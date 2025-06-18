Tiffany摩登新形象 聯名菲董迎第三篇章

Titan Setting系列鉑金與鈦合金鑽石戒指。圖／Tiffany提供

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）全新高級珠寶形象大片，以現代視角詮釋經典「石上鳥」胸針、2024 Blue Book高級珠寶系列等頂尖珠寶作品。另與鬼才「菲董」Pharrell Williams合作的珠寶系列Tiffany Titan by Pharrell Williams迎來第三篇章，共五款新作採用渾圓光澤的大溪地珍珠製作。

石上鳥重現 從胸針躍上腕表

Tiffany高級珠寶系列形象由攝影師Carlijn Jacobs掌鏡，以John Loring所著的「Tiffany Style」一書為靈感發想，該書中收錄了20世紀50至60年代的Tiffany高級珠寶。

這次形象照中的主角之一「石上鳥」胸針，為品牌標誌性作品之一，由梨形、圓形及訂製長方形切割鑽石打造而成，小鳥優雅停駐於一顆重逾25克拉的D色、枕形切割的瑰麗鑽石之上，象徵喜悅、樂觀與無限可能。

另一件作品為流光星彩（Shooting Star）主題項鍊，出自2024 Blue Book高級珠寶蒼穹萬象（Tiffany Céleste）系列，華麗的項鍊以重逾60克拉的857顆圓形明亮式鑽石，以及總重逾9克拉的140顆長方形式切割鑽石，襯托中央重逾18克拉的一顆D色、內部無瑕的祖母綠形切割主鑽，項鍊還能轉換為戒指配戴，展現出創新匠藝與靈動巧思。

廣告中作為主角的高級珠寶腕表，表盤外圈鑲嵌36顆、總重逾4克拉的長方形式切割鑽石，一隻鑲鑽小鳥立於其上，更可圍繞表盤優雅旋轉，是Tiffany對於經典「石上鳥」的當代詮釋。

新懸浮鑲嵌 加持海神三叉戟

Tiffany Titan by Pharrell Williams系列主題圖案取材自希臘海神波塞頓的三叉戟。系列作品結合三叉戟造型與獨特鏈條，線條柔和圓弧的鍊節與尖銳的長矛形成對比。第三篇章新作選用色澤深邃、超過11毫米的法屬玻里尼西亞大溪地珍珠製作，珍珠的灰色中帶有綠色至紫色的暈彩。新作中的手鍊和項鍊更大膽的以18k玫瑰金尖刺圓環與珍珠交替排列，彰顯對比。