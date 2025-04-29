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全新頂級彩鑽彩寶 斑斕 美豔Harry Winston喚醒大地 生之力量

記者釋俊哲／專題報導
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海瑞溫斯頓Winston With Love系列Dancing Flames紅寶石戒指。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Winston With Love系列Dancing Flames紅寶石戒指。圖／Harry Winston提供

一年有12個月份、24個節氣，其中節氣象徵大地萬物的節奏，亦可視為宇宙運行的法則。

上個月20日正是曆法中的「春分」，高級珠寶品牌海瑞溫斯頓甫發表全新頂級彩鑽彩寶，透過斑斕、美豔的頂級寶石色彩，喚醒湧現自大地的生之力量，歡快明亮。

全系列頂級珠寶皆以色彩鮮亮的寶石、半寶石、彩色寶石搭配鑽石，展現如色票般的雀躍能量，或和諧、或溫暖。其中像是「Winston Icons系列彩寶與鑽石耳環」便以2顆總重約7.95克拉的橢圓形切工藍色丹泉石為主石，被視為平衡與和諧象徵的丹泉石色彩較為濃郁，搭配上圓形明亮式切工沙弗萊石的綠、馬眼型切工橄欖石的脆、水滴型切水藍寶的蔚藍，令人心生喜悅。

「Winston With Love系列Dancing Flames耳環」則一如其名「Dancing Flames」，以糖塔形切工紅寶石搭配彩寶及鑽石，宛如一「對」跳躍的花火，也令所到之處繁華盛開。「頂級珠寶系列粉色藍寶石、紅色尖晶石與鑽石垂墜式耳環」除了嚴選兩對粉色藍寶石與紅色尖晶石，其中紅色尖晶石更以少見的長水滴型切工，呈現華麗粉嫩的浪漫甜美，同時並以鑽石的火光點綴、全數鑲嵌在18K黃金與鉑金底座。

錦簇鑲嵌 展現光的魅力

如果熱愛追求寶石的色彩與本身壓倒性的美，「祖母綠鑽石戒指」以及「頂級珠寶系列粉色藍寶石鑽石戒指」則是「寶石先行」的藏家級推薦。前者具Harry Winston經典的「錦簇鑲嵌」（Winston Cluster）風格，水滴形切工的祖母綠與鑽石被不規則的方式進行鑲嵌，因此將能360度擁抱、並讓光線得以自由穿越，展現出色彩的最大魅力；後者則如1970年代流行的「雞尾酒戒」風格，以大份量的粉色藍寶石為主石並於周圍鑲嵌鑽石，眾星拱月、魅力天成。

鉑金絲線 串起如水鑽石

除此之外，Harry Winston不僅是鑽石之王、明星的珠寶商，更在工藝與想像力具現上，有超乎常規的細膩精湛與宏觀視野。像是「River系列頂級珠寶項鍊」便大量採用了花式切工與密釘排列鑽石，在繁複珍貴的鉑金絲線上，鑽石串起了驚豔，如涓涓小河、也似一壯麗落下的瀑布水花。不同切工的鑽石形態時而宛如水珠、時而如薄霧水氣或冰霜狀結晶，展現春分時刻、萬物奔騰生長如水的澎湃與柔美，生生不息。

貴族史籍 創作靈感來源

不容錯過的還有一款「Royal Adornments頂級珠寶系列Dame耳環」。所謂的「Royal Adornments」系列可譯為「王室風範」，是海瑞溫斯頓精心從過往曾為歷代王公貴族所訂製珠寶的史籍檔案中重新得到啟發、再次創作；以Dame耳環便嚴選大量水滴型鑽石、土耳其石珠以及藍寶石，鑽石在耳環的頂層鑲嵌如星芒、如植物的漿果，第二層則伴隨了土耳其石珠凸顯了色彩與光澤的比對，最後底部鑲嵌兩顆濃郁深邃的藍寶石，還原了如帝王貴族的雍容氣韻，更捎來了春日的靈動、千嬌百媚。

海瑞溫斯頓Water系列River鑽石項鍊。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Water系列River鑽石項鍊。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列粉色藍寶石、紅色尖晶石與鑽石垂墜式耳環。圖／Harry W...
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列粉色藍寶石、紅色尖晶石與鑽石垂墜式耳環。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列祖母綠鑽石戒指。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列祖母綠鑽石戒指。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列粉色藍寶石鑽石戒指。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列粉色藍寶石鑽石戒指。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Cluster系列深淺藍寶石及紫色剛玉鑽石項鍊。圖／Harry Win...
海瑞溫斯頓Cluster系列深淺藍寶石及紫色剛玉鑽石項鍊。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Winston Icons系列彩寶與鑽石耳環。圖／Harry Wins...
海瑞溫斯頓Winston Icons系列彩寶與鑽石耳環。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Winston With Love系列Dancing Flames耳環...
海瑞溫斯頓Winston With Love系列Dancing Flames耳環。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Royal Adornments頂級珠寶系列Dame耳環藍寶石款。圖／...
海瑞溫斯頓Royal Adornments頂級珠寶系列Dame耳環藍寶石款。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列祖母綠鑽石耳環。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列祖母綠鑽石耳環。圖／Harry Winston提供

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