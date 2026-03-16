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FENDI Peekaboo 外表低調 內藏奢華

記者孫曼／綜合報導
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FENDI 2026春夏系列Peekaboo花朵鉚釘包款。圖／FENDI提供
FENDI 2026春夏系列Peekaboo花朵鉚釘包款。圖／FENDI提供

FENDI經典的Peekaboo包，誕生於2008年，俏皮的名稱取自孩子們玩的遊戲「peek-a-boo, I see you」（躲貓貓，我看見你了），因其設計暗藏FENDI式的幽默與玩心，以隱而未現的細節、及隨包包狀態不經意會展露出來的內在之美為驚喜亮點，只需輕轉鎖扣，經典的弧形「微笑」便悄然綻放。

在2026春夏系列中，Peekaboo回歸誕生時的創作初心，在低調外表下蘊藏驚豔內涵。包包在開合之間可以看到亮片、珠飾、鉚釘與水晶交織出的精緻手工裝飾，俐落簡潔的極簡外型、對比鮮明的珍貴材質與色彩。

系列不同的包包皆需超過40小時的手工製作：桃花心木棕色Peekaboo裡閃耀綻放的紫色亮片、看似低調的皮革原色包款內，可見不對稱的土耳其藍色亮片，優雅百搭的米色包款則裝飾了修長的綠色亮片，展現品牌精湛的工藝。

呼應本季氛圍，花朵鉚釘化作立體多彩馬賽克，點綴在陽光黃Peekaboo包的內部；而另一款桃花心木棕色Peekaboo則在內部以水晶花卉圖案打造迷人的珠寶效果。一款高級的粉色貂毛Peekaboo，包身滿覆以全手工縫製的多彩珠繡，以抽象花卉圖案呈現繁麗之姿，耗時超過200小時方能完成。

FENDI 2026春夏系列大秀上亮相的Peekaboo藍色亮片包款。圖／FEN...
FENDI 2026春夏系列大秀上亮相的Peekaboo藍色亮片包款。圖／FENDI提供

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