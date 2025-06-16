我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州2議員遭槍擊 警43小時抓到57歲兇嫌

WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

BVLGARI與光同行 第10度突破超薄機芯世界紀錄

記者釋俊哲／專題報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
寶格麗自1940年代誕生至今的Serpenti珠寶表，彰顯義大利高級珠寶華美風格與工藝。圖／寶格麗提供
寶格麗自1940年代誕生至今的Serpenti珠寶表，彰顯義大利高級珠寶華美風格與工藝。圖／寶格麗提供

身為當代義大利高級珠寶品牌，寶格麗（BVLGARI）在過去10年間在Fine Watchmaking高級製表的爆炸性突破有目共睹。2025年日內瓦鐘表與奇蹟表展期間，寶格麗不僅再度超越物理的障礙、第10度突破超薄機芯的世界紀錄發表「世界最小超薄飛行陀飛輪」：Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪，並為經典Serpenti系列如蛇般脫胎換骨，帶來了全新Serpenti Aeterna女表。

Octo系列霸氣輕盈 厚度僅1.85毫米

從2014年以降，寶格麗的Octo Finissimo共發表了13款機芯、寫下10項世界紀錄，並包含3款女性珠寶表：Piccolissimo微型機芯、Micro Tourbillon Lady微型陀飛輪以及Lady Solo Tempo自動機芯。值得一提的是，2014年時寶格麗參展的是當時的鐘表最大展會Baselworld，此後歷經產業變化，寶格麗改為參加LVMH Watchweek，並在今年加入2022年正式登場日內瓦的鐘表與奇蹟表展，是瑞士高級鐘表產業、也是品牌具有時代性的重要一步。

2025新款重點之一的Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪，以全新BVF 900手動上鍊機芯再度、也是品牌第10度改寫了世界紀錄，機芯共使用240個零件、並具6項專利。由於將機芯主橋板與底蓋合而為一，讓Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪僅有1.85毫米的厚度、再度改寫世界紀錄。然而纖薄的同時，手表還必須考慮到剛性與穩定度，因此BVF 900手動上鍊機芯的主橋板使用了碳化鎢以提升結構強度，並以微珠噴砂鈦金屬構成表殼與機芯。

Octo系列本身是以八角形表殼出發，雄偉壯闊的幾何輪廓，散發幾分發義大利的建築氣韻，但纖薄的尺寸則賦予了鮮明反差，霸氣且輕盈。BVF 900手動上鍊機芯的飛行陀飛輪與擒縱系統、偏心式的時分顯示皆採用鏤空設計，因此當光線由上方落下的同時，將高程度穿越表殼與機芯，呈現一趟神聖的「與光同行」之旅。

Serpenti女表蛻變 華美靈蛇誘惑

別忘了，寶格麗的本業是以珠寶起家。品牌從1940年代至今不斷蛻變的Serpenti系列，今年恰巧也呼應了東方傳統文化中的蛇年。過往寶格麗頻繁發表過日常配戴、經典設計、華美鑲嵌的多樣化Serpenti女表，2025年則推出全新Serpenti Aeterna女表。其中Aeterna在拉丁文中為「永恆」之意，也象徵靈蛇的重生、蛻變，持續進化。

新款Serpenti Aeterna女表保留了原本Serpenti靈蛇的結構，但手表頭尾的輪廓都更為簡約，無論是白金款或玫瑰金款的Serpenti Aeterna珠寶表都使用石英機芯，並以雪花式鑲嵌大量鑽石，其中白金款並選用綠色指針、表冠鑲嵌以一顆圓形明亮切割祖母綠，同時玫瑰金款並有兩種尺寸：型號104205為小尺寸、全長145mm，型號104280則為大尺寸，全長約155mm。

更為簡約俐落的輪廓展現當代、摩登的氣息，搭配貴金屬、雪花鑲嵌鑽石，似一條誘惑小蛇、一款美豔的珠寶手鐲，帶來令人怦然心動的華美義式生活風格。

BVLGARI Serpenti Aeterna玫瑰金鑲鑽珠寶表，價格店洽。圖／...
BVLGARI Serpenti Aeterna玫瑰金鑲鑽珠寶表，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Aeterna白金鑲鑽珠寶表，表冠鑲嵌祖母綠。...
BVLGARI Serpenti Aeterna白金鑲鑽珠寶表，表冠鑲嵌祖母綠。圖／寶格麗提供
貌似「無限手套」的手鐲式珠寶，同時也是Serpenti系列珠寶的延伸變形。記者釋...
貌似「無限手套」的手鐲式珠寶，同時也是Serpenti系列珠寶的延伸變形。記者釋俊哲／攝影
BVLGARI Octo Finissimo Ultra Tourbillon超...
BVLGARI Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪，鈦金屬、碳化鎢主夾板、手上鍊超薄陀飛輪機芯、偏心時間顯示、全球限量，價格店洽。圖／寶格麗提供
雖然是超薄款式，但為了提升表款強度，寶格麗在BVF 900手動上鍊機芯中使用碳化...
雖然是超薄款式，但為了提升表款強度，寶格麗在BVF 900手動上鍊機芯中使用碳化鎢為主夾板。圖／寶格麗提供
寶格麗2025首度加入鐘表與奇蹟日內瓦表展，展現義式華美珠寶、超薄表的風格面向。
寶格麗2025首度加入鐘表與奇蹟日內瓦表展，展現義式華美珠寶、超薄表的風格面向。

義大利

上一則

以為被整 主持人節目中遭診斷「罹癌」驚恐表情直播放送

延伸閱讀

King Seiko VANAC系列 定格魔幻一瞬

King Seiko VANAC系列 定格魔幻一瞬
OMEGA黑潮回歸 世界分秒盡在腕間

OMEGA黑潮回歸 世界分秒盡在腕間
HUBLOT 重磅Big Bang限量奢華套表

HUBLOT 重磅Big Bang限量奢華套表
Panerai木星儀向伽利略致敬 PAM01575 機芯10年研發

Panerai木星儀向伽利略致敬 PAM01575 機芯10年研發

熱門新聞

汽車專家說，有些車款耐開又保值，建議可以買二手車，一樣好開又不用多花錢。車子示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Sarah Brown）

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

2025-06-09 19:35
一名消費者在超市選購蔬果。根據最新報告，具有保護殼或削皮才能吃的蔬果農藥殘留量較少。(路透)

12種蔬果殘留農藥最多 菠菜居首、選這類較「乾淨」

2025-06-11 21:35
汽車專家表示，定時做好幾項必要的汽車保養，車子可以開十幾年都沒問題。汽車保養示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Tim Mossholder）

專家分享汽車保養5要訣：我的Toyota開17年沒問題

2025-06-13 21:35
澳洲消費者團體CHOICE在12日公布市售20款防曬用品實測調查，高達80%未達到標榜SPF防護力。(取材自CHOICE官網)

澳調查曝80%知名防曬用品未達標 防曬係數僅這4牌過關

2025-06-12 00:50
四生肖個性無私。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

4生肖個性無私帶旺自己 屬牛默默奉獻吸貴人、他最溫柔財運起飛

2025-06-12 22:50
三星座顏值高因此擁有好人緣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KoolShooters）

3星座高顏值自帶好人緣 天秤座懂傾聽、他在人群光芒四射

2025-06-08 23:00

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？
71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行