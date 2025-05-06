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QeelIn 將東方瑞獸化作當代珠寶

記者孫曼／綜合報導
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Qin Qin以珠寶勾勒金魚。圖／Qeelin提供
Qin Qin以珠寶勾勒金魚。圖／Qeelin提供

擁有獨特東方美學底蘊的Qeelin，推出2025高級珠寶系列。第一篇章以五種東方瑞獸為靈感，融合古老傳說與當代美學。Qeelin Bamboo高級珠寶系列中，Bamboo Butterfly作品讓蝴蝶成為主角，採用18K白金、祖母綠、鑽石，以及漸變的綠石榴石和藍寶石，生動勾勒出動靜相宜的竹林世界，Bamboo Bo Bo系列再度將Qeelin經典的熊貓形象與竹子結合，採用18K白金、鑽石和祖母綠刻畫童趣的熊貓姿態。

Qin Qin以金魚為主角，因其發音與「金餘」相近，被認為是財富和盈餘的象徵。三組作品三種色調，所有珠寶皆鑲嵌一顆特別定製的蛋面切割的紅碧璽主石，構建金魚的廓形及頭部。以舞獅為靈感的Xi Xi高級珠寶系列也以不同的主石配色打造三組作品，舞獅的嘴巴會張開、獅身可以擺動，展現精湛的工藝。King & Queen系列以龍鳳融為一體的設計，寓意和諧共生。

第二篇章則透過經典的Wulu葫蘆線條，重新演繹山水畫卷的悠然意境。緣起敦煌壁畫的Wulu Fairy高級珠寶系列，設計結合葫蘆圓潤的線條與飛天女神起舞的舒展姿態，今年首次以黃鑽為主石。Wulu Shanshui高級珠寶系列則巧妙轉化東方繪畫中的留白為珠寶的鏤空，三件作品分別刻畫松樹與高山、金魚以及雲端的喜鵲。

全新登場的Wulu Diamond Lotus則以葫蘆形美鑽重塑純淨的蓮花，並採用Qeelin耗費10年心血研發出的葫蘆形鑽石切割工藝，賦予花瓣顫栗微光、確保流光溢彩。Wulu Yulin則從榆林窟壁畫作品汲取靈感，向這一珍貴文化遺產致敬。

Wulu Shanshui高級珠寶系列，以中國傳統工藝中的鏤空技法演繹留白。圖／...
Wulu Shanshui高級珠寶系列，以中國傳統工藝中的鏤空技法演繹留白。圖／Qeelin提供
以舞獅為靈感的Xi Xi高級珠寶系列。圖／Qeelin提供
以舞獅為靈感的Xi Xi高級珠寶系列。圖／Qeelin提供
Qeelin全球品牌代言人劉詩詩。圖／Qeelin提供
Qeelin全球品牌代言人劉詩詩。圖／Qeelin提供

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