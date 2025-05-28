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Bell & Ross 鏤空機芯 凸顯飛行DNA

記者釋俊哲／日內瓦報導
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Bell&Ross BR-03 Skeleton Lum Ceramic，專賣店限量250只。圖／Bell & Ross提供
Bell&Ross BR-03 Skeleton Lum Ceramic，專賣店限量250只。圖／Bell & Ross提供

瑞法混血、從飛機儀表板得到設計靈感的Bell & Ross，今年採取精兵政策，發表了BR-03 Skeleton概念，並一次推出Black Ceramic、Lum Ceramic，以及Grey Steel三款型號，以鏤空機芯帶來話題，並再度聚焦在品牌飛行、軍事的風格DNA

由於飛機的駕駛艙內有著大量的儀表板用以指示大量飛行所需的數據，這些方方正正的儀表板加上四角固定的螺絲，成為了具象的經典工業設計，並為Bell & Ross所運用在表殼設計上。全新BR-03 Skeleton系列除了具備方正一如儀表板的表殼，今年更以黑色陶瓷、夜光與灰色視覺，使用了鏤空的BR-Cal.328自動機芯，並帶來時鐘、分鐘顯示功能。

其中Black Ceramic款以黑色陶瓷為表殼，搭配煙燻色藍寶石玻璃鏡面，黑色時標並填入了白色Super-LumiNova夜光物料，但在夜間或低光源將呈現醒目綠色；Grey Steel的鏤空面盤裡則以稜角分明的切面圖案令人聯想起隱形戰機，全球限量250只。

壓軸的Lum Ceramic則是Bell & Ross的經典系列，在面盤、時標與指針特別使用了Super-LumiNova C3夜光塗料，因此將在夜光時顯現1980年代的霓虹夜店視覺，不僅限量250只，並僅在Bell & Ross專賣店及品牌官網發售，除了橡膠表帶還將隨附一條黑色Velcro魔術貼表帶。

Bell&Ross BR-03 Skeleton Grey Steel腕表，全球...
Bell&Ross BR-03 Skeleton Grey Steel腕表，全球限量250只。圖／Bell & Ross提供
以1960年代為靈感，是伯爵Sixtie系列「梯形美學」的濫觴，新品並以29毫米...
以1960年代為靈感，是伯爵Sixtie系列「梯形美學」的濫觴，新品並以29毫米為主、推出玫瑰金、雙色金等設計。圖／Bell & Ross提供

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