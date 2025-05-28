PIAGETSixtie系列 60年代梯形美學再現

Hidden Treasures頂級珠寶表使用宮廷式雕刻技法的新紋理「鱗紋」，在不同角度反射下呈現令人心醉的光暈漸變。圖／伯爵提供

時間沒有形象，但承載時間的時計無論是手表、懷表，甚至是項鍊表卻可以具有形體，帶來印象與啟發。過往擅長於shape in shape形中形設計手法的伯爵（PIAGET），再度於日內瓦鐘表與奇蹟表展期間發表了新品Sixtie系列，不僅聚焦於「梯形美學」，並以華美寶石色彩、細膩的雕刻工藝，宣示成為將無形時光雕琢為微型藝術品的大藝術家。

年度重頭戲新款的Sixtie系列是從一款1960年代的骨董項鍊表得到啟發，上寬下窄、由內而外的多層次表殼，搭配上特殊設計的全新鍊帶，展現了柔美、和諧但具高記憶度的手上珍品，同時名稱也讓人聯想到懷舊的1960年代。

首波發表共有29毫米玫瑰金、玫瑰金鑲鑽、玫瑰金與精鋼、精鋼鑲鑽等四只表款，並「加碼」一款玫瑰金鑽石長項鍊表，全數使用精準的石英機芯。

「梯形美學」的另一個體現，在於Andy Warhol熱愛的一只PIAGET表款。

當時一只具有梯形結構的PIAGET表款在1972年推出，並為Andy Warhol在1973年收藏，直到近代，經過Andy Warhol基金會授權後，伯爵正式將該系列表款定名為Andy Warhol系列，致敬一代普普藝術大師；新款PIAGET Andy Warhol表款並帶來18K白金的黑色蛋白石、虎眼石、綠色隕石與玫瑰金搭配白色隕石四只新品，同樣散發和諧、幾何風格的1970年代懷舊之美。

同時伯爵今年並在高級珠寶腕表的設計火力全開，Swinging Sautoir 18K玫瑰金粉紅尖晶石蛋白石長項鍊表擁有飽和、歡快色彩的寶石，可將鍊帶拆卸、轉換成手表配戴，猶如孔雀開屏、華麗滿點，全世界限量1款；Hidden Treasures頂級珠寶表的18K玫瑰金款則有「宮廷式雕刻」飾紋的全新紋理。Essentia系列並帶來三只新款珠寶表，透過孔雀石、土耳其 石與黑色蛋白石，搭配上雕塑感極強烈的不規則玫瑰金表殼與表帶。