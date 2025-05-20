VACHERON CONSTANTIN 高複雜叩問宇宙奧祕

江詩丹頓閣樓工匠Les Cabinotiers的Solaria雙面大複雜腕表La Première，全球限量1只。圖／江詩丹頓提供

日內瓦經典鐘樓 精湛工藝神還原

最具傳承歷史意味的首推三款各限量一只的Les Cabinotiers閣樓工匠Tribute to the Tour de L'Île腕表，表款以日內瓦羅納河中央小島上的一座鐘樓為靈感，過往此處不僅發揮軍事防衛作用，更是如今日內瓦的珍貴地標；江施丹頓使用具日內瓦印記的2460自動上鍊機芯與軍官式後底蓋設計，面盤上分別施以微繪琺瑯、淺浮雕、機刻雕花等面盤工藝，最終在40毫米面盤上重現13世紀的Tour de L'Île鐘樓與其所在的貝萊爾廣場（Place de Bel-Air），古典、雋永與如畫如詩。

Tradionnelle鏤雕腕表限量版的三只表款皆結合鏤雕面盤、逆跳顯示兩種特色，三款皆限量370只，機芯皆施以「côte unique」裝飾與270周年鐫刻圖騰；其中萬年曆逆跳日曆、陀飛輪逆跳日曆兩只各運用2460 QPR31/270與2162 R31/270自動上鍊機芯，表款分別以陀飛輪與萬年曆兩大複雜功能搭配逆跳日曆，賞玩也實戴，加上Tradionnelle陀飛輪萬年曆腕表的2162 QP/270機芯，等同一年發表三款複雜機芯，展現江詩丹頓270年的豐沛研發能量。

年度新品另有限量270只的Patrimony月相逆跳日曆、限量370只的Traditionnelle手上鍊腕表、限量270只的Traditionnelle月相表等相對典雅的入門款。為紀念270周年特別開發的馬爾他十字偏心式紋理、以壓印方式呈現在弧形面盤、製造不易，此種紋理亦將僅現身於270周年紀念新品上。其中Patrimony月相逆跳日曆表款將有白金或黃金表殼、皆搭配綠色皮表帶；36毫米的Traditionnelle月相表不僅搭配偏心式小秒針盤、軌道式分鐘刻度，珍珠母貝上的馬爾他十字刻紋則成為江詩丹頓的隱藏式簽名。

41項複雜功能年度大作 叩問宇宙奧祕

壓軸的閣樓工匠Les Cabinotiers的Solaria雙面大複雜腕表La Première是年度最耀眼亮點。表款花費8年研發，共有41項複雜功能。由於3655機芯具專屬獨立輪系，將可獨立顯示標準時（24小時）、太陽時與恆星時（23小時56分4秒），呈現多時態的宇宙視角。而Solaria雙面大複雜腕表La Première的41項複雜功能中除格里高利萬年曆、配戴2個導柱輪結構的雙秒追針計時碼表，並內含5種少見天文複雜功能，分別為太陽位置、太陽高度、太陽中天時刻、太陽赤緯，以及全球首創的天體追蹤功能。