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Longines館藏總監來了 親揭190年時光歷史

記者釋俊哲／綜合報導
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活動現場陳列1957年的高振頻碼表，可量測至1/10秒的精確。圖／Longines提供
活動現場陳列1957年的高振頻碼表，可量測至1/10秒的精確。圖／Longines提供

瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）於1832年創立於瑞士聖米歇爾山脈，近日品牌博物館館長Daniel Hug再度訪台，除親手攜帶10餘款骨董典藏的手表、懷表於現場展出，並為媒體展開一場精闢講演，帶人一探浪琴190多年歷史的吉光片羽。

在講座中，身為浪琴品牌歷史文物館藏總監（Head of BrandHeritage）的Daniel Hug旁徵博引，從浪琴發跡的聖米爾歇山脈為原點，故事陸續遍及表廠與品牌的茁壯長程，在賽車、賽馬等各種賽事中擔任精密計時儀器的關鍵時刻，更有在精密、設計、風格上的日益精進。

像是1910年浪琴的首款1/10秒高振頻計時器、1925年首款「Zulu Time」第二時區先行者腕表之於飛行的劃時代發明，1932年女性飛行員Amelia Earhart配戴了浪琴的單按鈕計時碼表（13.33Z）完成一趟無間斷橫斷大西洋的飛行；1968年兼具36,000轉高振頻與200米防水性能的Ultra-Chron腕表問世。

現場並陳列浪琴近年重點表款，包含全新中央轉盤式動力儲存顯示的Conquest Heritage腕表，使用非傳統的轉盤式顯示，以清楚直觀的形式顯示72小時動力儲存，加上38毫米與具備單晶矽擺輪游絲的自動上鍊機械機芯；選用特殊鍛造碳為材質的Ultra-Chron Carbon高振頻超級天文台腕表，結合高振頻、高精準度及擁有特殊紋理的鍛造碳表殼。

此外還有向飛行歷史致意的全新Zulu Time Titanium先行者世界時區鈦金屬腕表，展現190年以上重量級品牌在美學、時代性與精密複雜上的多元與當代性。

Longines博物館館長暨品牌歷史文物館藏總監Daniel Hug。圖／Lon...
Longines博物館館長暨品牌歷史文物館藏總監Daniel Hug。圖／Longines提供
Longines浪琴Conquest Heritage中央動力儲存指示腕表，38...
Longines浪琴Conquest Heritage中央動力儲存指示腕表，38毫米、精鋼、自動上鍊機芯、時間與日期顯示，中央轉盤動力儲存顯示。圖／Longines提供

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