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Met Gala／演繹黑人紳士風格 四主席教穿一次看

記者釋俊哲／即時報導
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美國演員Colman Domingo身穿藍色斗篷，包含內在的黑色格紋西裝、皆出自Valentino手工全訂製。(美聯社提供)
美國演員Colman Domingo身穿藍色斗篷，包含內在的黑色格紋西裝、皆出自Valentino手工全訂製。(美聯社提供)

除了Vogue總編Anna Wintour是2025 「大都會藝術博物館慈善晚宴」（Met Gala）的重要軸心人物，本屆由於主題是《Superfine: Tailoring Black Style》，本屆也邀請了四位男性名人包含美國歌手A$AP Rocky、美國演員Colman Domingo、一級方程式賽車七冠王Lewis Hamilton以及美國饒舌明星Pharrell Williams擔任聯合主席，因此四人的穿著也格外值得注目。

向來浮誇作風的A$AP Rocky其服裝出自自家品牌AWGE，並腳踏「紅底鞋」Christian Louboutin，同時手雨傘的傘柄、前緣皆鑲嵌水晶，堪稱浮誇系天花板；多次舉辦男裝大秀驚艷世人的Pharrell Williams同時也是Louis Vuitton男裝創意總監，他表示在舉辦完第一場LV大秀後就開始投入本次活動籌備，同時他心中最經典的「紳士主義」（Dandy）代表就是為周日參加教堂禮拜並認真裝扮的藍領勞工階級，而Pharrell身上的短版雙排扣西裝更無愧於Tailor訂製之名，共鑲嵌了10萬顆珍珠。

美國饒舌歌手A$AP Rocky。(美聯社提供)
美國饒舌歌手A$AP Rocky。(美聯社提供)

美國饒舌歌手暨LV男裝創意總監Pharrell Williams。(美聯社提供)
美國饒舌歌手暨LV男裝創意總監Pharrell Williams。(美聯社提供)

曾在Netflix傳記電影《魯斯汀》（Rustin）中演出美國同志人權鬥士Bayard Rustin的美國演員Colman Domingo，登場時身穿一款再度挑戰浮誇天花板的藍色斗篷，沒想到一轉身就秀出內在：一套黑白格紋的西裝並有著巨型胸花、圓點圍巾，內外皆出自Valentino之手，並經過大量手工的銀色與金色亮片刺繡。

Colman Domingo脫掉藍色斗篷後，內穿一套黑色格紋西裝。(美聯社提供)
Colman Domingo脫掉藍色斗篷後，內穿一套黑色格紋西裝。(美聯社提供)

「七冠王」F1一級方程式職業車手Lewis Hamilton則穿上了知名英國設計師Grace Wales Bonner的服裝，Grace Wales Bonner從2016年以後在國際獲獎無數，並在2022年獲大英帝國勳章（MBE）；Lewis Hamiton今日以白色西裝並配戴白色帽飾，除了手上的碩大戒指、華麗袖扣，袖口前的胸針更如歐洲貴族的軍事徽章並有著流蘇珍珠綴飾，如王族般的華麗氣勢，或襯托了Lewis Hamiton身為七冠王的當代頂級車手成就。

F1車手、「七冠王」Lewis Hamilton。(美聯社提供)
F1車手、「七冠王」Lewis Hamilton。(美聯社提供)

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