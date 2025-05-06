最真摯TASAKI獨門櫻花金 母親節獻禮
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柔美的櫻花飄舞大地，是春天最美麗的景色。源自日本的珠寶品牌TASAKI將捕捉自然風華、將春暖花開的美麗景色化為創作靈感，打造出品牌專有的獨門櫻花金（SAKURAGOLD™），並以散發櫻花般柔美光澤的櫻花金打造一系列珠寶，與優雅圓潤的珍珠和璀璨明亮的鑽石，為母親節獻上最真摯的祝福。
散發柔和粉色光澤的櫻花金，呈現出細緻的光輝，與傳統玫瑰金相比，SAKURAGOLD™更顯輕盈，如同春日的晨曦般清新，優雅且充滿生機。TASAKI的SAKURAGOLD™系列透過CHANTS和PIANO系列的設計，綻放出如花朵的璀璨，協奏出豐富聽覺的華麗饗宴。
TASAKI的CHANTS系列珠寶設計靈感來自大自然，採用珍珠與鑽石為核心素材，以明亮耀眼的的鑽石和珍珠的虹彩光澤互相呼應，營造出柔美且分明的視覺層次，完美捕捉春花綻放時的光輝。花瓣造型搭配溫潤的阿古屋珍珠與18K櫻花金，光影交織散發浪漫且溫柔的氛圍，正如母親的情感，燦亮動人之際又溫柔細膩，不論是戒指、耳環、或貼近心臟的鍊墜，每一朵CHANTS的鏤空花朵都是愛的見證。是傳遞心意的絕佳禮物。
情感如同音樂，悠揚而深刻，跨越時光，超越形式。TASAKI PIANO系列珠寶汲取鋼琴鍵盤的優雅韻律為靈感，將情感化為無聲之美，TASAKI PIANO系列以簡約流暢的線條構成，鑽石鑲嵌的方式變化豐富，完美呈現情感的多樣性與和諧，讓每一件珠寶都成為愛的最佳傳遞者。櫻花金的加入使設計更顯溫潤，搭配精選耀眼明亮的鑽石，單獨配戴可以彰顯個性、層疊搭配營造豐富層次，也可以與母親一起配戴，以低調而深刻的方式，詮釋情感的純粹與永恆。
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