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LOEWE服飾與藝術收藏巧相映

記者孫曼／專題報導
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LOEWE以靜態展的方式呈現2025秋冬男女裝系列。圖／LOEWE提供
LOEWE以靜態展的方式呈現2025秋冬男女裝系列。圖／LOEWE提供

不久前於巴黎落幕的2025秋冬時裝周中，西班牙品牌LOEWE揚棄動態走秀、改以靜態展出的方式呈現女裝及男裝系列，是創意總監Jonathan Anderson用剪貼記事簿的概念，延伸構思的設計。包括全球品牌大使楊冪、王一博、韓星高旻示等，均親身於18世紀落成的巴黎地標建築Hôtel de Maisons鑑賞新作。

剪貼簿收納了隨意蒐集的新舊事物，既是回憶亦是靈感，每一頁都填滿了值得紀念的時刻與思緒。在設計2025秋冬系列時，Jonathan Anderson以這本剪貼簿為發想，加入LOEWE最有代表性的錯覺效果（trompe l'oeil）、扭曲比例輪廓等元素，再經過藝術與工藝的轉換，並促成了與Josef & Anni Albers基金會的合作。

編織圖案與扭曲輪廓

看見時裝生命力

本季服飾分別於17間主題房間中呈現，並與LOEWE品牌的藝術收藏並置陳列，服裝與不同藝術的交錯呈現出互相呼應又對比的巧妙趣味。這些藝術品包括曾出現於以往的時裝展、廣告及LOEWE工坊的藝術裝置。二十世紀現代主義先驅Josef Albers及Anni Albers的經典作品則是最新秋冬系列的靈感來源，Josef Albers的代表作「Homage to the Square」系列的嵌套重疊正方形或色塊，轉化了大家熟悉的Puzzle、Flamenco包款、Amazona及其他包款的形態，而Anni Albers的編織圖案以線條化作藝術探索的媒介，為秋冬系列的外套及包款賦予鮮明觸感。

綜觀秋冬女裝及男裝，設計微妙地互相呼應，構成一篇和諧樂章。披在身上的服裝富有柔軟跌宕的建築線條美，衝擊固有的觀感。拼接、垂墜及拉長的皮革，塑造成圓形的針織洋裝，還有衣櫥必備的襯衫、針織衫及大衣隨意融合一起，將熟悉的都變成意料之外。

比例的變化，放大與縮小，微細的元素構成立體輪廓；小環圈變成上衣；經編針織圖案被放大；巧妙剪割技術顯示服裝內部造工，體現時裝的生命而非靜態不變。威爾斯格紋化為金屬感流蘇，令釘珠烏干紗洋裝呈現通透錯覺，硬朗中添幾分柔美。物料質感強烈鮮明，服裝的密集珠飾延伸到配飾及Toy露跟鞋，Ballet Runner 2.0跑鞋的標誌圖案則披上剪羊毛物料。

楊冪出席LOEWE 2025秋冬男女裝靜態展。圖／LOEWE提供
楊冪出席LOEWE 2025秋冬男女裝靜態展。圖／LOEWE提供
韓星高旻示出席LOEWE 2025秋冬男女裝靜態展。圖／LOEWE提供
韓星高旻示出席LOEWE 2025秋冬男女裝靜態展。圖／LOEWE提供
披在身上的服裝富有柔軟跌宕的建築線條美。圖／LOEWE提供
披在身上的服裝富有柔軟跌宕的建築線條美。圖／LOEWE提供
本季的服飾與LOEWE品牌的藝術收藏並置陳列。圖／LOEWE提供
本季的服飾與LOEWE品牌的藝術收藏並置陳列。圖／LOEWE提供

楊冪

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