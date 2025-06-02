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戀人絮語 Van Cleef & Arpels巴黎天空下的小情歌

記者釋俊哲／專題報導
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梵克雅寶「戀人橋」(Pont des Amoureux)精雕的人形偶，展現了頂級法式珠寶品牌的細膩雕琢手工，並翻開全新浪漫一頁。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶「戀人橋」(Pont des Amoureux)精雕的人形偶，展現了頂級法式珠寶品牌的細膩雕琢手工，並翻開全新浪漫一頁。圖／梵克雅寶提供

「詩意」向來都是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的風格DNA，2025年品牌再度以Cadenas、Ruban Mystérieux兩只高級珠寶表展現鮮明的裝飾藝術美，同時經典的「戀人橋」（Pont des Amoureux）複雜功能表也全面升級，讓戀人從橋墩上的夜會走向白晝，是獻給巴黎與戀人們的小情歌。

雙逆跳機芯  經典仙子藏細節

2010年問世的Pont des Amoureux腕表呈現了一個戀人相逢的浪漫絮語，也讓Poetic Complications詩意複雜功能首度於GPHG日內瓦鐘表大賞雀屏中選。新款Pont des Amoureux腕表以雙逆跳機芯讓戀人能分別在正午與午夜「重逢」、親吻三秒後才分開。細緻的琺瑯面盤使用了兩種技法，因此讓拱橋剪影、自然景致與移動中的戀人們營造出立體透視效果。

該系列的Aube、Matinée、Soirée與Clair de Lune四只表款，更於表帶上以雪花式鑲嵌了柔和或鮮艷的粉紅色藍寶石，以及淺藍至深藍的漸變色藍寶石，分別代表黎明、早晨、黃昏和月夜四種場景，呈現無可救藥的、驚心動魄的珠寶光彩。

尤其本系列高級珠寶表的表帶再使用快拆結構，無需工具便可直接拆卸，進而欣賞背面偏心自動盤篆刻圖案的曼妙轉動；一旦收齊完四只表款，梵克雅寶還將附送一只專用大型收納盒，表面重現戀人橋的經典場景。

相似主題的Lady Arpels Bal des Amoureux Automate腕表，則讓戀人們終於從橋墩上來到巴黎的露天咖啡館，也像此戀人絮語的全新篇章。只要按下按鈕，戀人們可讓甜蜜場景隨時上演；品牌手表研發部主管Rainer Bernard表示，「當中的難度在於為人物設計一套自然的動作，而又無損機械系統的精確度。」

機芯設計並運用了鉸接技術以結合兩個活動人形的動態，創造出流暢動作，由梵克雅寶自行研發的雙逆跳機芯並於夾板中刻入了經典的仙子造型，浪漫詩意、且低調內藏。

法式詩意思維 傳遞時間珍貴本質

Cadenas與Ruban Mystérieux高級珠寶表則再度聚焦品牌核心的高級珠寶。最早問世於1935年的Cadenas腕表借鏡了超現實主義，以法文中「鎖」之意指涉表款的扣鎖造型。立體三角形富有鮮明的建築感，並搭配雙邊銜接的雙圈蛇鍊與滑動搭扣，K金表殼共鑲嵌7顆橫向的公主式切割藍寶石與1,400多顆雪花式鑲嵌鑽石。想看時間？只有立體三角形的內側可以讀取、是一種私密的儀式感。

Ruban Mystérieux腕表的前衛輪廓則讓人聯想到高級訂製服，表殼線條如衣服織品的領片重疊、呈現抽象輪廓。梵克雅寶為此並鑲嵌了大量藍寶石和祖母綠、並運用自1933年獲專利的隱密式鑲嵌技術，面盤中央更鑲嵌一顆3.72克拉的DIF鑽石，而指針則清楚地顯示於下，詩意通透地傳遞著：時間與珍貴本質的不言可喻。

Cadenas腕表從形式、美感都呈現了一種無可救藥的浪漫與絕對的自由感。圖／梵克...
Cadenas腕表從形式、美感都呈現了一種無可救藥的浪漫與絕對的自由感。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Pont des Amoureux Soirée腕表。圖...
Lady Arpels Pont des Amoureux Soirée腕表。圖／梵克雅寶提供
Naissance de l’Amour自動機械裝置，高約30公分，以愛神邱比特...
Naissance de l’Amour自動機械裝置，高約30公分，以愛神邱比特為主軸，將婉約柔情寄寓於詩般意象。圖／梵克雅寶提供
Ruban Mystérieux腕表，限量一只。圖／梵克雅寶提供
Ruban Mystérieux腕表，限量一只。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels梵克雅寶並於現場陳列多款大型自動偶音樂座鐘，...
Van Cleef & Arpels梵克雅寶並於現場陳列多款大型自動偶音樂座鐘，展現詩意、珍貴的玩味時光。(記者釋俊哲／攝影)
具有鮮明裝飾性造型的Cadenas腕表使用了黃K金與白K金，並鑲嵌藍寶石、鑽石與...
具有鮮明裝飾性造型的Cadenas腕表使用了黃K金與白K金，並鑲嵌藍寶石、鑽石與使用瑞士石英機芯。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Bal des Amoureux Automate腕表。...
Lady Arpels Bal des Amoureux Automate腕表。圖／梵克雅寶提供
Ruban Mystérieux腕表從表殼的拋磨修飾、寶石鑲嵌，皆是高級金工工藝...
Ruban Mystérieux腕表從表殼的拋磨修飾、寶石鑲嵌，皆是高級金工工藝的演示。圖／梵克雅寶提供
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Lady Arpels Pont des Amoureux Clair de Lune腕表。圖／梵克雅寶提供

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