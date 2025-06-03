Panerai木星儀向伽利略致敬 PAM01575 機芯10年研發

Panerai Jupiterium木星儀，以線性方式排列顯示星期、日期、月份和年份，同時還原太陽、月球、木星與其四顆衛星之位置。圖／沛納海提供

沛納海2025年重新聚焦在品牌經典的護橋式風格，Luminor Marina系列新作，新品更加配戴的舒適性同時保有扎實手感，並在夜光塗料、防水深度、打磨修飾等細節全面升級；複雜新品則有一款結合半透明面盤、萬年曆與GMT的PAM01575腕表，現場更展示一座巨型天文木星儀，以向一代天才、被譽為「現代物理學之父」的義大利 科學家伽利略致敬。

新款Luminor Marina腕表不僅將防水深度提升至500米，同時更使用SuperLuminova「X2」夜光塗料，讓夜間、低光源環境中讀取時間更加便利。

整體而言，新款Luminor Marina的重量介於1312與Due系列之間，同時使用由P.900系列機芯強化而來的P.980機芯，具有三日動力儲存、停秒功能，同時擺輪也重新設計，打磨修飾也更為精細，無論是皮表帶、金屬鍊帶，都配備以快拆系統，已自四月間開始正式發售。

年度重量級複雜新作Luminor Perpetual Calendar GMT Platinumtech™腕表（PAM01575），表款使用的P.4100萬年曆機芯用上10年研發，共由429個零件組成。其最大特色是有別於多數傳統萬年曆、可正向或逆向調整日期，表款並具備兩地時間功能，表殼也使用較黃金、白金、玫瑰金都更為高價的鉑金。