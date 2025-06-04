Audemars Piguet 全新雲夜藍50 致敬絕美夜空

Royal Oak皇家橡樹系列41毫米鏤空雙擺輪腕表。圖／愛彼表提供

瑞士高級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）歷經數年研發，推出全新的「雲夜藍50」深藍色陶瓷，打造出3款皇家橡樹（Royal Oak）及皇家橡樹離岸型（Royal Oak Offshore）系列表款，展現對創新設計及創新材質的不懈追求並致敬150年前孕育愛彼的布拉蘇絲地區。

傳奇設計師Gérald Genta在創作首款皇家橡樹腕表時，將品牌發源地汝拉山的夜空顏色應用於1972年推出的型號5402腕表表盤上。為了能實現他的想像，當時的日內瓦表盤製造商Stern在保護清漆中增添少許n°50黑色顏料，研發出獨特的「雲夜藍50」。如今，「雲夜藍50」儼然成為品牌的標誌之一。

硬度極高的陶瓷輕盈耐磨，但也同樣難以加工。自1985年起，陶瓷就是愛彼作品的一部分。色調均勻迷人的「雲夜藍50」陶瓷，每個組件都須經過機械加工、燒結、裝飾等多道製作工序，最後表面經手工潤飾，以亮面拋光與霧面打磨交錯呈現，為皇家橡樹和皇家橡樹離岸型表殼的多面結構營造出層次分明的光影效果。

41毫米的皇家橡樹系列雙擺輪鏤空腕表完全以「雲夜藍50」陶瓷打造，單色設計讓人聚焦銠色鏤空機芯，並與玫瑰金指針和時標形成鮮明對比。與表盤位於同一高度的自動上鏈3132機芯，配備愛彼於2016年獲得專利的雙擺輪裝置。擁有全新陶瓷表鍊的42毫米皇家橡樹離岸型系列自動上鏈計時碼表，內表圈、Méga Tapisserie超大格紋表盤和計時器均採用與陶瓷呼應的「雲夜藍50」，與表圈上的8顆精鋼六角形絲、鈦金屬表冠細節和底蓋形成對比，螢光18K白金指針和時標、白色的計時碼表指示、測速儀刻度和日期顯示則更顯鮮明易讀。