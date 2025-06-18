Prada攜手王家衛 上海榮宅開餐廳
電影之所以被譽為「第八藝術」，正因為在音聲與畫面之間，讓人得以遁入另一方世界，而每一位擁有鮮明風格的電影導演都像帶人踏入了一個迷幻、獨特的平行宇宙。Prada宣布由香港導演王家衛構思的首家亞洲獨立餐廳「Mi Shang迷上」，於上海靜安區的歷史建物、Prada榮宅中開幕。
過往Prada已於2023年在倫敦開設了Prada Caffè，以及2024年時於新加坡ION購物中心開設了亞洲的第一間Prada Caffè；這次則是Prada二度邀請王家衛合作，王家衛從集郵的「對倒」（Tête-bêche）為概念，將米蘭、上海兩座城市交融於斯，呈現義大利與中國、上海與米蘭的「對倒」。
隨著「迷上Prada榮宅」二樓設有餐廳，三樓則打造「寓所The Apartment」專屬空間，以一系列精選產品及訂製服務展示Prada的百年歷史與精湛工藝，賓客可透過Prada專門店銷售顧問預約參觀。
事實上，王家衛電影如「2046」、「花樣年華」中所散發的華麗、懷舊與迷人風味，正與上海這座古城的風韻不謀而和，而位於榮宅二樓的咖啡廳與餐廳，將提供全天候服務與精緻餐飲，將米蘭與上海的烹飪傳統，食材與風味交互激盪出風味的花火。「迷上Prada榮宅」已於3月底開放，每日營業時間為早上10點至晚上10點。
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