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BVLGARI 靈蛇映心 皮革藝術融合珠寶魅力 經典包款華麗蛻變

記者孫曼／專題報導
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BVLGARI Serpenti Cuore 1968金色水晶提包小型款。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968金色水晶提包小型款。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）於巴黎時裝周期間發表2025年秋冬最新配件系列。寶格麗皮革與配件創意總監Mary Katrantzou透過皮革藝術語言重新演繹品牌雋永的珠寶設計，呈現多樣化且充滿當代感的時髦配件造型。

經典的靈蛇Serpenti系列在蛇年之際，推出了心形Serpenti Cuore 1968、Serpenti Forever系列的現代蛻變，以及受到頂級珠寶靈感啟發的全新Serpenti Pallini包款，將備受喜愛的手提包款設計奢華升級。而以羅馬卡拉卡拉浴場扇形馬賽克圖騰為發想的Calla系列交融各式工藝，打造出Divas' Dream Marquise包款的圓弧拱頂造型，包包的橢圓底座則是來自珠寶中優雅欖尖形切割的切割技法。

由兩個半心形構成的全新Serpenti Cuore 1968包，手工鑲製琺瑯金屬提把形似魅力無邊的靈蛇，讓人聯想起1968年以多彩琺瑯綴飾的著名寶格麗Serpenti Harlequin珠寶腕表。包身則以細緻小牛皮製成，提供中型與小型款兩種尺寸，並以寶石色彩為發想推出全系列繽紛絢麗色調。

Mary Katrantzou為寶格麗打造首個創作時所推出的Calla系列，持續探索不同的表現形式。閃耀的Calla Crystals水晶與拓帕石鑲嵌圖案回歸，為經典的Serpenti Duo、Serpenti Forever手提包和Serpenti Forever Day-to-Night肩背包注入全新活力。從扇形經典圖騰延伸出的Gingko手拿包，推出多個彷彿高級珠寶的奢華版本。

經典的Serpenti Forever，迎來特別的全新工藝金珠款Serpenti Pallini包，獨特的提把由55個金屬元素製成，每個元素配有7顆圓珠，義大利語稱為「Pallini」，每顆圓珠均為手工精心組裝，並非焊鑄上去。包身選用特殊的金色液態金屬小牛皮，並繡上近1260顆大小各異的鍍金黃銅圓珠與錐形寶石，經典的

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BVLGARI Calla系列Serpenti Forever Day-to-Night水晶肩背包。圖／寶格麗提供
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BVLGARI Calla系列Divas' Dream Marquise費羅沙綠松石色小羊皮手提包。圖／寶格麗提供
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BVLGARI Serpenti Pallini Embroidery金色液態金屬小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968小牛皮提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968小牛皮提包。圖／寶格麗提供

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