Louis Vuitton Speedy P9包 讓全球型男齊撞包

快訊

記者孫曼／綜合報導
劉以豪使用Speedy P9 40煎茶綠色款。圖／路易威登提供
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的Speedy P9包款，是Pharrell Williams上任路易威登男裝創意總監後於2024春夏男裝系列大秀上亮相的包款，儼然全球男神的必備包。頂級運動員如詹皇（LeBron James）、梅西（Messi）、英國F1色車手路易斯漢米爾頓Lewis Hamilton，以及眾多明星如卡倫透納（Callum Turner）、傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）到BLACKPINK的Lisa、STRAY KIDS的Felix、王嘉爾、BamBam、BTS的J-Hope、孔劉、王鶴棣、劉以豪等，在出席看秀、私服穿著、機場時尚或是旅行裝束，都選用了這款新一代的經典。

Speedy P9包是在2024春夏男裝系列上經過重新改版設計，採用最天然柔軟的粒面小牛皮製成，觸感極為柔軟，搭配柔軟做舊的VVN皮革飾邊，包款內襯也採用極度奢華的小羊皮。而表面上的Monogram圖案則是運用網版印刷技術，將Monogram圖案的經典毛邊（Sergé）工藝複製在帆布上，刻意呈現模糊、手工和猶如手繪的效果。

金屬細節更是完全不馬虎，包身內設計個人專屬金屬飾牌，上面印有季別、SPEEDY P9包的尺寸和Pharrell Williams的名言「The Sun Is Shining on Us」，並配有VVN皮革製成的地址吊牌和鑰匙扣，以及勾在SPEEDY P9包內的D形環上的可拆式小袋。

Speedy P9包款有不同尺寸可選擇，除了屹立不搖的經典咖啡色Monogram，也因應每一季不同主題的男裝系列推出不同繽紛顏色。隨不同季節推出的包款，在左側邊的皮革背面扣袋處也會設計一款「驚喜彩蛋」圖案，如2024春夏系列款有象徵自由的鴿子、2024秋冬系列是奔放不羈的馬兒、2025春夏系列為霸氣的獅子、2025秋冬系列裝飾了長壽富貴的龍蝦。

詹皇LeBron Jame使用Speedy P9 40綠色款。圖／路易威登提供
梅西使用Speedy P9 40紫水晶色款。圖／路易威登提供
Felix演繹Speedy P9 40藍色款。圖／路易威登提供
