Miu Miu 秋冬女裝穿梭懷舊年代

柔中帶剛氣息也成為Miu Miu 2025秋冬的女裝輪廓。圖／Miu Miu提供

巴黎時裝周期間，義大利 時尚品牌Miu Miu發表了2025秋冬女裝，於巴黎「耶拿宮」內實體走秀合計發表66套服裝，悉數由品牌創意總監Miuccia Prada操刀，大秀上並有來自全世界的品牌大使、韓流明星盛裝出席。

身為Prada集團旗下品牌的Miu Miu，始終與Prada「扮演」了兩個殊異角色，Prada像一位俐落幹練的姊姊，而Miu Miu則像青春洋溢、叛逆並迫不及待長大的妹妹；這樣的人設反映在兩個品牌的服裝設計語彙，讓Miu Miu有點懷舊、有點復古，像從奶奶衣櫃裡撈出了帶懷舊風的配件或衣著，同時散發當代的輕快利落印象。

明亮的色彩是屬於Miu Miu小女人（孩）式的頑皮，無論黑色翻領皮夾克搭配紅色毛帽、橘色長西裝褲，又或是帶著皺褶的綠色長襪套搭配金蔥的咖啡色上衣與淺灰色裙擺。Miu Miu大方地在「小女孩」風格中擁抱了小男孩的率性，除了選用部分男性模特兒走秀，服裝輪廓也包含大量長短褲裝、強調肩線的圓領外套或寬大成套毛料西裝，甚至連模特兒的髮型都帶點1970、1960的摩登風格。

金色的耳環、大型胸針、又或是將胸針改造成圓領皮上衣的一部分，形塑出閃閃發亮的過往美好氣息。而Miu Miu在過去數季持續發表與New Balance的聯名後，本季則帶來大量的長靴、皮鞋。