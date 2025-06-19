玩心闖時尚 周裕穎組隊破關「到此一遊」

「臺北萌寵時裝週」是台灣首度以寵物為主角的秀，藝人王思佳與狗兒女LEO、SONW一起參與走秀。（圖片提供／JUST IN XX）

凌晨4點40分，高雄大寮鄉天光微亮，國小五年級的周裕穎睡眼惺忪地把床邊鬧鐘按掉。當全家人都還在酣睡，他已摸黑起身，只為搭上5點10分的首班公車，趕到距家裡一個多小時車程的學校上課。

為了不誤車，周裕穎睡前總會沙盤推演，甚至先穿好學校制服才鑽進被窩。「我只有一次沒準時搭上車，差了兩分鐘，但公車還在。司機沒說話，等我坐好他才發車。」

此後的人生，周裕穎常常也是這樣隻身闖關。高中畢業獨自北漂就讀輔仁大學服裝設計；退伍後，跨越半個地球隻身前往義大利攻讀研究所；近40歲時，成為第一位勇闖紐約時裝週的台灣設計師。「我常常只有自己，所以不能出差錯，各種可能發生的狀況，我都在腦海中不斷演練。」

即便機關算盡，仍有突如其來的危機，卻也正是這些未被設計的意外，讓周裕穎深刻體悟接受天意有時會收獲意外驚喜。

服裝設計師、JUST IN XX創意設計總監——周裕穎。（圖片提供／JUST IN XX）

意外迸發的創意更出彩

2016年，周裕穎帶著僅成立兩年的品牌「JUST IN XX」（前身為JUST IN CASE）登上紐約時裝週。儘管業界前輩們多有勸退，他依然執意挑戰，並顛覆傳統啟用素人模特走秀，更以濃厚的中國傳統織品為骨幹揉合街頭龐克細節，打造出令人驚艷的中式龐克設計，技驚西方媒體。

然而在大獲好評的背後，其實差點開天窗。開展前兩天的彩排，秀導禁止周裕穎使用Kanye West混音京劇的配樂。他被迫陣前換歌，靈機一動改用周杰倫《雙節棍》。但因場地 WiFi 遲緩，他和妻子小白半夜蹲在星巴克門口，用免費網路下載音樂，這樣的狼狽卻誕生了奇蹟。當電音京劇版《雙節棍》在紐約秀場響起，不少來自台灣的工作人員與記者眼眶泛紅，這是他們第一次，在異國伸展台上，聽見母語的樂曲。

2016年首次登上紐約時裝週，周裕穎運用臺南光彩繡莊的立體神明繡，將臺灣傳統信仰織入當代時尚；其設計也被收錄於康軒國中藝術課本，成為文化創新的教材之一。（圖片提供／JUST IN XX）

「當生命要你轉彎，不要硬去對抗，有時候，換個想法可能也不錯。」其實在37歲以前，周裕穎從未打算走上經營個人品牌這條路。當時他在家居品牌公司擔任創意設計總監，一週只需要上班兩天，其餘時間不是在學校教課，就是偶爾接接設計案，生活愜意舒適。深知時尚產業水深火熱的他坦言：「若不是我老婆小白，我不會傻到自己創品牌。」

說起周裕穎創立品牌的契機，是來自他的某位家教學生拿下「台北好時尚 Fashion In Taipei」設計比賽冠軍。當時，老婆小白好奇地問他：「為什麼你不去比？」他不以為意地回答以前得過很多獎了。話音剛落下，老婆小白便淡淡地說了一句：「可是我沒看過你比賽耶。」這句話像是悄悄開啟的機關，周裕穎就這樣再次為愛義無反顧投入，且連續拿下兩屆金獎，也因這場比賽申請「文化部文創產業創業圓夢計畫」，進而催生個人品牌「JUST IN XX」。

周裕穎為妻子小白親手縫製婚紗，拼接來自1920、1980與2010年代的布料，跨越百年時光，繡出專屬於他們的愛情篇章。（圖片提供／JUST IN XX）

華美時裝的內襯是縝密商業邏輯

「服裝，是在販售一種渴望。」為什麼人們會選擇穿某一件衣服出門？因為這是一種無聲的溝通，透過服裝傳遞心中所想傳遞的話，構建出我們想被看見的模樣。而一個國家的服裝市場成熟度與消費品味，往往反映民族的文化深度與自信程度。對照歐美早已完善的時尚生態系，在台灣經營自創服裝品牌，無疑是挑戰與勇氣並存的決定，不僅得面對國際品牌快時尚浪潮的夾擊，還有新銳設計師如雨後春筍般崛起。

「跟我同期出道的設計師，很多人都退出這行了。」周裕穎語氣平淡卻不無感傷。設計師若無行銷思維，只能孤芳自賞，這是他在義大利米蘭多莫斯設計學院（Domus Academy）親身經歷過的震撼教育 — 原來品牌的前端定位與設計研究才是一切的起點，設計師必須從商業角度思考作品，否則難以在時尚競技場中求存。「就像Gucci時尚創意總監Sabato De Sarno，上任不到兩年便黯然下台，賣不了錢，再會說故事也沒用。」

「那什麼叫做賣得了錢？解答的關鍵就在於你究竟要賣給誰。」對周裕穎而言，談商業不是從「錢」開始，而是設計是否能解決問題、打動某群人，不只是滿足自己的夢。他以開烘焙店為喻，櫥窗可以放上Labubu或冰雪奇緣造型蛋糕吸睛，但人們不會天天吃翻糖蛋糕，真正的長銷品是菠蘿、紅豆、青蔥這些日常麵包。「你要有 showpiece（展示品），但不能全是。」設計該從真實需求出發，而不僅為炫技。這一點，他直言學校往往不教，或只教翻糖，卻忽略商業邏輯。

釐清定位是創立品牌的要件，像「JUST IN XX」不走量產路線，周裕穎坦言曾試過傳統模式，但大量製作耗盡能量，於是他將量產轉為制服接單。「訂多少就做多少，無庫存，也能達到真正的永續。」在台灣，受限於教育與社會慣性思維，大多數人很難跳脫框架。他最常被質疑的是為什麼不賣衣服？這樣能賺錢嗎？周裕穎自嘲地笑說：「為什麼我一定要靠賣衣服賺錢？做電視節目也不是靠節目本身，是靠賣廣告啊。」

品牌藝術化：從設計跨界藝術

比品牌更深一層的定位，是回到創作者的初心。外界稱周裕穎為他「服裝設計師」，但他始終認定自己是個「Creator（創作者）」。他家一樓的陳設，如同設計大師馬丁．馬吉拉（Martin Margiela）的私密展間，有廢紙做的無袖外套、13號系列酒瓶燈、Tabi分趾鞋……等等，數百件收藏，是周裕穎給自己的提醒，要時刻不忘從時尚通往藝術的願景（Vision），第一步就是打破設計和藝術的壁壘。

因此，他將故宮 《翠玉白菜》、《肉形石》、《谿山行旅圖》等千年國寶化為服飾配件，也將國立歷史博物館典藏的常玉《雙人像》、《花》、《瓶花》等畫作轉化為時裝語彙，還與董陽孜、莊普、江賢二等重量級藝術家跨界合作，拓展美感疆界。

「『品牌藝術化』簡單講就是做不一定賣得掉，反而能打開其他合作可能的東西。」周裕穎進一步解釋，品牌一旦被注入藝術或文化符號，想像可能就會超越服裝本身，商業機會便應運而生。如今的他早已無法被「設計」二字侷限，猶如破關玩家般看透流行的幻象。他的左臂刺著「Fashion sucks」的直白宣告——提醒著我們，流行不是重點，找到真正適合自己的東西才是王道，切莫陷入消費的泥淖。「就算是山本耀司的衣服，哪裡不對，我也會改成我喜歡的樣子。」

周裕穎與國立故宮博物院聯名2018年秋冬服裝系列「Super linXX超脫」。（圖片提供／JUST IN XX）

藝術，是周裕穎的歸屬。「我喜歡藝術的隨機性與不可複製性。」支線品牌「Luxxury Godbage」便是延伸。其代表作品是將廢棄氣泡袋與乾燥花材結合，透過百次實驗與工藝精神，讓廢料重獲詩意質地。「真正的奢華，不是快速製造的時裝，而是時間、生命與意義交織的作品。」他認為創作最大的滿足，是把腦海的想像，一比一落實出來。有時他覺得自己像半載體，彷彿有某種更高的存在透過他的手創造出來。他笑說不少設計同行都愛算命，但靈感不只是神靈之語，更是美感與直覺交融的閃現時刻。「人在某些時刻，就是特別能感應到那個頻率。」

讓Vision指路 遇見人生夥伴

一路走來，周裕穎從未一帆風順，他說他的人生有八成時間都在被拒絕。今年在禮客舉辦的「臺北萌寵時裝週」是台灣首度以寵物為主角的秀，其實靈感早在多年前就已醞釀，只是一直等不到有共同願景（Vision）的夥伴出現。

「我們總是被市場拒絕。因為走得太前面，大家還沒有那個想像。」在多數人還未察覺寵物商機時，周裕穎就注意到新生兒數下降，寵物晶片植入率與保險公司卻在攀升，且早在五年前便投入寵物服裝設計。養著兩隻毛小孩的他，期盼人生下一階段，能以創意改善寵物不友善的城市環境。

周裕穎也心念著透過創意設計協助在地產業革新，紐約時裝週作品找台南光彩繡莊縫製，不僅帶動年輕學子投入立體繡，也間接促成工藝的傳承；東京奧運 中華隊制服則與漆器工藝品牌光山行合作，用120天層層堆疊漆藝製成一顆鈕扣。

為何願意連兩屆接下吃力不討好的奧運制服案？「是為了我爸，也為了乾媽。」他輕聲說，父親其實從不認同他走服裝設計，「但如果他還在，應該會因為兒子做了奧運制服而感到驕傲，即便他看不懂。」

東京奧運中華隊制服與光山行訂製手工漆器釦正面金、銀主色，祝福中華健兒摘金奪銀；釦側六色彩虹宣揚台灣多元包容。（圖片提供／JUST IN XX）

玩心是創作的起點也是歸途

周裕穎曾有種神奇能力，創業前他能記住每天發生的事。25歲在威尼斯的行程細節，如今仍歷歷在目。但隨著事務如潮湧來，這項「特異功能」慢慢消失。他說人生沒遺憾，唯一惋惜是小學繪畫比賽得獎作品，在學校牆上彩繪的巨大龍舟竟沒留下照片。

2021年《先驅者沙龍》周裕穎打造創新「舞台劇時裝秀」，集結陳美鳳、董至成、黃仲崑、潘若迪、變裝皇后女王、蔡詩芸等名人，化身國際時尚大咖合體現身與演出。（圖片提供／JUST IN XX）

2021年《先驅者沙龍》周裕穎打造創新「舞台劇時裝秀」，集結陳美鳳、董至成、黃仲崑、潘若迪、變裝皇后女王、蔡詩芸等名人，化身國際時尚大咖合體現身與演出。（圖片提供／JUST IN XX）

記憶神力或許不復從前，但過往生命曾經歷的感動，早已如種子般一顆顆在周裕穎的心中生根發芽：國中時看著別人在電視節目上改造彈痕牛仔褲時的悸動；童年在田間用鐵釘和橡皮筋震動狗尾草打擂台時的開心；或在乾媽家拿麻將牌堆出偽樂高世界時的成就感，「玩」始終是周裕穎的起點與歸途。即使闖入現實世界的紛繁與殘酷，他仍把人生視為遊戲破關。如今，他不再如齊天大聖豪情追求到此一遊，而是與共享Vision（願景）的夥伴並肩闖蕩創意江湖，勇敢遊戲，自由築夢。

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）