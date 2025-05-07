母親節 CHOPARD鑽石打造靈動蕾絲
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母愛，如絲綢般溫柔，亦如鑽石般堅韌。蕭邦（CHOPARD）為至柔又至剛的母親，以璀璨瑰麗的鑽石打造柔軟細緻的蕾絲，獻上Precious Lace系列珠寶與L'Heure du Diamant珠寶腕表。
蕭邦將鑽石與珍貴寶石，琢磨成剔透璀璨的梨形和明亮式圓形，以靈動輕盈的蕾絲圖騰為靈感，融合精緻的鏤空設計與優雅的曲線造型，打造出Precious Lace如蕾絲般細膩、輕盈的美感。每一個鏤空的圖案，都以其獨特的形狀和輪廓，如同母愛一般，溫柔包覆卻又蘊含強大的力量。
而品牌最具代表性的L'Heure du Diamant珠寶表，誕生於美學風尚最興盛的1960年代末，時代活力四射的創意設計繽紛多彩為系列作品注入鮮明風格。系列的獨創皇冠鑲嵌工藝使用V形鑲爪，提升鑽石光線穿透力，以鑽石本身的純淨與火彩營造出漂浮般的璀璨光環。
枕型腕表融合藝術傳承與現代設計，以摩登的幾何線條重新演繹1960年代的現代主義風格。橢圓形表殼腕表以絕佳比例拉長表面，璀璨鑽石環繞表圈，服貼手腕為日常造型畫龍點睛。而八邊形表款則是以品牌傳人卡爾舍費爾（Karl Scheufele）於1969年為妻子設計的經典腕表為靈感，搭配珍珠母貝及孔雀石表盤，透過腕表代表與媽媽相處每一刻的珍貴時光。
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