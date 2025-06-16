BVLGARI與光同行 第10度突破超薄機芯世界紀錄

寶格麗自1940年代誕生至今的Serpenti珠寶表，彰顯義大利高級珠寶華美風格與工藝。圖／寶格麗提供

身為當代義大利 高級珠寶品牌，寶格麗（BVLGARI）在過去10年間在Fine Watchmaking高級製表的爆炸性突破有目共睹。2025年日內瓦鐘表與奇蹟表展期間，寶格麗不僅再度超越物理的障礙、第10度突破超薄機芯的世界紀錄發表「世界最小超薄飛行陀飛輪」：Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪，並為經典Serpenti系列如蛇般脫胎換骨，帶來了全新Serpenti Aeterna女表。

Octo系列霸氣輕盈 厚度僅1.85毫米

從2014年以降，寶格麗的Octo Finissimo共發表了13款機芯、寫下10項世界紀錄，並包含3款女性珠寶表：Piccolissimo微型機芯、Micro Tourbillon Lady微型陀飛輪以及Lady Solo Tempo自動機芯。值得一提的是，2014年時寶格麗參展的是當時的鐘表最大展會Baselworld，此後歷經產業變化，寶格麗改為參加LVMH Watchweek，並在今年加入2022年正式登場日內瓦的鐘表與奇蹟表展，是瑞士高級鐘表產業、也是品牌具有時代性的重要一步。

2025新款重點之一的Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪，以全新BVF 900手動上鍊機芯再度、也是品牌第10度改寫了世界紀錄，機芯共使用240個零件、並具6項專利。由於將機芯主橋板與底蓋合而為一，讓Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪僅有1.85毫米的厚度、再度改寫世界紀錄。然而纖薄的同時，手表還必須考慮到剛性與穩定度，因此BVF 900手動上鍊機芯的主橋板使用了碳化鎢以提升結構強度，並以微珠噴砂鈦金屬構成表殼與機芯。

Octo系列本身是以八角形表殼出發，雄偉壯闊的幾何輪廓，散發幾分發義大利的建築氣韻，但纖薄的尺寸則賦予了鮮明反差，霸氣且輕盈。BVF 900手動上鍊機芯的飛行陀飛輪與擒縱系統、偏心式的時分顯示皆採用鏤空設計，因此當光線由上方落下的同時，將高程度穿越表殼與機芯，呈現一趟神聖的「與光同行」之旅。

Serpenti女表蛻變 華美靈蛇誘惑

別忘了，寶格麗的本業是以珠寶起家。品牌從1940年代至今不斷蛻變的Serpenti系列，今年恰巧也呼應了東方傳統文化中的蛇年。過往寶格麗頻繁發表過日常配戴、經典設計、華美鑲嵌的多樣化Serpenti女表，2025年則推出全新Serpenti Aeterna女表。其中Aeterna在拉丁文中為「永恆」之意，也象徵靈蛇的重生、蛻變，持續進化。

新款Serpenti Aeterna女表保留了原本Serpenti靈蛇的結構，但手表頭尾的輪廓都更為簡約，無論是白金款或玫瑰金款的Serpenti Aeterna珠寶表都使用石英機芯，並以雪花式鑲嵌大量鑽石，其中白金款並選用綠色指針、表冠鑲嵌以一顆圓形明亮切割祖母綠，同時玫瑰金款並有兩種尺寸：型號104205為小尺寸、全長145mm，型號104280則為大尺寸，全長約155mm。