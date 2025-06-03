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Chopard 鉑金款Alpine Eagle 貴金屬手感

記者釋俊哲／日內瓦報導
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Chopard Happy Sport腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金、鑲嵌鑽石、33毫米、Chopard 09.01-C型自動上鍊機械機芯、限量25只。圖／Chopard提供
Chopard Happy Sport腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金、鑲嵌鑽石、33毫米、Chopard 09.01-C型自動上鍊機械機芯、限量25只。圖／Chopard提供

同時具有高級珠寶、專業製表雙重面向的蕭邦（Chopard），今年再度於日內瓦鐘表與奇蹟表展期間發表了大量新品。

以阿爾卑斯雄鷹瞳孔為靈感的Alpine Eagle今年首度發表了冰藍色面盤、全鉑金表殼表帶款式。

珍貴的鉑金較黃金更為珍貴、重量也更重，讓這只Alpine Eagle 41 XP CS鉑金款實際上手時相當能感受到貴金屬的「手感」；表款面盤除了靈感源自阿爾卑斯冰山冰川的冷冽高潔，L.U.C 96.42-L超薄自動上鍊機芯並具備瑞士COSC認證，微型自動盤也採用鉑金、指針則使用了白金。

同屬Alpine Eagle系列還有一只Alpine Eagle Flying Tourbillon，同樣帶有冰藍色面盤但選用精鋼材質，並具可停秒的陀飛輪，實戴、也具收藏話題；同時Alpine Eagle今年更強勢升級，以Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF腕表具備少見的8HF高振頻機芯，41毫米尺寸但使用了鈦金屬，擁有與外表不成比例的輕盈。

今年的Happy Sport腕表與過往除了在色彩上的變化，雙層面盤中的滑動鑽石因為使用如陀螺般的錐形底部，將讓鑽石像是陀螺般滑動同時旋轉，鑽石火光的變化更為立體，也讓快樂3D升級。

壓軸的L’Heure du Diamant Moonphase月相表則在表圈、表耳、面盤鑲嵌鑽石總重約3.86克拉鑽石，面盤使用浪漫、反射點點閃光的藍色砂金石；月相顯示功能每122年才有一日誤差，全球限量20只。

Chopard Alpine Eagle 41 XP CS鉑金腕表，41毫米、鉑...
Chopard Alpine Eagle 41 XP CS鉑金腕表，41毫米、鉑金、時間顯示、秒針停秒功能，瑞士官方天文台認證（COSC）、日內瓦印記（Poinçon de Genève）。圖／Chopard提供
Chopard L’Heure du Diamant月相表，全新Chopard ...
Chopard L’Heure du Diamant月相表，全新Chopard 09.02-C型自動上鍊機芯、砂金石面盤、共鑲嵌鑽石約3.86克拉，122年才有一日誤差的精準月相顯示。圖／Chopard提供

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