化的隨興轉化為一雙可踩入的Vittoria高跟鞋，穿脫輕快、鞋款並帶有勝利之寓意。Signora高跟鞋則取名義大利文中「夫人」之意，其鞋尖點綴以GUCCI愛用的Horsebit金屬裝飾，由此湧現了馬術生生不息的律動活力，更兼容風雅和大戶人家的氣派。

GUCCI Evening晚宴包，銀色水晶鑲嵌拼接出GG Logo。圖／GUCC...
GUCCI Evening晚宴包，銀色水晶鑲嵌拼接出GG Logo。圖／GUCCI提供

GUCCI Slim手提包，並經特殊仿舊質感處理。圖／GUCCI提供
GUCCI Slim手提包，並經特殊仿舊質感處理。圖／GUCCI提供

義大利

上一則

3生肖男靠另一半旺財 屬鼠顧家助攻、他愈寵妻愈富有 

延伸閱讀

Dior 古典撞上龐克風

Dior 古典撞上龐克風
FENDI Peekaboo 外表低調 內藏奢華

FENDI Peekaboo 外表低調 內藏奢華
LV經典硬箱聯名董陽孜書法藝術 曾敬驊、楊謹華逛典藏工藝展大受感動

LV經典硬箱聯名董陽孜書法藝術 曾敬驊、楊謹華逛典藏工藝展大受感動
CHANEL COCO CRUSH新作 邀葛萊美獎®創作才女Gracie Abrams 強強聯手

CHANEL COCO CRUSH新作 邀葛萊美獎®創作才女Gracie Abrams 強強聯手

熱門新聞

好市多的Aiden & Ivy Sereen布面模塊沙發六件組近期在網路上爆紅，好評連連。好市多示意圖。(記者黃筱晴／攝影)

好市多六件式沙發爆紅 網友讚：價格划算、靈活拼裝又舒適

2026-03-18 22:25
古裝女神榜單揭曉。左為陳都靈、右為李沁。（取材自豆瓣）

古裝女神榜單揭曉 李沁古典端莊、冠軍的她氣質像「畫中人」 

2026-03-20 21:25
水電師傅指出，排水管偶爾堵塞並不代表濫用，但若同一排水口反覆堵塞、多個排水口同時出現問題，或清理後仍排水緩慢，可能已形成不良使用習慣。(取材自Pixabay @Semevent)

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

2026-03-18 23:20
煮水煮蛋時只要注意三個重點，就能告別手殘，輕鬆剝除蛋殼。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Ron Lach）

水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼

2026-03-21 01:20
美國學生Catherine Work選擇到中國留學，表示當地生活成本較低，而且畢業後更有發展空間。畢業示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Bunly Hort）

美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」

2026-03-18 20:25
4生肖特別願意成為家庭中的推動者，幫助整個家庭的氛圍變得積極向上。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Askar Abayev）

托舉全家人一同進步 4生肖氣場強大帶動家族豐足

2026-03-16 21:25

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害
川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描

川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描