Louis Vuitton Speedy P9包 讓全球型男齊撞包

劉以豪使用Speedy P9 40煎茶綠色款。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的Speedy P9包款，是Pharrell Williams上任路易威登男裝創意總監後於2024春夏男裝系列大秀上亮相的包款，儼然全球男神的必備包。頂級運動員如詹皇（LeBron James）、梅西 （Messi）、英國F1色車手路易斯漢米爾頓Lewis Hamilton，以及眾多明星如卡倫透納（Callum Turner）、傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）到BLACKPINK的Lisa、STRAY KIDS的Felix、王嘉爾、BamBam、BTS的J-Hope、孔劉、王鶴棣 、劉以豪等，在出席看秀、私服穿著、機場時尚或是旅行裝束，都選用了這款新一代的經典。

Speedy P9包是在2024春夏男裝系列上經過重新改版設計，採用最天然柔軟的粒面小牛皮製成，觸感極為柔軟，搭配柔軟做舊的VVN皮革飾邊，包款內襯也採用極度奢華的小羊皮。而表面上的Monogram圖案則是運用網版印刷技術，將Monogram圖案的經典毛邊（Sergé）工藝複製在帆布上，刻意呈現模糊、手工和猶如手繪的效果。

金屬細節更是完全不馬虎，包身內設計個人專屬金屬飾牌，上面印有季別、SPEEDY P9包的尺寸和Pharrell Williams的名言「The Sun Is Shining on Us」，並配有VVN皮革製成的地址吊牌和鑰匙扣，以及勾在SPEEDY P9包內的D形環上的可拆式小袋。