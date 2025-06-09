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OMEGA黑潮回歸 世界分秒盡在腕間

記者釋俊哲／專題報導
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OMEGA海馬Planet Ocean系列Worldtimer世界時區腕表綠松石色款。圖／OMEGA提供
OMEGA海馬Planet Ocean系列Worldtimer世界時區腕表綠松石色款。圖／OMEGA提供

手表裡的「世界時區」功能，讓你無論去到世界哪個角落，都能對家鄉與全世界、瞭若指掌。歐米茄（OMEGA）發表了新款海馬Planet Ocean系列Worldtimer世界時區腕表，以該功能少見的黑色視覺搭配優異物理性的陶瓷表殼，冷冽、動感、時髦。

眾所皆知，OMEGA的品牌歷史中正與「登月」此一元素密不可分，品牌曾在2013年時發表了超霸Speedmaster「月之暗面」（The Dark Side Of The Moon）為主題的全黑色氧化鋯陶瓷表款、叫好也叫座，2016年時再乘勢發表了四只Deep Black黑色陶瓷搭配彩色細節的海馬潛水表，單向旋轉表圈並結合了Liquidmetal®、橡膠與陶瓷三種材質，非一般特別。本次2025年全新的海馬Planet Ocean系列Worldtimer世界時區腕表，無疑延續了2016年「DeepBlack」的黑潮旋風，使用了45.5毫米的黑色陶瓷ZrO2表殼，並搭配經過METAS認證的8938同軸擒縱大師天文台認證機芯。

8938機芯具有近代OMEGA機芯的優異血統：同軸擒縱結構，於此同時，機芯並獲得「瑞士聯邦計量科學研究所」（METAS）認可的大師天文台認證，因此在抗磁性可抵禦15,000高斯磁力；矽游絲材質的無卡度游絲擺輪是另一特色，並以雙向自動上鍊機制帶來穩定的上鍊效能，透過透明的藍寶石水晶後底蓋、還可欣賞蔓藤花紋的日內瓦波紋修飾。

表款最特別之處莫過於中央的五級鈦金屬面盤，運用雷射蝕刻與清漆，重現了一幅以北極視角俯瞰地球的壯闊樣貌，24小時刻度並可區分白天或黑夜，同時面盤外圈則經過DLC處理，視覺細膩精湛。表款將有兩種不同面盤：綠松石色款選用了綠松石色清漆、綠松石色縫線，以及白色的Super-LumiNova於指針與時標上；另一款則不僅在清漆、縫線使用灰色，其時標與指針都採用了灰色的Super-LumiNova夜光塗料。

海馬Planet Ocean系列Worldtimer世界時區腕表因使用陶瓷的Na...
海馬Planet Ocean系列Worldtimer世界時區腕表因使用陶瓷的Naiad Lock結構，除了可讓鐫刻字樣置中，亦能欣賞機芯細節。圖／OMEGA提供
黑白分明的面盤上，OMEGA特別使用灰色的Super-Lumi Nova夜光塗料...
黑白分明的面盤上，OMEGA特別使用灰色的Super-Lumi Nova夜光塗料，讓低光源或夜間環境能更清楚讀取時間。圖／OMEGA提供
8938同軸擒縱自動上鍊機芯，並獲得METAS認證。圖／OMEGA提供
8938同軸擒縱自動上鍊機芯，並獲得METAS認證。圖／OMEGA提供

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