走訪湯之國、手作九谷燒 千年山中溫泉 石川療癒之旅

「菊之湯」具有1300年歷史，是當地知名泡湯勝地。記者許晉榮／攝影

金澤車站—石川縣內門戶

石川縣的金澤近幾年已成為日本 旅遊勝地，被譽為縣內的門戶「金澤車站」遊客川流不息。尤其車站東口外的「鼓門」，是許多人路過不能錯過的拍照夯點。而車站內的商場「百番街」還匯聚石川縣各地名產與美食，想要送禮、自用皆能一次搞定。

九谷陶藝村—五彩碎片成別緻耳環

來到石川縣，肯定不能錯過九谷陶藝村，這裡展示了石川縣最具代表性的「九谷燒」。因運用大量綠、黃、紅、紫、藍等色彩而成的「九谷五彩」聞名，而九谷陶藝村不僅陳列精緻陶器，還展示如何將無法販售的陶器敲碎後，重新設計為別具特色的藝術品。

這些陶器需要經歷1,300度的高溫燒製長達60小時左右，才能製作出色彩鮮明、細緻典雅的九谷燒作品，而這裡同樣也有手作教室，透過回收無法販售的陶器，將之敲成碎片後，再次加工，竟成創新又別緻的小耳環，戴在耳垂，既環保又不失時尚感。

湯之國森林—客製化的藝術手作

占地13萬坪、保留加賀傳統建築而設的湯之國森林（ゆのくにの森），以展示與體驗傳統日本工藝文化遠近馳名。除了風景宜人的自然景緻，旅人們還能親自動體驗各種手作，一時之間，體內的藝術細胞布滿全身。選擇了其中一項「蒔繪體驗」，將塗料畫在自選的杯子上，有人選擇可愛的白兔，有人則畫上自家的小花貓等；再經過老師的巧手塗上淡淡金箔，絕對是此行最值得紀念的回憶。

加賀溫泉車站—隱藏第一冰淇淋

若想放慢腳步，深度體驗北陸的溫泉文化，不妨從加賀溫泉車站轉車出發，來一趟溫泉之旅，讓身心靈好好洗滌一番。站內剛裝修完成的裝置藝術空間內，展示在地九谷燒、山中漆器頗為吸睛，這裡還隱藏著2021年被選為世界第一的冰淇淋，以及使用金澤在地的大野醬油烘焙披薩，都讓人一吃難忘。

熱氣街道—大啖炸肉餅、可樂餅

從小松機場至山中溫泉，約莫30分鐘即可到達，這裡也是日本石川縣加賀溫泉鄉的一處溫泉勝地，具有1,300年歷史，下車處的前方是以男女獨棟而設的「菊之湯」，也是山中溫泉區裡最知名的公共浴場。而菊之湯門口也有一處自流飲泉處，遊客可以喝一口溫泉水，以求療癒身心。

除了泡湯，緊鄰溫泉區的鶴仙溪溪谷風景宜人，走向猶如絲帶飄舞的彩繪橋，這座橫跨溪谷的橋梁，幾乎串聯自然與人文之美，遠望蜿蜒溪流，四季風情各有不同，此時因正值冬季，翠綠山色及枯枝隱約被白雪覆蓋，形成另一種孤寂之美。

山中溫泉的熱氣街道也有不少美食、甜品小店，這家「肉的Izumiya」雖是一家肉類專賣店，卻因手工製作的炸肉餅及可樂餅異軍突起，意外成為該區的排隊名店。而同一條街上還有一家「抹茶庵 山中店」，此時來杯濃醇的抹茶飲品搭配可麗露或起司蛋糕，想必是午後最美的選擇。

體驗全新泡湯—男女共浴視野全開

若想感受視野全開的泡湯體驗，「湯畑之宿花椿」絕對能滿足旅人想像。男女可共浴的梯田狀「湯畑」，不僅有山林美色可看，還能聆聽野鳥鳴唱，是一種非常獨特的戶外泡湯體驗，只是在低溫寒冬下水前，也真的需要一點「勇氣」。

「湯畑之宿花椿」也提供讓人安靜享受傳統日本室內泡湯的場域，但不管選擇哪一種，身體浸泡其中後，所有煩惱皆能煙消雲散。

螃蟹甲羅揚—小松在地鮮味