露點走紅毯說再見 坎城影展頒「禁裸令」杜絕裸露潮流

辣模貝拉哈蒂德。(路透資料照片)

全球電影界最盛大的「坎城影展 」，將於5月13日正式揭幕，主辦單位在「影展參與者行為守則」中，列出與會者著裝規定，禁止裸露穿著進入紅毯及影展場地，直接幫觀眾預防性淨化眼球，避免過去露點走紅毯的情況。此規定被解讀為，是要遏止近年名人與網紅在紅毯上搶鏡式的性感穿搭風潮，試圖將焦點回歸於電影本身。

據坎城「影展參與者行為守則」規定，基於體面與禮儀考量，鼓勵賓客以西裝、晚禮服為主要服裝選擇，也接受經典小黑裙、褲裝、優雅上衣及正式涼鞋等保守造型，並闡明與會嘉賓不得以「裸裙」或過度暴露裝扮現身，違規者將被禁止走上紅毯，此政策是否與法國電視轉播審查標準有關，仍未獲證實。

此規定，顯示坎城影展決意將影展焦點回歸電影，而近年包括辣模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）曾數度以透明或深V禮服登場，去年更在川普 傳記片「狂人法則」（The Apprentice）首映禮上，以一襲無內衣的透明棕色晚禮服引發話題，如今這樣的畫面恐將成為歷史。