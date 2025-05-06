最真摯TASAKI獨門櫻花金 母親節獻禮

TASAKI的SAKURAGOLD™(櫻花金)以柔和的粉色光澤為基調。圖／TASAKI提供

柔美的櫻花飄舞大地，是春天最美麗的景色。源自日本 的珠寶品牌TASAKI將捕捉自然風華、將春暖花開的美麗景色化為創作靈感，打造出品牌專有的獨門櫻花金（SAKURAGOLD™），並以散發櫻花般柔美光澤的櫻花金打造一系列珠寶，與優雅圓潤的珍珠和璀璨明亮的鑽石，為母親節 獻上最真摯的祝福。

散發柔和粉色光澤的櫻花金，呈現出細緻的光輝，與傳統玫瑰金相比，SAKURAGOLD™更顯輕盈，如同春日的晨曦般清新，優雅且充滿生機。TASAKI的SAKURAGOLD™系列透過CHANTS和PIANO系列的設計，綻放出如花朵的璀璨，協奏出豐富聽覺的華麗饗宴。

TASAKI的CHANTS系列珠寶設計靈感來自大自然，採用珍珠與鑽石為核心素材，以明亮耀眼的的鑽石和珍珠的虹彩光澤互相呼應，營造出柔美且分明的視覺層次，完美捕捉春花綻放時的光輝。花瓣造型搭配溫潤的阿古屋珍珠與18K櫻花金，光影交織散發浪漫且溫柔的氛圍，正如母親的情感，燦亮動人之際又溫柔細膩，不論是戒指、耳環、或貼近心臟的鍊墜，每一朵CHANTS的鏤空花朵都是愛的見證。是傳遞心意的絕佳禮物。