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GUCCI High End Event台灣華麗首發

記者釋俊哲／專題報導
GUCCI珍稀皮革Diana包款。圖／GUCCI提供
GUCCI珍稀皮革Diana包款。圖／GUCCI提供

時尚品牌GUCCI每年固定發表High End Event，透過高級訂製工藝，詮釋品牌特有的風格面向。2025年，台灣第三次成為GUCCI High End Event的全球系列首站，品牌並於關渡台北藝術大學展出，涵蓋旅行、高訂禮服、珠寶等多個主題，帶人重新省思非日常細緻的優渥、華美與繁複。

本次發表涵蓋四大主題：「高級訂製禮服」是身分與體面的表徵，「頂級珍稀包款」則是隨身提帶、空間陳列擺飾的品味外顯，「Fine Jewelry精緻珠寶」是藝術性的體現，而「Valigeria旅行世界」則展現對世界永恆的好奇心與探險之樂。

「Valigeria旅行世界」中的皮件系列原即是GUCCI經典，除了香檳箱、硬箱、帽箱，本次並推出一款手表專用收納圓箱，對開式的設計內藏兩層可旋轉收納裝置，全數可收藏10只表款。

頂級珍稀包款展區帶來大量新色，包含Bamboo、Diana、Jackie包款都有金屬色、特殊漸層色，以及喜馬拉雅色的珍稀款式。

由於考慮到裁片、結構、對花，加上頂級鱷魚皮的稀少，GUCCI台灣市場一年僅會到貨5至6個不等的珍稀皮革包款，本次並推出沙漠新色，此外特殊的金屬漸層色包款也是2025春夏亮點，因生產困難、產量稀少。

分別聚焦在花卉、馬銜鍊的Fine Jewelry精緻珠寶，其中一只Flora花卉主題戒指並運用源自18世紀的顫動鑲嵌工藝，讓部分鑽石將隨肢體輕微動作反射出閃耀火光，此外馬銜鍊Horsebit元素也帶來手鍊、項鍊、戒指等新品，並有黃金、白金與鑲鑽款式，在纖細之中賦予了珠寶活力、冒險的隱藏意涵。

訂製禮服則是本次發表的重點系列，GUCCI將花卉主題運用在多重工藝、禮服設計細節。此處的花卉主題並未限定花卉品種，但取花之浪漫、生機，佐以複雜刺繡珠串工藝。像是其中一套訂製禮服工不厭精地使用上三層刺繡，第一層為平面紗繡、第二層為花朵，第三層則為立體浮動的小雛菊，展現出了空靈繁複，另一套同樣為三層結構的皮革鏤雕禮服，則以皮革為素材，是本次展出最高單價「套組」，也堅毅、也柔美。由於GUCCI創辦人Guccio Gucci曾在英國The Savoy飯店工作，本次並有多套禮服借用英式格紋，但結合刺繡串珠工藝，呈現格紋在古典風格的另類閃耀，最複雜的一款工時更長達3,000小時。

展區中央難以忽視的一組則包含六款粉嫩色系的「Toile」系列，設計靈感源自高級訂製服中的「胚衣」，以雪紡紗搭配輕盈粉嫩色彩，更有看似日常、卻席地華麗的百摺長裙襬。雪紡紗輕盈質地卻在人台上筆直伸展的秘訣，正因支架結構都為透明質材，加上V字領、褶縐、收緊腰線與鏤空背部的特色，讓女性更輕鬆地呈現線條之美，並傳遞了GUCCI源自米蘭的時尚空靈。

旅行世界主題中的包、箱、皮件、用品，展現了對世界的永恆好奇探索。圖／GUCCI提...
旅行世界主題中的包、箱、皮件、用品，展現了對世界的永恆好奇探索。圖／GUCCI提供
俐落明快、帶有冒險精神的馬銜鍊元素，也成為High End Event中Fine...
俐落明快、帶有冒險精神的馬銜鍊元素，也成為High End Event中Fine Jewelry的主題。圖／GUCCI提供
GUCCI珍稀皮革Bamboo包。圖／GUCCI提供
GUCCI珍稀皮革Bamboo包。圖／GUCCI提供
串珠、刺繡、水晶鑲嵌的多重工藝，展現了GUCCI在高級訂製的深厚功力。圖／GUC...
串珠、刺繡、水晶鑲嵌的多重工藝，展現了GUCCI在高級訂製的深厚功力。圖／GUCCI提供
由於使用18世紀顫動鑲嵌工藝，令珠寶展現靈動的輕顫視覺。圖／GUCCI提供
由於使用18世紀顫動鑲嵌工藝，令珠寶展現靈動的輕顫視覺。圖／GUCCI提供
訂製禮服主題的六套透視粉色系長禮服展現出了空靈與華美，日常也盛重。圖／GUCCI...
訂製禮服主題的六套透視粉色系長禮服展現出了空靈與華美，日常也盛重。圖／GUCCI提供
頂級珍稀包款展區帶來大量新品，包含Bamboo、Diana、Jackie包款都有...
頂級珍稀包款展區帶來大量新品，包含Bamboo、Diana、Jackie包款都有金屬色、特殊漸層色，以及喜馬拉雅色的珍稀款。圖／GUCCI提供

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