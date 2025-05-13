BV俏皮Ciao Ciao包 春夏最甜小包 無分性別

Bottega Veneta為旗下Ciao Ciao包發表了小型款，並有多色可供選擇。(圖／Bottega Veneta提供)

小尺寸的事物總是給人輕巧、可愛的印象。Bottega Veneta包款系列中的Ciao Ciao包以義大利 文中常見的招呼語Ciao Ciao為發想，從發音、整體輪廓、工藝都充滿設計創意。2025春夏Bottega Veneta並帶來Ciao Ciao的多款小尺寸設計，成為日常Daily Bag的品味模範生。

Ciao Ciao的發音是以兩個重複字母 、不同音調組成，在義大利文中，Ciao Ciao既可是早安、也可以是晚安，是一天之中無論何時何地都可自然傾訴的關懷之語，展現義大利人的熱情活力；包款過去並曾為西方名人包含好萊塢 女星茱莉安摩爾（Julianne Moore）、饒舌明星速可達硬漢（A$AP Rocky）所配戴；其中A$AP Rocky是以一顆XL尺寸的Ciao Ciao包搭配寬褲、工作靴、工裝外套，讓美式街頭與義式工藝無違和接軌，Julianne Moore則是以翻領的長風衣外套、喇叭褲，將Ciao Ciao當成隨身的類書包，此時Ciao Ciao包則搖身一變成為美國氣質女星的品味陪襯，亦展現了Bottega Veneta Ciao Ciao包無分性別的多變可能。

由於Bottega Veneta是以「Intrecciato編織」皮革工藝最為知名，Ciao Ciao包則畫龍點睛將包款選用了絲滑皮革，並以一條Intrecciato皮繩搭配扭結造型五金，呈現出簡約俐落、但富辨識度的品牌風格。Ciao Ciao包小型款雖然量體相對輕巧，但內層則為雙層收納，Bottega Veneta更在分隔的皮層使用上Intrecciato編織皮革工藝，對喜愛皮革觸感的愛好者無疑是一種貼心到家、只給擁有者獨享的體驗福利。