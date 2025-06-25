LV 2026春夏男裝秀閃星光 孔劉、j-hope、碧昂絲齊聚

(合成圖／路易威登提供 )

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2026春夏男裝秀現場星光太閃！包括孔劉、BTS j-hope、碧昂絲 Beyonce與Jay-Z、平野紫耀Sho Hirano、NCT 127成員中本悠太YUTA、BamBam、泰國 饒舌歌手Hieuthuhai等都齊聚一堂，現場粉絲尖叫聲不斷，為這場大秀熱鬧開場。

LV 2026春夏男裝系列闡明了現代印度 剪裁對全球當代服裝的影響，男裝創意總監Pharrell Williams反思當今印度剪裁的多方面情感：受城市、自然和陽光的活力所浸淫的布料、剪裁、色彩和工藝。

服裝以現代主義的紈绔子弟、印度自然與城市景觀啟發的感官色調、路易威登為電影《大吉嶺有限公司（The Darjeeling Limited）》創作的圖案刺繡與印花，以及透過手工刺繡的寶石、蕾絲和微珠，呈現一場跨文化的時尚交流。