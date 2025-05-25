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川普關稅逼LV、Chanel轉德州生產？歐洲工藝招牌恐不保

編譯盧思綸／即時報導
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路易威登22日在法國教皇宮外舉行2026早春系列發表會。（路透）
路易威登22日在法國教皇宮外舉行2026早春系列發表會。（路透）

華爾街日報（WSJ）報導，川普總統揚言對歐洲銷美商品開徵50%關稅，藉此推動生產回流美國，此舉可能衝擊奢侈品產業的商業模式，更讓品牌擔憂「美國生產」恐怕不像「歐洲製造」擁有相同的吸引力。

WSJ指出，歐洲品牌長久營造「舊世界工藝傳承」的形象，藉此說服全球最挑剔的消費者支付驚人的高價，雖然高利潤率讓這些品牌對關稅有一定的緩衝空間，但川普推動生產回流美國，也讓「歐洲製造」的價值主張受到前所未有的審視。品牌擔憂，在美國生產的奢侈品，恐怕無法再擁有同樣的吸引力。

法國精品集團開雲擁有古馳（Gucci）、聖羅蘭（Saint Laurent）與巴黎世家（Balenciaga）等品牌，其董事長皮諾特（Francois-Henri Pinault）本月稍早表示：「對我來說，在美國德州生產出自義大利的古馳包根本說不過去。對品牌客戶來說也不合理，我根本無法解釋。」

此外，轉移生產線到美國也並不容易。2019年，路易威登（Louis Vuitton）在德州阿爾瓦拉多開設皮革品工廠，以此分散生產和因應美國這個最大市場的需求。但是至今擴產進展緩慢，工廠面臨人力難尋、技術傳承困難等問題。

路易威登母公司LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）最近也表示，如果歐盟無法與美方達成協議避免關稅，「我們最終勢必會被迫在美國擴大生產」。

WSJ提到，西班牙在全球奢侈品供應鏈中尤其扮演關鍵角色，其中以小鎮烏布里克（Ubrique）最具代表。烏布里克長年為香奈兒（Chanel）、路易威登等品牌代工皮革製品，為當地1/4居民提供工作機會，副鎮長波蒂斯塔（José Antonio Bautista）直言，「基本上全鎮都是靠皮革吃飯」。

當地歷經數十年發展出完整的工藝生態系，涵蓋鞣皮廠、專業設備商與物流業者。工坊彼此緊鄰、反應靈活，與品牌長期合作建立起高度信任與保密文化。

這類聚落型製造優勢難以在他處複製，類似結構僅見於義大利皮革重鎮托斯卡尼（Tuscany）、瑞士名錶產地拉紹德封（La Chaux-de-Fonds）及法國香水大本營格拉斯（Grasse）等地。

雖然川普關稅尚未對烏布里克產生直接影響，但不確定性已讓鎮上生意人普遍感到憂慮。整體奢侈品市場放緩也已衝擊部分供應商。

烏布里克當地企業協會代表奧本多（Marcos Obando）對未來保持謹慎樂觀，希望各大品牌即使面對關稅壓力，仍能繼續投資烏布里克。

奧本多表示：「這些品牌之所以數十年來選擇這裡，不是沒原因的。這座小鎮為此付出很多，也累積非常深厚的工藝基礎。」

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