進擊的微笑櫻桃 LV X村上隆聯名第3波來了

ZENDAYA擔綱演出Louis Vuitton × Murakami藝術聯名合作系列形象廣告。(圖／路易威登提供)

路易威登與藝術家村上隆今年歡慶雙方合作20周年，自年初起陸續推出Louis Vuitton × Murakami藝術聯名合作系列，繼第一波Superflat、第二波櫻花之後，第三個也是最後一個篇章將於2025年5月22日全球上市，以村上隆標誌性的「微笑櫻桃」圖案回歸，慶祝夏季的到來——也伴隨著路易威登2025度假系列一同推出，並由品牌大使Zendaya演繹形象廣告。

Louis Vuitton × Murakami藝術聯名合作系列的第三篇章，包含超過70件作品，從包款、行李箱到夏季鞋履、飾品、絲巾，甚至自行車，透過藝術家極富想像力與色彩繽紛的藝術世界結合在一起。村上隆笑容滿面、糖果色的可愛櫻桃圖案，透過最新應用技術、創新的多步驟絲網印刷，或是以具象的立體形式，重新詮釋了路易威登經典設計。

此系列產品豐富多元，除了經典Monogram帆布之外，還有包括Speedy、Alma和Side Trunk等經典包款，以清新的白色為底，在宛如空白畫布的全新白色Monogram上，呈現全新的3D列印 效果，使超級飽滿的櫻桃圖案更加光亮、色彩繽紛。全系列的Capucines包款皆有異想天開的櫻桃細節，從裝飾鍊上的金屬懸掛櫻桃，到包款拉鍊頭和扣件上額外隱藏的櫻桃圖案，把多巴胺隨身攜帶。

另一個特別的款式則是全所未有的櫻桃刺繡藍色丹寧膠囊系列，包括Pochette Accessoires、Sunset和Keepall 45等獨家單品，以及折扇和躺椅等夏季小物。Romy芭蕾舞鞋和Maya厚底涼鞋上也都披上Monogram丹寧櫻桃圖案的新衫，櫻桃刺繡則妝點了白色運動鞋、穆勒鞋和涼鞋。首次推出的櫻桃3D鞋跟，出現在裝飾Monogram櫻桃蝴蝶結的Cherie草編鞋，以及Lily櫻桃刺繡丹寧鞋上。另有用途廣泛、輕盈百搭的櫻桃圖案的絲巾。