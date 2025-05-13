品酒、淘金、坐盆舟、嘗海鮮 到拉麵王國新潟 來場味蕾旅行

新潟拉麵之「新潟濃味噌拉麵」。圖／羅建怡攝影

日本 新潟是米的故鄉、清酒產地，也是「拉麵王國」；搭乘汽船約1個多小時，可抵達新奇有趣的佐渡島，體驗盆舟與淘金，島上海鮮豐美，法式餐飲更是一絕。

新潟最推薦，在JR新潟車站內、全新改裝的「CoCoLo百貨商場」，包括新潟所有相關米製品、特產、職人工藝品等逛不完，還有趣味十足的清酒博物館。

「PONSHU清酒博物館」是熱愛清酒旅客的美妙新世界，位於新潟車站西館，入內後，先向櫃檯兌換代幣，500日圓可兌5枚，外加1只小酒杯，每款清酒旁都有詳盡介紹，包括酒精濃度、酸度與甜度，面對這111種清酒有選擇障礙，還可請AI 系統推薦最適合的種類。

博物館內的清酒來自新潟縣各大酒藏，每一款風味與特色皆不相同，每杯需1到3枚代幣，先放置清酒杯、再投幣，酒液落杯，即可品酩。一旁還有各種風味的鹽可佐搭，讓酒體更豐富。此間還有「制霸成功」的名冊，表示曾完成111種清酒的挑戰。

酒莊與拉麵 超乎想像的新潟體驗

新潟縣比東京都還大5.74倍，是日本第五大縣。這裡不僅有都市繁華、山林與梯田美景，冬季是滑雪勝地，除了清酒，此地也是日本少數的酒莊產區之一，其中最具規模的要屬「CAVE D'OCCI酒莊」，有Vine Spa溫泉，也提供酒莊導覽、住宿、叢書之間的品飲區、雜貨販售與多樣化的餐廳，可說是一處以「酒」為主題的度假村。

新潟也是「拉麵王國」，又有「新潟五大拉麵」之稱，當地為拉麵成立專屬網站，從5種拉麵延伸出歷史背景、相關故事與推薦好店，豐富味蕾旅行。

例如，新潟拉麵五強中較有名的「長岡生薑醬油拉麵」，其創作背景來自長岡市的寒冷天氣，約50年前，當時的青島食堂餐廳增加了生薑的用量，讓顧客吃麵暖胃，麵中有叉燒、菠菜、海藻和蔥，口感濃郁。

觀光 客較少接觸的「燕脂拉麵」，最大特色是背膘，這是一種以乾沙丁魚、少許黑醬油、特粗麵條和切碎的生洋蔥為基礎的烏黑湯，再以背部脂肪覆蓋之，早期是為了在冬天也能保溫，現在則是用背脂來增加濃郁度和甜味。

此行品嘗的「新潟濃味噌拉麵」，湯頭不只濃，而且非常稠，幾乎難以拌開，隨麵會附上1碗清湯，食客可自行調整濃淡。它也與札幌、山形並稱為「日本三大味噌拉麵」之一。

船行1小時 佐渡金山閃閃迎賓

還記得吉卜力動畫「神隱少女」中，小千和玲一起划著澡盆逃離湯屋的場景嗎？在日本確實也有這種文化體驗，就在新潟縣佐渡島特殊的「盆舟」。這處近年成為日本國旅熱門景區的小島，除美食、海景、風格咖啡屋之外，也有盆舟體驗、浪漫法餐，以及奇妙的「煉金之旅。

佐渡島是在新潟外海的一座小島，是日本四大島之外，僅次沖繩本島的第二大島。這裡也是聞名的「黃金之島」，曾因淘金熱繁盛一時，佐渡金山是日本國內規模最大的金銀山，在18世紀的世界地圖上還標記著「金礦山」，曾經支撐日本400年的經濟。

佐渡古老的金銀礦場至今依舊在，「北澤浮遊選礦場遺跡」即可見戶外鑿出深淺不一痕跡的礦山，宛如大型廢墟，有點類似動畫「天空之城」。

島上最受歡迎的景區，則是「宗太夫坑江戶金山繪卷路線」和「道遊坑明治官營礦山路線」，前者是在1600年代初期、礦工們徒手挖掘出來的一條坑道，坑道內以等比尺寸的人形，包括溫度與溼度，都重現當時的採礦樣貌。

佐渡金礦展示廳最受歡迎的體驗之一，是一只重達12公斤的純金條，僅容一手伸入玻璃櫃內，能移動已十分吃力，要想拿起幾乎不可能；展示廳中還有各時代的金幣，以及各式閃閃發光的紀念品，包括在坑道內熟成的咖啡、閃著金箔的清酒、熱銷款金箔柚子茶，還有現場製作頂著金光的冰淇淋。

若要體驗淘金趣味，可往「西三川砂金山」，體驗水中淘沙與濾金，若能掌握訣竅，半個小時可淘出2、30片砂金，遊客可選擇裝瓶直接帶走，或是加價製成鑰匙圈、項墜，成為別具意義的美好紀念。