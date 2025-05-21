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ROLEX新表 鐵虎眼石、綠松石色漆面大膽玩色

記者釋俊哲／專題報導
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7135機芯是勞力士全新機芯，使用了18K黃金自動盤、36,000轉高振頻、特殊的「動態脈衝擒縱系統」皆是其特色。圖／勞力士提供
7135機芯是勞力士全新機芯，使用了18K黃金自動盤、36,000轉高振頻、特殊的「動態脈衝擒縱系統」皆是其特色。圖／勞力士提供

勞力士（ROLEX）公布2025年日內瓦「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展全新資料。包含日前網路熱議、由費德勒搶先配戴的Land-Dweller果然如期問世，GMT-Master II則帶來左冠、綠黑雙圈與綠色面盤的新配置，Oyster Perpetual再度以薰衣草紫、開心果綠等雀躍色彩展現勞力士在色彩上的大膽想像，並延伸至Daytona、永恆玫瑰金GMT-MasterII，以及Sky-Dweller三只高單價表款，令人耳目一新、翻開2025的全新一頁。

數日前才在社群網路上高度討論費德勒手上配戴的一款Land-Dweller（蠔式恆動陸使型）表款，等同在Sky-Dweller、Sea-Dweller之後，以Land-Dweller完成了海陸空的最後一塊版圖。全新Land-Dweller表款使用新款7135型機芯，並具備5赫茲的36,000轉高振頻性能，「動態脈衝」（Dynapulse）擒縱系統是機芯最重要特色，根據勞力士新聞稿指出，該機制可替代傳統的瑞士槓桿式擒縱系統，並申請了七項專利，更將振頻提升至36,000轉，也是近代勞力士的首次高振頻機芯、意義非凡，同時Land-Dweller系列全數使用透明後底蓋，可近距離欣賞7135機芯的結構與修飾細節。

Land-Dweller表殼也將ROLEX經典的三角坑紋表圈進行微調：坑紋間距拉寬、長度延伸、同時總量減少，面盤上並有特殊的六角蜂格狀紋理與全新纖薄紀念型（Flat Jubilee）表帶，共有40毫米精鋼、36毫米永恆玫瑰金與時標表圈鑲鑽，以及40毫米鉑金搭配冰藍色面盤三種款式。

綠色向來都是勞力士熱愛經典色彩，新款的GMT-Master II過去也曾發表過左冠、綠黑色GMT雙圈設計，唯本次則換上了綠色陶瓷面盤、蠔式表帶與蠔式保險扣，3285型機芯並具備頂級天文台精密時計認證與全球五年保固；然勞力士並不僅在精密、穩定上展現領先產業的前瞻視野，近年並頻頻拓寬手表愛好者對色彩的接受範圍，新款Oyster Perpetual則有薰衣草紫（28毫米）、沙米色（36毫米）與粉嫩的開心果綠（41毫米）新色，動力來源則分別由2232型機芯及3230型機芯供應，平均誤差為每日正負兩秒以內，展現不因輕快色彩放棄對於精密精準的嚴格要求。

色彩的大膽實驗同時也體現在高單價或複雜表款，新款Oyster Perpetual Cosmograph Daytona便以綠松石色漆面搭配黑色陶瓷表圈，具「年曆」（Annual Calendar）功能的Sky-Dweller腕表則以18K黃金表殼表帶配上綠色面盤；年度最深邃美豔的則有GMT-Master II的鐵虎眼石特殊面，所謂的鐵虎眼石中實則內含碧璽、赤鐵礦與虎眼石，所以色彩遊走於黑、暗紅、赭與橘黃之際，加上咖啡與黑雙色表圈與永恆玫瑰金表殼，頗有幾分德國浪漫主義名畫《霧海之上的漫遊者》精髓，夢幻迷離、神遊四方。

勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II腕表18K永恆...
勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II腕表18K永恆玫瑰金款，鐵虎眼石面盤。圖／勞力士提供
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想大膽玩色？勞力士今年便在Perpetual系列推出三款面盤新色：沙米、薰衣草紫、開心果綠色，「粉嫩」會客。圖／勞力士提供
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勞力士Perpetual 1908腕表發表了全新七節鍊帶的18K黃金款，並延續該系列的透背設計與古典美學風範。圖／勞力士提供
勞力士GMT-Master II腕表過去已有左冠、綠黑雙圈配置，本次並加入了綠色...
勞力士GMT-Master II腕表過去已有左冠、綠黑雙圈配置，本次並加入了綠色陶瓷面盤。圖／勞力士提供
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ROLEX Land-Dweller 36玫瑰金腕表，醇白色面盤、蜂巢圖案，鑲嵌10顆長方形鑽石時標、外圈則鑲嵌44顆梯形鑽石。圖／勞力士提供
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傳奇網球球王、勞力士代言人費德勒配戴了Land-Dweller腕表40毫米白色黃金精鋼款。圖／勞力士提供
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7135機芯所具備的「動態脈衝擒縱系統」共具7項專利、也是近代勞力士機芯跨入36,000轉高振頻機芯的重要一步。圖／勞力士提供
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勞力士Oyster Perpetual Land-Dweller腕表40毫米白色黃金精鋼。圖／勞力士提供
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勞力士Cosmograph Daytona的18K黃金款搭配了黑色橡膠表帶、綠松石色漆面面盤，相當挑戰配戴者的色彩接受勇氣。圖／勞力士提供

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