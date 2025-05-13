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BV俏皮Ciao Ciao包 春夏最甜小包 無分性別

記者釋俊哲／即時報導
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Bottega Veneta為旗下Ciao Ciao包發表了小型款，並有多色可供選擇。(圖／Bottega Veneta提供)
Bottega Veneta為旗下Ciao Ciao包發表了小型款，並有多色可供選擇。(圖／Bottega Veneta提供)

小尺寸的事物總是給人輕巧、可愛的印象。Bottega Veneta包款系列中的Ciao Ciao包以義大利文中常見的招呼語Ciao Ciao為發想，從發音、整體輪廓、工藝都充滿設計創意。2025春夏Bottega Veneta並帶來Ciao Ciao的多款小尺寸設計，成為日常Daily Bag的品味模範生。

Ciao Ciao的發音是以兩個重複字母、不同音調組成，在義大利文中，Ciao Ciao既可是早安、也可以是晚安，是一天之中無論何時何地都可自然傾訴的關懷之語，展現義大利人的熱情活力；包款過去並曾為西方名人包含好萊塢女星茱莉安摩爾（Julianne Moore）、饒舌明星速可達硬漢（A$AP Rocky）所配戴；其中A$AP Rocky是以一顆XL尺寸的Ciao Ciao包搭配寬褲、工作靴、工裝外套，讓美式街頭與義式工藝無違和接軌，Julianne Moore則是以翻領的長風衣外套、喇叭褲，將Ciao Ciao當成隨身的類書包，此時Ciao Ciao包則搖身一變成為美國氣質女星的品味陪襯，亦展現了Bottega Veneta Ciao Ciao包無分性別的多變可能。

由於Bottega Veneta是以「Intrecciato編織」皮革工藝最為知名，Ciao Ciao包則畫龍點睛將包款選用了絲滑皮革，並以一條Intrecciato皮繩搭配扭結造型五金，呈現出簡約俐落、但富辨識度的品牌風格。Ciao Ciao包小型款雖然量體相對輕巧，但內層則為雙層收納，Bottega Veneta更在分隔的皮層使用上Intrecciato編織皮革工藝，對喜愛皮革觸感的愛好者無疑是一種貼心到家、只給擁有者獨享的體驗福利。

同時Ciao Ciao包還具附提把的翻蓋設計，讓人可自由選擇將翻蓋內收或外顯，呈現開放或拘謹的兩種風格。小型款Ciao Ciao包共有Limestone、Fondant、Black三色可選。

好萊塢女星Julianne Moore。(圖／Bottega Veneta提供)
好萊塢女星Julianne Moore。(圖／Bottega Veneta提供)
Ciao Ciao包的內層分隔也使用上自家經典編織工藝。(取材自官網)
Ciao Ciao包的內層分隔也使用上自家經典編織工藝。(取材自官網)
Bottega Veneta Ciao Ciao絲滑皮革小型手提肩背包。(圖／B...
Bottega Veneta Ciao Ciao絲滑皮革小型手提肩背包。(圖／Bottega Veneta提供)
可手提、可肩背的Bottega Veneta Ciao Ciao包，展現出日常穿...
可手提、可肩背的Bottega Veneta Ciao Ciao包，展現出日常穿戴的多變造型。(圖／Bottega Veneta提供)
Bottega Veneta Ciao Ciao絲滑皮革小型手提肩背包。(圖／B...
Bottega Veneta Ciao Ciao絲滑皮革小型手提肩背包。(圖／Bottega Veneta提供)
A$AP Rocky背戴大型款的Ciao Ciao包，讓義式設計與美式街頭潮流無...
A$AP Rocky背戴大型款的Ciao Ciao包，讓義式設計與美式街頭潮流無縫接軌。(圖／Bottega Veneta提供)

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