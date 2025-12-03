慶150周年 Audemars Piguet新表連發 限量150只

我的頻道

記者釋俊哲／專題報導
CODE 11.59系列自動上鍊飛行陀飛輪孔雀石面盤款。圖／Audemars Piguet提供
CODE 11.59系列自動上鍊飛行陀飛輪孔雀石面盤款。圖／Audemars Piguet提供

愛彼（Audemars Piguet）在今年邁向150周年，品牌除了舉辦盛大紀念，此外，近日新表連發盛大慶祝，展現時光新象，再宣布將出版一本精裝大書「時計：傳奇與匠心」（The Watch-Stories and Savoir Faire），爬梳150年的珍貴時刻與記憶。

愛彼新款CODE 11.59腕表分別選用了紅寶石根、藍色方鈉石、綠色孔雀石為面盤材質，以寶石的光澤質地和六點鐘方向的飛行陀飛輪相輝映。另外，三款38毫米的萬年曆腕表向近年增溫的中性尺寸風潮接軌，其中以綠色面盤、浮雕搭配18K玫瑰金表殼的CODE 11.59萬年曆具備複雜的萬年曆功能、天文月相；另兩只同為38毫米的Royal Oak萬年曆腕表，於自動盤設計融入八角形、稜角分明的結構感，三只複雜功能表款皆可以單一表冠完成所有調整，御繁於簡、三款各限量150只。

接著發表創新研發的RD系列最終回：Royal Oak皇家橡樹系列「Jumbo」超薄飛行陀飛輪計時碼表RD#5腕表。RD#5由品牌設計總監從智慧型手機裡找靈感、逆向改造手表體驗。具多項專利、全新8100專利機芯花上五年時間研發，共由379個零件組合，帶來飛返計時碼表、飛行陀飛輪兩種複雜功能的結合。同時RD#5表款還可透過按鈕為表冠轉換功能，可以按壓按鈕來決定表冠是用以機芯上鍊，或是調整時間。表款將為全球限量150只，同時愛彼也預告了RD研發系列將正式封印，明年還將有全新創意與複雜系列誕生。

愛彼並加碼來年計畫，將參加2026年的「鐘表與奇蹟」（Watches and Wonders）日內瓦展會。展會預計將在2026年4月14至20日期間舉辦，愛彼預告，將以品牌特色的「分工製表」體系為靈感成立專屬展區，並帶來互動體驗，在品牌150周年時刻，重新帶人探索愛彼積累百年的工藝、傳統與創新。

Royal Oak皇家橡樹系列「Jumbo」超薄飛行陀飛輪計時碼表RD#5，限量...
Royal Oak皇家橡樹系列「Jumbo」超薄飛行陀飛輪計時碼表RD#5，限量150只。圖／Audemars Piguet提供
愛彼發表了新款Royal Oak皇家橡樹系列38毫米自動上鍊萬年曆腕表，以中性尺...
愛彼發表了新款Royal Oak皇家橡樹系列38毫米自動上鍊萬年曆腕表，以中性尺寸接軌時代風潮。圖／Audemars Piguet提供
「時計：傳奇與匠心」書中從機芯、面盤、功能，以活潑設計搭配彩色圖片、插畫，深入淺...
「時計：傳奇與匠心」書中從機芯、面盤、功能，以活潑設計搭配彩色圖片、插畫，深入淺出進入高級製表的浩瀚世界。圖／Audemars Piguet提供

