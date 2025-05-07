母親節 CHOPARD鑽石打造靈動蕾絲

L'Heure du Diamant系列八角形腕表。圖／蕭邦提供

母愛，如絲綢般溫柔，亦如鑽石般堅韌。蕭邦（CHOPARD）為至柔又至剛的母親，以璀璨瑰麗的鑽石打造柔軟細緻的蕾絲，獻上Precious Lace系列珠寶與L'Heure du Diamant珠寶腕表。

蕭邦將鑽石與珍貴寶石，琢磨成剔透璀璨的梨形和明亮式圓形，以靈動輕盈的蕾絲圖騰為靈感，融合精緻的鏤空設計與優雅的曲線造型，打造出Precious Lace如蕾絲般細膩、輕盈的美感。每一個鏤空的圖案，都以其獨特的形狀和輪廓，如同母愛一般，溫柔包覆卻又蘊含強大的力量。

而品牌最具代表性的L'Heure du Diamant珠寶表，誕生於美學風尚最興盛的1960年代末，時代活力四射的創意設計繽紛多彩為系列作品注入鮮明風格。系列的獨創皇冠鑲嵌工藝使用V形鑲爪，提升鑽石光線穿透力，以鑽石本身的純淨與火彩營造出漂浮般的璀璨光環。